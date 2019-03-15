中国通过《外商投资法》 商界半信半疑

(德国之声中文网) 中国十三届人大二次会议表决通过了《外商投资法》，预定2020年1月1日起施行，取代过去的「外资三法」。人大会议上，共有2,929票赞成、8票反对、8票废票。这次的法案从第一次提出草案到表决通过，仅历时三个月，其速度之快相当罕见。

刚通过的《外商投资法》内容尚未向外界公开，但是消息人士告诉法新社，法案中有新增加了一个条文，保护外资企业的商业机密，也針对从外资企业窃取商业机密并泄露的人制定罚則。

专家评论

美中贸易全国委员会副会长彭捷宁 (Jacob Parker)接受法新社采访认为，这些改变是正向的，应对了美国企业的担忧。「因为这项条文是在最后一刻加入的，所以我想我们可以安全地假设它是贸易谈判的结果。」

不过美国籍中国经济专家史宗瀚向德国之声表示，《外商投资法》无法使外国企业与中国企业在中国公平竞争。他说:「不管最后通过的法案细节为何，中国一向喜欢透过更改政策细项来保障国内企业。 许多次要的规定并没有纳入法律中，而是以规则的形式存在。 」

史宗瀚举例，一间中国公司准备登记营业时大概只需等待1个月，但如果是一间外国公司，有时候得要等上6个月。 他说:「像这样的案例，他们(中国政府)严格来说只是遵照法律规定行事，但事实上，外国公司不可能与中国公司公平竞争。 中国政府有很多做法是不需要被纳入法律中的。 」

香港企管顾问公司(Dezan Shira & Associates)的律师弗利曼(Kyle Freeman)也认为: 「虽然负面清单中有规定，但是在法案落实的现实层面上，行业别的专法、规范、地方行政机关的许可...都可能会在行政层面上阻碍企业进入市场。」

过去中国使用负面清单规定非国营企业的禁止领域，或是要求企业通过繁杂的申请审核程序。驻中国美国商会在声明中写道，他们「非常乐见中国立法改善外商投资的环境」，但是也对于「欠缺企业持股人的意见与参与之下，执行如此重要与影响深远的法案」表达忧虑。商会也说，这个法案十分笼统，有许多外国企业提出的担忧都没有涵盖其中。包括对外资企业施加不平等待遇的可能性，以及更高层次的检讨国安疑虑。

这次中国表决通过外商投资法，时机与中美贸易谈判重叠，西方媒体多将中国此举诠释为习近平向特朗普释出善意。3月6日，中国国家發展改革委副主任宁吉喆回答提问时预告，《外商投资法》将明确规定，中国依法保护外国投资者和外商投资企业的知识产权，不得利用行政手段强制转让技术。该法也将保护外资企业免遭非法的政府干预，也承诺要简化备案等管理程序，加快审批速度。

罗法/夏立民 (综合报导)