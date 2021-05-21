中国通过《反外国制裁法》反制美欧“长臂管辖”

（德国之声中文网）在美国及欧盟在贸易、技术、香港及新疆人权议题上不断施压之际，中国全国人大常委会周四表决通过《反外国制裁法》。专家分析，这项新法是中国反制外国制裁的最新及最广泛的法律工具，旨在让中国的报复措施更具合法性和可预测性。外国企业担忧，《反外国制裁法》的出台将对外国投资造成影响。

根据中国官媒央视报道，第十三届全国人大常委会第二十九次会议周四表决通过《反外国制裁法》，但细节尚未公布。同日通过的还有数据安全法、海南自由贸易港法、新修订的军事设施保护法等。《环球时报》引述北京航空航天大学法学院副教授田飞龙称，新法主要包括两方面，其一是阻断外国制裁的效力，其二是施加同等或让对方“更加痛苦”的反制裁。 该报还介绍道，具体措施将包括限制出境、冻结资产账户、对有关实体和个人进行制裁等。

中国外交部发言人赵立坚周二（6月8日）在例行记者会上回应反外国制裁法立法时表示：“为了坚决维护国家主权、尊严和核心利益，反对西方霸权主义和强权政治，今年以来，中国政府已多次宣布对有关国家的实体和个人实施相应反制裁措施，即‘以其人之道还治其人之身’。”

中国全国人大常务委员会的14名副委员长因去年通过《香港国安法》而被美国列入制裁名单。批评者认为国安法削弱了香港的政治自由，北京则声称此举是为恢复香港社会稳定。

中国国家主席习近平去年11月曾经表示，“要加快涉外法治工作战略布局，协调推进国内治理和国际治理，更好维护国家主权、安全、发展利益”。

中国全国人大常委在今年3月发表的工作报告中也指出，要“加快推进涉外领域立法，围绕反制裁、反干涉、反制长臂管辖等，充实应对挑战、防范风险的法律‘工具箱’”。

今年1月，中国商务部宣布了评估外国对中国贸易和商务的限制是否合理，以及中国个人或企业可在中国法院提告求偿的机制。

美国及其盟友不断对中国官员实施制裁，以表达对新疆维族人权和香港民主活动受到打压的关切。这也引发中国对美国、欧盟政治家和官员的反制裁措施。

美国还锁定了华为、中兴等违反美国对伊朗或朝鲜制裁措施的中国企业，此举被中国批评为“长臂管辖”。

《反外国制裁法》通过后，日本共同社记者在周四中国外交部例行记者会上提问道，该法是否会影响中国同一些国家的外交关系。对此，中国外交部发言人汪文斌表示，“这种担心是完全没有必要的”。他也强调，制定专门的反外国制裁法，是为中国“依法反制外国歧视性措施提供有力的法制保障和支撑”。

欧盟商会：不利吸引外国投资

中国在今年四月低调进行反外国制裁法案第一次审议。就在6月7日中国官媒报道全国人大将第二次审议该法的两日后，法案便获得表决通过，跳过了一般法案三次审议的步骤。

中国欧盟商会表示，其成员对法案在缺乏透明度的情况下获得通过表示惊讶。商会主席伍德克（Joerg Wuttke）对路透社表示：“中国似乎相当匆忙。这样的举动不利于吸引外国投资或安抚越发觉得自己是政治棋局牺牲品的企业。”

香港普衡律师事务所的吴壮辉（Shaun Wu）表示，有意在中国开展业务的企业可能会发现，他们面临中国监管机构对其在本地和外国运营日益严格的审查。

中国的法学专家则认为，北京只是在美国和欧盟的剧本中截取了一页；近年来，美欧通过了各种法案作为与中国往来的法律依据。

香港城市大学法学院教授王江雨表示：“中国过去既没有经济实力也没有政治意愿使用法律手段报复美国的制裁。如今两者皆有。”

他指出：“合作是上策，但美国并不想要。所以报复是中策，例如这次的新法。忍气吞声则是下策。”

（路透社等）

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