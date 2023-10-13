中国遣返大量脱北者 韩国提出抗议

韩国统一部就多个人权组织的说法称，中国东北三省的多数朝鲜居民被遣返的消息似乎属实，韩方已就此向中国提出抗议。人权组织称，被遣返者将面临朝鲜当局的监禁或被处以极刑。
（德国之声中文网）韩国统一部发言人具炳杉周五（10月13日）表示，有关在中国东北三省的多数朝鲜居民被遣返的消息似乎属实。
具炳杉表示，韩国政府对当前情况深感遗憾，并严肃向中国提出了这一问题，强调了韩方立场，即「任何情况下都不应违背旅外脱北者意愿将其强行遣返朝鲜」。
具炳杉指出，任何强制遣返朝鲜人的行为都违反国际法中的禁止遣返原则，韩国对此表示遗憾。
数以万计的朝鲜人逃离国内的压迫和贫困，其中大多数人跨越与中国接壤的陆地边界，踏上艰苦且高风险的旅程，在当地面临被捕和被驱逐出境的危险。活动人士表示，如果被迫回国，这些逃亡者将面临严厉惩罚或死刑。
中国不承认逃离朝鲜者为脱北者，而是将其视为「经济移民」。
中国外交部发言人汪文斌周四（10月12日）表示，中国不存在所谓的「脱北者」一说，对于因经济原因来华的非法入境朝鲜人，中方始终秉持负责任的态度，坚持按照国内法、国际法和人道主义相结合的原则妥善处理。
韩国无法确定事件涉及的人数以及其中是否有脱北者。
韩国民间团体「朝鲜正义连带」称，超过600名被关押在中国吉林省和辽宁省的脱北者于9日晚间被中方遣送回朝鲜。该团体指，中方从今年8月底开始进行遣返作业，截至杭州亚运会后，共遣返多达2600名「脱北」人员。
韩国《朝鲜日报》此前也引述多名当地消息人士报道，中国政府于9日晚将关押在吉林省和辽宁省监狱的约600名脱北者送回朝鲜。
人权观察则表示，北京已将 500 多名朝鲜人「强行遣返」回国，其中多数是妇女。
据联合国朝鲜人权状况特别报告员萨尔蒙（Elizabeth Salmon）估计，中国全境监狱目前关押约有2000名脱北者。
人权观察发表声明写道：「各国政府应谴责中国的遣返行为，并呼吁停止今后的强制遣返。」
「中国政府应允许联合国当局接触朝鲜被拘留者，并给予朝鲜人难民身份，或让他们安全前往韩国或其他国家。」
韩国政府和数个国际人权组织称，被遣送回朝鲜的脱北者将面临严厉的惩罚，包括被关押在劳改营，甚至被处以极刑。
《朝鲜日报》引述消息人士报道称，9日晚上6至8点，中国警方用卡车载着脱北者通过吉林省的珲春、图们、南坪、长白山和丹东海关突然遣送回朝鲜。
2001 年逃往到韩国的朝鲜人金赫（Kim Hyuk）说，他的表妹金哲玉（Kim Cheol-ok）在中国生活了 25 年，并与一名中国男子育有一女，据信她也是本周被驱逐出境的朝鲜人之一。
金赫对路透社表示，金哲玉4月份在吉林省被中国当局拘留，最近几天她在监狱里给女儿打电话，说她即将被送回朝鲜。
（法新社、路透社）
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在新冠病毒困扰全世界的几年时间里，金正恩却在“闷声干大事”，对该国北部和中、俄接壤的边界线进行了翻新和扩建，基本切断了朝鲜人获取外界信息和逃离该国的一切通道。路透社和美国一所研究所通过分析卫星图像和采访脱北者和活动人士得出了这一结论。