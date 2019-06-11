中国通胀创15个月新高

（德国之声中文网）中国国家统计据公布的数字显示，今年5月，中国居民消费价格指数（CPI）同比上涨2.7%，涨幅比4月扩大0.2个百分点，是2018年2月以来的最高。

这些数据于彭博新闻社公布的专家预测相符。

国家统计局称，CPI同比涨幅扩大主主要受食品价格上涨的影响。食品中，因苹果、梨库存不足及天气原因，鲜果价格处于历史高位，同比上涨26.7%。此外，猪肉价格上涨18.2%，鲜菜价格上涨13.3%，鸡蛋和禽肉价格分别上涨8.7%和6.4%。

因非洲猪瘟在中国等地肆虐，大量生猪被宰杀，从而影响到全球食品供应链，对从香港到美国的各地食品价格也都造成影响。中国官方数据称，自去年8月首次爆发非洲猪瘟以来，已有约100万头生猪被宰杀，但普遍认为，这一数字被低估。

中国官方数据还显示，今年五月，反映国内需求的重要指标PPI（生产者物价指数）同比上涨0.6%，涨幅比上月回落0.3个百分点。金融服务公司野村国际（Nomura International)估计，随着美中贸易战升级，经济增长可能继续放缓。该公司表示，"我们期待着北京出台更多宽松及刺激措施来提振信心，稳定增长。"

美国总统特朗普预计将在日本本月举行的G20峰会上和中国国家主席习近平就贸易纠纷举行讨论，但美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)警告说， 这将不会是达成"最终协议"的阶段。

乐然/达扬（法新社）