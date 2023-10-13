中国遣返大量脱北者 韩国提出抗议

（德国之声中文网）韩国统一部发言人具炳杉周五（10月13日）表示，有关在中国东北三省的多数朝鲜居民被遣返的消息似乎属实。

具炳杉表示，韩国政府对当前情况深感遗憾，并严肃向中国提出了这一问题，强调了韩方立场，即「任何情况下都不应违背旅外脱北者意愿将其强行遣返朝鲜」。

具炳杉指出，任何强制遣返朝鲜人的行为都违反国际法中的禁止遣返原则，韩国对此表示遗憾。

数以万计的朝鲜人逃离国内的压迫和贫困，其中大多数人跨越与中国接壤的陆地边界，踏上艰苦且高风险的旅程，在当地面临被捕和被驱逐出境的危险。活动人士表示，如果被迫回国，这些逃亡者将面临严厉惩罚或死刑。

中国不承认逃离朝鲜者为脱北者，而是将其视为「经济移民」。

中国外交部发言人汪文斌周四（10月12日）表示，中国不存在所谓的「脱北者」一说，对于因经济原因来华的非法入境朝鲜人，中方始终秉持负责任的态度，坚持按照国内法、国际法和人道主义相结合的原则妥善处理。

人权团体呼吁停止强制遣返

韩国无法确定事件涉及的人数以及其中是否有脱北者。

韩国民间团体「朝鲜正义连带」称，超过600名被关押在中国吉林省和辽宁省的脱北者于9日晚间被中方遣送回朝鲜。该团体指，中方从今年8月底开始进行遣返作业，截至杭州亚运会后，共遣返多达2600名「脱北」人员。

韩国《朝鲜日报》此前也引述多名当地消息人士报道，中国政府于9日晚将关押在吉林省和辽宁省监狱的约600名脱北者送回朝鲜。

人权观察则表示，北京已将 500 多名朝鲜人「强行遣返」回国，其中多数是妇女。

据联合国朝鲜人权状况特别报告员萨尔蒙（Elizabeth Salmon）估计，中国全境监狱目前关押约有2000名脱北者。

人权观察发表声明写道：「各国政府应谴责中国的遣返行为，并呼吁停止今后的强制遣返。」

「中国政府应允许联合国当局接触朝鲜被拘留者，并给予朝鲜人难民身份，或让他们安全前往韩国或其他国家。」

难以逾越的朝鲜国境 并不亲密的友谊 几十年来，中国与朝鲜都维持着紧密的关系。然而，最近几年，中朝友谊在不断降温。本图摄于吉林省的中朝边界。中国士兵不仅仅要检查旅客证件，还要花费大量时间检查所有的行李。

难以逾越的朝鲜国境 迟迟不通的桥梁 尽管中国也逐步加强了对朝鲜的制裁，但北京依然是平壤极其依赖的盟友。2014年，一座新的鸭绿江大桥竣工。按照计划，它应当为不远处的中朝友谊桥分担压力。不过，由于朝鲜方面资金紧张，大桥南侧的引桥一直没有开工，导致大桥无法通车。目前，中朝友谊桥承担了中朝两国七成的双边贸易量。

难以逾越的朝鲜国境 牢不可破的边境 朝鲜咸境北道与中国隔图们江相望。2016年，咸境北道遭遇了严重的洪涝灾害，边境的铁丝网也被冲走。不过，朝鲜当局很快就重新修建了铁丝网，并加强了边境的兵力部署。朝鲜国民若试图偷越边境，会面临被边防军射杀的危险。

难以逾越的朝鲜国境 "迷途知返"的脱北者? 近年来，朝鲜"脱北者"的数量持续下降。对于平壤政权而言，逃亡国外的"脱北者"绝对是个敏感话题。就在今年7月，朝鲜脱北者、韩国电视明星林智贤重新出现在朝鲜，并公开表示"在韩国的每一天都是地狱"。韩国方面怀疑，重新回朝的"脱北者"，很有可能受到了胁迫。

难以逾越的朝鲜国境 行踪莫测的特工 韩国媒体的一则近期报道披露，朝鲜向中国边境地区派遣了不少特工人员，搜索并绑架"脱北者"。据报道，这些特工居住在丹东市的江滨国际酒店、莱弗仕商务快捷酒店、中联大酒店(图)等处。

难以逾越的朝鲜国境 内外有别的旅行 一方面，朝鲜当局不让本国民众离境；同时，该国则对外国游客开放。近日，朝鲜旅游局的官方网站上线。除了介绍本国的旅游名胜，该网站还推出了建筑、自行车、运动等各类主题旅游产品。甚至还有一条主题游路线专门聚焦于朝鲜的实验室。不过，外国游客入境朝鲜后，并不允许自由行动，而是要处处听从朝鲜导游的安排。 作者: Jan Tomes



面临严厉惩罚

韩国政府和数个国际人权组织称，被遣送回朝鲜的脱北者将面临严厉的惩罚，包括被关押在劳改营，甚至被处以极刑。

《朝鲜日报》引述消息人士报道称，9日晚上6至8点，中国警方用卡车载着脱北者通过吉林省的珲春、图们、南坪、长白山和丹东海关突然遣送回朝鲜。

2001 年逃往到韩国的朝鲜人金赫（Kim Hyuk）说，他的表妹金哲玉（Kim Cheol-ok）在中国生活了 25 年，并与一名中国男子育有一女，据信她也是本周被驱逐出境的朝鲜人之一。

金赫对路透社表示，金哲玉4月份在吉林省被中国当局拘留，最近几天她在监狱里给女儿打电话，说她即将被送回朝鲜。

（法新社、路透社）

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