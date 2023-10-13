 中国遣返大量脱北者 韩国提出抗议 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.10.2023

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时政风云

中国遣返大量脱北者 韩国提出抗议

韩国统一部就多个人权组织的说法称，中国东北三省的多数朝鲜居民被遣返的消息似乎属实，韩方已就此向中国提出抗议。人权组织称，被遣返者将面临朝鲜当局的监禁或被处以极刑。

Nordkorea Fahne

（德国之声中文网）韩国统一部发言人具炳杉周五（10月13日）表示，有关在中国东北三省的多数朝鲜居民被遣返的消息似乎属实。

具炳杉表示，韩国政府对当前情况深感遗憾，并严肃向中国提出了这一问题，强调了韩方立场，即「任何情况下都不应违背旅外脱北者意愿将其强行遣返朝鲜」。

具炳杉指出，任何强制遣返朝鲜人的行为都违反国际法中的禁止遣返原则，韩国对此表示遗憾。

数以万计的朝鲜人逃离国内的压迫和贫困，其中大多数人跨越与中国接壤的陆地边界，踏上艰苦且高风险的旅程，在当地面临被捕和被驱逐出境的危险。活动人士表示，如果被迫回国，这些逃亡者将面临严厉惩罚或死刑。

中国不承认逃离朝鲜者为脱北者，而是将其视为「经济移民」。

中国外交部发言人汪文斌周四（10月12日）表示，中国不存在所谓的「脱北者」一说，对于因经济原因来华的非法入境朝鲜人，中方始终秉持负责任的态度，坚持按照国内法、国际法和人道主义相结合的原则妥善处理。

中国外交部发言人汪文斌表示，中国不存在所谓的「脱北者」一说

中国外交部发言人汪文斌表示，中国不存在所谓的「脱北者」一说

人权团体呼吁停止强制遣返

韩国无法确定事件涉及的人数以及其中是否有脱北者。

韩国民间团体「朝鲜正义连带」称，超过600名被关押在中国吉林省和辽宁省的脱北者于9日晚间被中方遣送回朝鲜。该团体指，中方从今年8月底开始进行遣返作业，截至杭州亚运会后，共遣返多达2600名「脱北」人员。

韩国《朝鲜日报》此前也引述多名当地消息人士报道，中国政府于9日晚将关押在吉林省和辽宁省监狱的约600名脱北者送回朝鲜。

人权观察则表示，北京已将 500 多名朝鲜人「强行遣返」回国，其中多数是妇女。

据联合国朝鲜人权状况特别报告员萨尔蒙（Elizabeth Salmon）估计，中国全境监狱目前关押约有2000名脱北者。

人权观察发表声明写道：「各国政府应谴责中国的遣返行为，并呼吁停止今后的强制遣返。」

「中国政府应允许联合国当局接触朝鲜被拘留者，并给予朝鲜人难民身份，或让他们安全前往韩国或其他国家。」

  • Although China and North Korea have maintained close diplomatic relations in the past, the relationship has declined in recent years. Unprecedented border controls on the south of the Jilin Province in China reflect the atmosphere: Apart from passports, travelers must hand in all their devices and luggage for an exhaustive, lengthy inspection.

    难以逾越的朝鲜国境

    并不亲密的友谊

    几十年来，中国与朝鲜都维持着紧密的关系。然而，最近几年，中朝友谊在不断降温。本图摄于吉林省的中朝边界。中国士兵不仅仅要检查旅客证件，还要花费大量时间检查所有的行李。

  • Despite all the restrictions, a viable connection to China is vital for North Korea. A new bridge over the Yalu river, which divides the two countries, is supposed to replace the derelict Sino-Korean Friendship Bridge that covers 70 percent of all bilateral trade. Construction on the North Korean side has stopped due to lack of finance in spite of Chinese private investments.

