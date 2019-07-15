中国造火车开上了古巴大地

（德国之声中文网）40年里，古巴第一次又有了新列车，它于周六（7月13日）从首都哈瓦那出发，在经历15小时、915公里的行程后，到达古巴岛的最东端 - 关塔那摩。

古巴铁路系统急需更新升级，目前现有的列车车窗基本不能关闭，车门常常不全，座位吱吱嘎嘎。现在，14列新车开始运行，其中4列带有空调和餐车。

今年5月，古巴收到中国制造的80列蓝色的全新列车，而作为古巴社会主义政府铁路现代化项目的一部分，该国将在2019年底前总共接收来自中国的250列火车。

下一步将是翻新4200公里的铁轨，以及整修分布在古巴全国的几十座火车站。政府希望2030年底前，全部回复古巴铁路运输功能。古巴国家铁路局局长赫尔南德斯（Eduardo Hernandez）周六表示，现在只是"古巴铁路系统更新换代的第一步。"

古巴最早于19世纪30年代有了第一条铁路。但时至今日，铁路系统已长年没有维护保养，更无法买到新的配件。

在古巴进行长途旅行，乘坐火车是最经济便捷的方式，但铁路系统却恰恰最不靠谱，从哈瓦那到圣地亚哥，火车一般行车时间需要24小时，开车只需要一半的时间，但开车要昂贵得多。新火车可以缩短旅行时间，但在铁轨更新换代前，新火车还不能全速行驶。

哈瓦那到关塔那摩的来回火车票票价为8美元。据古巴交通部的信息，2018年火车总共运送了670万人次。古巴政府认为，今年火车长途旅行人次还将在这个基础上增加100万次。

古巴楼市交易窍门儿多 有房待售 这是古巴南部港口城市西恩富戈斯，铁门上挂着“待售”标牌。古巴80%的房屋交易都发生在首都哈瓦那，其他城市行情不旺。

古巴楼市交易窍门儿多 讨价还价 哈瓦那普拉多街区，一个星期六的上午。房屋买卖双方和中间商正在讨价还价。

古巴楼市交易窍门儿多 售楼信息 手写硬纸板上的售楼信息。靠薪水度日的古巴人很难买得起房子。法律禁止外国人购房，但是他们可以用古巴人的名义来交易。

古巴楼市交易窍门儿多 兑现 Milagro Socaraz Arazora，一个养育着两个孩子的妈妈，计划以4万古巴比索（约3.4万美元）卖掉她在哈瓦那市中心的房子，然后用大约1.5万古巴比索在郊区买一套房子。她想用腾出来的钱去国外走走，找机会做进出口生意。

古巴楼市交易窍门儿多 搬到郊区 阿玛拉，距离哈瓦市中心那大约15公里的一个住宅区，房价便宜。很多人卖掉位于市中心的房子，来这里居住，从而换得一些现金。在2012年之前，古巴人只能交换房屋，而价格也只能参照政府的评定。

古巴楼市交易窍门儿多 地下经纪人 Jorge（化名）是一个地下房屋经纪人。他积极上街寻找房屋交易信息。他没有房屋经纪执照，因为政府的税收太高了。如果促成一笔房屋交换，他从双方收取费用。如果做成一笔房屋买卖，他收取开价的5%作为中介费。

古巴楼市交易窍门儿多 公房买卖 Usufructos是政府提供的免费住房。由于没有产权，屋主不能正式出售。但是，这套房屋的主人还是希望以7000比索的价格卖掉它。这样的房屋不能到公证处办理正式的售房合同，但是新主人可以登记住址。

古巴楼市交易窍门儿多 老有所依 79岁的Mario Díaz 是哈瓦那普拉多街区年龄最大的房屋经纪人之一。政府发的养老金不够他生活，他需要挣钱。他做成的最近一笔交易的时间是2018年9月，再上一次则是2017年11月。

古巴楼市交易窍门儿多 口头交易 尽管2012年之前就有秘密交易的房市，但房屋交易的合法化让更多人卖房迁居。人们通常并没有按照政府的评定价格以正式合同的形式来进行交易，而是通过口头协议达成实际成交价格。 作者: Sanne Derks



李鱼/洪沙(美联社\路透社)