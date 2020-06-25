中国通过港版国安法 美英向华为发力

（德国之声中文网）据路透社报道，去年11月，美国联邦通信委员会（FCC）以5票支持、0票反对的投票结果发表声明， 建议美国农村地区的运营商从现有的网络中拆除和更换两家中国公司的设备。该委员会主席阿吉特·派伊（Ajit Pai）在周二发表的声明中指出：" 我们不能允许中共利用通讯网络里的漏洞威胁到我们关键的通讯基础设施。"

华为和中兴两家公司没有对路透社的问询立刻做出回应，但是两家公司此前都曾严厉指责过FCC的做法。

FCC委员杰弗里·斯塔克斯（Geoffrey Starks）表示，美国网络中仍存在"不值得信任的设备"。他说，美国国会必须拨款更换这些设备。

去年5月，美国总统特朗普曾签署一项行政命令，宣布进入国家紧急状态，禁止美国公司使用对国家安全构成威胁的公司生产的电信设备。美国商务部紧接着将华为公司列入贸易黑名单。

路透社评论说， FCC对中国企业采取了越来越强硬的路线。今年4月， 美国联邦通信委员会曾要求中国电信美洲公司、中国联通美洲公司和太平洋网络公司及其全资子公司ComNet(美国)说明为何FCC不应吊销它们在美运营的牌照。这些公司10多年前就已经获得在美运营牌照。

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2019年5月，FCC投票否决了中国移动在美提供电信服务的申请。当时FCC称，中国政府可能会利用该公司进行针对美国政府的间谍活动。

英首相：保护英国关键基础设施不受"怀有敌意国家的供应商"侵害

本周二，英国首相约翰逊在表达对港版国安法的深切关切的同时，他警告北京方面，他将保护英国关键基础设施不受"怀有敌意国家的供应商"侵害。

今年1月，约翰逊曾宣布，允许华为有限地参与英国的5G网络建设 。路透社报道称，但是约翰逊受到来自美国和一些英国议员以安全为由要求禁用华为的巨大压力。

新冠疫情和港版国安法导致北京同伦敦之间的关系趋于恶化。而此时，约翰逊准备重新审视他对华为做出的决定。

在被问道港版国安法是否影响英国做出限制华为产品的决定时，约翰逊说：" 我不会陷入反华情绪，因为我不是敌视中国的人。 "他补充说："涉及到华为问题，立场很简单。我希望看到我们国家的关键性基建获得适当的保护，不会受到怀有敌意国家的供应商的侵害，所以我们要实现平衡，这就是我们要做的。 "

路透社报道称，在英国华为被视为"高风险供应商"。今年1月， 英国政府表示有能力管控风险后， 华为获准有限度的参与英国5G网络建设。但是华为被排除在核心网络之外且参与程度不得超过35%。

华为公司称在英国投资数十亿英镑，可以帮助约翰逊"连通英国"的美好愿景变为现实。 华为副总裁张国威表示："我们已经在英国经营了20年。我们会继续专注于与客户和政府合作，确保英国尽快获得5G网络创造的就业和经济增长。"





洪沙/李鱼 （路透社）