    难以逾越的朝鲜国境

    迟迟不通的桥梁

    尽管中国也逐步加强了对朝鲜的制裁，但北京依然是平壤极其依赖的盟友。2014年，一座新的鸭绿江大桥竣工。按照计划，它应当为不远处的中朝友谊桥分担压力。不过，由于朝鲜方面资金紧张，大桥南侧的引桥一直没有开工，导致大桥无法通车。目前，中朝友谊桥承担了中朝两国七成的双边贸易量。

  • North Hamgyong Province, which borders with Russia and China, was hit by massive flooding last year that damaged or washed away barbed wire fences that prevent North Koreans from defecting or smuggling goods. It did not take long for the local administration to start building new fences and deploying guards to the border areas who are under orders to shoot any possible defectors on site.

    难以逾越的朝鲜国境

    牢不可破的边境

    朝鲜咸境北道与中国隔图们江相望。2016年，咸境北道遭遇了严重的洪涝灾害，边境的铁丝网也被冲走。不过，朝鲜当局很快就重新修建了铁丝网，并加强了边境的兵力部署。朝鲜国民若试图偷越边境，会面临被边防军射杀的危险。

  • The number of North Korean defectors has been decreasing for several years in a row, but it is still a sensitive subject for the regime. The photo above shows a South Korean television celebrity Lim Ji Hyun (Jeon Hye Song by her real name) who returned to North Korea under suspicious circumstances and made a public statement in July on the local propaganda TV channel about the hell in the South.

    难以逾越的朝鲜国境

    "迷途知返"的脱北者?

    近年来，朝鲜"脱北者"的数量持续下降。对于平壤政权而言，逃亡国外的"脱北者"绝对是个敏感话题。就在今年7月，朝鲜脱北者、韩国电视明星林智贤重新出现在朝鲜，并公开表示"在韩国的每一天都是地狱"。韩国方面怀疑，重新回朝的"脱北者"，很有可能受到了胁迫。

  • Many North Korean defectors return to their country after their families are detained or blackmailed. Following a recent report, the regime has dispatched agents to border regions in China to locate and kidnap defectors. The abduction teams stay in the Jiangbin International Hotel and Life's Business Hotel in Dandong, the release stated.

    难以逾越的朝鲜国境

    行踪莫测的特工

    韩国媒体的一则近期报道披露，朝鲜向中国边境地区派遣了不少特工人员，搜索并绑架"脱北者"。据报道，这些特工居住在丹东市的江滨国际酒店、莱弗仕商务快捷酒店、中联大酒店(图)等处。

  • Even though it is impossible for its inhabitants to leave North Korea, the country invites foreign tourists to discover the many attractions of the country. The official North Korean travel agency even launched its international website in August, offering trips to various parts of North Korea and even theme tours focused on architecture, biking, sports or - as cynically as it sounds - labor.

    难以逾越的朝鲜国境

    内外有别的旅行

    一方面，朝鲜当局不让本国民众离境；同时，该国则对外国游客开放。近日，朝鲜旅游局的官方网站上线。除了介绍本国的旅游名胜，该网站还推出了建筑、自行车、运动等各类主题旅游产品。甚至还有一条主题游路线专门聚焦于朝鲜的实验室。不过，外国游客入境朝鲜后，并不允许自由行动，而是要处处听从朝鲜导游的安排。

    作者: Jan Tomes


面临严厉惩罚

韩国政府和数个国际人权组织称，被遣送回朝鲜的脱北者将面临严厉的惩罚，包括被关押在劳改营，甚至被处以极刑。

《朝鲜日报》引述消息人士报道称，9日晚上6至8点，中国警方用卡车载着脱北者通过吉林省的珲春、图们、南坪、长白山和丹东海关突然遣送回朝鲜。

 2001 年逃往到韩国的朝鲜人金赫（Kim Hyuk）说，他的表妹金哲玉（Kim Cheol-ok）在中国生活了 25 年，并与一名中国男子育有一女，据信她也是本周被驱逐出境的朝鲜人之一。

金赫对路透社表示，金哲玉4月份在吉林省被中国当局拘留，最近几天她在监狱里给女儿打电话，说她即将被送回朝鲜。

（法新社、路透社）

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