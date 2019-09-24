中国邮资太低 美国威胁退出万国邮政

（德国之声中文网）充电线、桌上装饰品、抹布：在网上可以超级便宜的订购。有时候，花几欧元就可以从中国直接订货，一直送到德国的信箱。单单是电子产品，据行业估计，每年就有7000万个小包裹从中国递送到德国。欧洲的网店在价格上难以抗衡，是因为中国发货的邮资低得惊人，特别是两公斤以内的包裹。从北京邮寄到德国的价格甚至比德国境内的邮资还低。

本周二（9月24日）起，日内瓦开始举行万国邮政联盟紧急会议。该联盟负责制定国际邮资标准。美国威胁退出有150年历史的该体系。如果该联盟不能改变从中国发货低邮资的情况，那么美国将在10月退出192个成员国的该组织。

美国的网上销售商早已十分不满。2015年，亚马逊董事会成员迈斯纳（Paul Misener）在美国国会听证时就曾表示："美国企业邮寄给美国消费者的费用，比中国企业还要高。由此产生的竞争劣势是不公平、也不合逻辑的。"

万国邮政联盟将世界各国分为四个类别。工业国在最高类别，最贫穷的国家在最低类别。这一分类的理念是，帮助较贫穷国家加入世界范围内的信息沟通。

以海地为例：从这个一贫如洗的国家向德国寄送邮件，海地邮政仅需要向德国邮政支付很少的钱。而如果同样的邮件从美国寄到德国，德国邮政会得到明显更多的钱。中国在万国邮政联盟属于第三类。很长时间里，这没有什么问题，直到近些年来网上购物繁荣起来。美国总统特朗普的经济顾问纳瓦罗在《金融时报》的一篇文章中写道："美国是最大的受害者。"

德国电商行业联合会（BEVH）批评来自中国的不公平竞争。该联合会主席弗尔希海姆（Gero Furchheim）表示："我们估计，每年单单从中国直接寄送到德国私人家庭的电子产品价值就超过10亿欧元。"他表示，除了邮资低以外，中国商家的价格低还有一个原因，就是他们时常绕过安全标准以及逃漏增值税。

中国广西一处物流中心

富裕国家的邮政企业对来自中国的邮资问题立场不一。许多企业虽然有损失，但认为未来这是一桩有利可图的业务。瑞士邮政在2017年业绩报告中写道："尽管来自亚洲的邮件得到的报偿还很低，但对瑞士邮政而言仍是值得的，因为这是一桩以量取胜的业务。"德国邮政一名发言人表示："德国邮政将致力于找到一个解决方案，能够继续让国际邮政的价格对客户、网络销售而言，有一个可靠的可预估性。"

美国的要求是什么呢？邮资在2021年以前本来就会重新调整，但这对美国是不够的。美国谈判代表纳瓦罗表示："美国必须能够自主决定本国的邮资，好让邮政企业接收发自其它国家的邮件所需要的成本得到补偿。"

如果万国邮政联盟成员国不批准这一点，并在周四前达不成妥协，那么，美国将在10月17日退出该组织。届时，世界邮政会发生混乱吗？网络销售平台Ebay警告说："如果美国退出，那些在网上向世界各地发货的小商家可能会在美国邮政那边经历递送中断或者大幅度的提价。而美国则可能要未来与各个国家单独签订双边邮政协议。

退群、退群、再退群——"川叔"为何任性? 退出联合国“万国邮联” 白宫(图）本周三宣布，即日起起启动退出万国邮政联盟的程序。这个总部位于瑞士伯尔尼的联合国机构成为特朗普政府最新退的“群”，其理由是“万国邮联”的现行费率制度让中国等国受益，对美国不公平。

退群、退群、再退群——"川叔"为何任性? 退出TPP 一入主白宫，特朗普就签署行政命令，宣布美国退出跨太平洋伙伴关系协议（TPP）。该国际贸易合作协议于2016年2月签署，由时任美国总统奥巴马与11个亚太国家联合成立，但将中国排除在外，原本被外界理解为对中国的一种制衡。特朗普则主张与相关国家展开双边贸易谈判，争取达成更有利于美国的交易。

退群、退群、再退群——"川叔"为何任性? 退出巴黎协议 2017年6月，特朗普宣布美国将退出196个国家联合签署的巴黎气候保护协定（图为抗议者打出的投影）。这位美国总统的理由是该协定给其他国家带来好处，却损害美国经济利益、减少就业机会。不过，该退出程序要至少3年时间，这期间美国会继续参与联合国气候对话。另外，这并非美国首次在应对气候变化问题上“退群”——2001年，小布什也在上任后不久就宣布美国退出《京都议定书》。

退群、退群、再退群——"川叔"为何任性? 退出UNESCO 2017年10月，美国国务院宣布已通知联合国教科文组织（UNESCO）其退出该组织的决定，理由是该组织有“反以色列偏见”。以色列也很快宣布追随美国、退出该组织。事实上，在UNESCO2011年接纳巴勒斯坦为会员国后，美国就表示不满开始停缴每年8千万美元的会费，并于2013年失去投票权。在退出时，美国已欠下UNESCO5亿美元会费。

退群、退群、再退群——"川叔"为何任性? 退出伊朗核协议 2018年5月，特朗普宣布退出伊朗核协议，理由是他认为该协议“有很多缺陷”，并指控德黑兰研发可载核弹头的导弹。此后，美国恢复了对伊朗的制裁措施。伊朗核协议是2015年伊朗与联合国安理会五个常任理事国以及德国联合签署的。

退群、退群、再退群——"川叔"为何任性? 退出NAFTA 达成USMCA 特朗普将1994年美国与墨西哥、加拿大签署的北美自由贸易协定（NAFTA）称作“有史以来最糟糕的贸易协议”，认为该协议对美国不公平。2017年8月，华盛顿开始审查NAFTA，并开启三边谈判。2018年9月底，美国与墨、加达成新的《美墨加协议》（USMCA），取代了NAFTA。不过，新协议其实保留了原有自贸区框架的大部分内容。

退群、退群、再退群——"川叔"为何任性? 退出联合国人权理事会 美国2018年6月宣布退出联合国人权理事会（图），引发极大争议。时任美国驻联代表黑莉（左）指责该机构在政治上有偏见，称“这个这个组织顶着人权的称号，实际上却虚伪又自利”、“袒护加害者、蓄积政治偏见”，并点名人权理事会的成员中国、委内瑞拉、古巴等国。以色列对其美国盟友的退出表示欢迎；欧盟等国表示谴责，称美国将自己置于与世界敌对的位置；中国则对美国退出表示遗憾。

退群、退群、再退群——"川叔"为何任性? 退出WTO？ 在选战期间，特朗普就曾称世界贸易组织（WTO）“完全是场灾难”。此后屡屡爆出特朗普想让美国退出WTO的传闻。2018年8月底，特朗普在接受彭博社采访时表示，如果WTO不改变其对待美国的方式，美国便会退出该组织，坐实了有意退出的传闻。目前，美国正与中国处于不断升级的贸易争端螺旋中，而中国向WTO投诉，指责美国违反该组织规定。

退群、退群、再退群——"川叔"为何任性? “退群”的背后 美国屡屡退出国际组织与协议，被分析人士概括为“退出主义”，给华盛顿的外交诚意打上问号。然而这种“不做国际组织冤大头”以及“美国优先”的态度，获得了不少美国国内选民的支持。毕竟即便“退群”，美国仍然是世界头号经济体，而受到打击的是全球多边主义。 作者: 王凡



苗子/洪沙（德新社）