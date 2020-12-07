中国逾百万人打实验疫苗 制造商海外纠纷多

(德国之声中文网) 根据美联社12月7日报导，中国各省政府都在订购试验性的国产新冠病毒疫苗，不过卫生官员尚未说明疫苗的效果如何，也未说明这些疫苗如何要如何提供给全国14亿人口。

在中国国内，目前只有中国国药集团 (Sinopharm)在11月表示已经为开发的疫苗申请最终销售许可，其他疫苗都还只是被批准对高风险患者紧急使用。

在中国，虽然疫苗还未获得批准，已经有超过一百万名医护人员以及被认为具有高度感染风险的人接种刚获得紧急使用许可的实验性疫苗。开发商还未揭露疫苗成效与可能副作用为何。

江苏省政府12月2日发出购买北京科兴生物制品疫苗的采购通知。四川省官员也已经宣布开始购买疫苗。四川和安徽的公告称，该疫苗分两剂注射，总共要价400人民币。安徽省的官方报纸询问当地民众是否想打疫苗。

根据中国新华网报导，中国副总理孙春兰在2日访问了中国国药集团、北京科兴生物制品，也参观了中国药品监督管理局旗下的一间实验室。中国药品监督管理局是中国负责核准药物开放给公众使用的机构。孙春兰说: 「我们一定要准备好大规模生产。」她也说这个月会计划呼吁为了更多工作人员和其他高危族群施打疫苗。但目前中国政府没有说打算为多少人接种疫苗。

卫生专家表示，中国有能力在今年底以前生产6.1亿支疫苗，在明年可以扩大到生产10亿。

不过卫生专家质疑，既然中国的疫情目前都在掌控之中，中国为什么要如此大规模使用实验阶段的疫苗。

目前中国国药集团在全球10个国家有医疗官司缠身，这些地方包括阿联酋、埃及、约旦、秘鲁、阿根廷，涉及的自愿者多达6万人。该公司在中国建造的两间设施有能力每年生产2亿支疫苗。

北京科兴生物制品则是在巴西、土耳其和印尼有诉讼。在发表在《刺络针》期刊上的一篇论文中发现，北京科兴生物制品的数据显示，施打疫苗的受试者体内的抗体比新冠病毒康复者体内的抗体浓度还要低。

张慈/邹宗翰 (美联社、路透社)

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。