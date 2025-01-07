中国造导弹防御系统在塞尔维亚投入使用

（德国之声中文网）来自塞尔维亚官方的消息称，该系统包括指挥车、导弹发射器、雷达设备以及后勤车辆。塞尔维亚军方代表称，中国导弹防御系统投入使用是该国防空领域的“一个里程碑”。

塞尔维亚购买中国造FK-3导弹防御系统是该国同北京2019年签署的一项协议的组成部分。依照该协议，中塞两国将加强军事合作，其重点为国防技术和战略伙伴关系。

保加利亚军事网bulgarianmilitary.com近日发表长文，详细介绍了FK-3系统的技术特性，文章称，FK-3是中国产HQ-22系列的改进版，能防御包括战机、巡航导弹和无人机等多种空中威胁。其中程导弹射程可达100公里，搭载主动雷达制导和惯性导航系统，精准打击目标。该系统的集成化设计，提供了极高的机动性，适合快速部署和战场环境的变化，提供多层次防御保障。

FK-3能防御包括战机、巡航导弹和无人机等多种空中威胁。 图像来源: Darko Vojinovic/AP Photo/picture alliance

文章称，为了确保系统高效运行，塞尔维亚军方曾派遣团队赴中国接受严格培训，最终成功掌握了FK-3的操作和维护技能。而在此前，该系统已在塞尔维亚境内通过多次演习和测试。

中国《观察者网》周一发表文章写道：“中方实际上向塞方开始交付这批装备，是2022年4月份的事情了，而且当时咱们排面拉满，派出了6架运-20大型运输机拖着整个FK-3地导营的所有装备和备弹，呼啸着飞向塞尔维亚，在塞尔维亚大大刷了一波好感度，在军迷界引发了一片惊呼，顺带好好秀了一波实力。 ”

2024年5月，中国领导人习近平和塞尔维亚总统武契奇举行会谈。 图像来源: Zorana Jevtic/REUTERS

俄乌战争爆发不久后的2022年4月，中国产导弹防御系统声势浩大地运抵塞尔维亚，曾引起广泛关注。当时《新苏黎世报》撰文指出，作为欧盟的入盟候选国以及北约的和平伙伴计划参与国，武契奇总统领导下的塞尔维亚一直也同中国和俄罗斯保持着密切关系。2020年，塞尔维亚购买了大量中国的军用无人机。此外，中国在其“一带一路”倡议框架内， 过去几年明显加强了同塞尔维亚的经贸关系。

《新苏黎世报》写道，购置中国产导弹防御系统，想必会引起周边欧盟邻国的不安。此外，俄乌战争僵持之际，塞尔维亚购置中国军火，也会被解读为塞尔维亚不愿加入西方阵营的信号。武契奇显然已经下定决心，继续执行在东西方之间摇摆的外交政策。塞尔维亚虽然谴责了俄罗斯对乌克兰的侵略，但迄今为止一直拒绝参加欧盟对俄罗斯的制裁行动。

（综合报道)

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