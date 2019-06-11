中国通胀创15个月新高

据本周三公布的官方数据，今年5月，中国的通胀率创一年零3个月来新高。主要原因是非洲猪瘟引起的猪肉价格上涨以及天气因素造成的鲜果价格上涨。
（德国之声中文网）中国国家统计据公布的数字显示，今年5月，中国居民消费价格指数（CPI）同比上涨2.7%，涨幅比4月扩大0.2个百分点，是2018年2月以来的最高。
这些数据于彭博新闻社公布的专家预测相符。
国家统计局称，CPI同比涨幅扩大主主要受食品价格上涨的影响。食品中，因苹果、梨库存不足及天气原因，鲜果价格处于历史高位，同比上涨26.7%。此外，猪肉价格上涨18.2%，鲜菜价格上涨13.3%，鸡蛋和禽肉价格分别上涨8.7%和6.4%。
因非洲猪瘟在中国等地肆虐，大量生猪被宰杀，从而影响到全球食品供应链，对从香港到美国的各地食品价格也都造成影响。中国官方数据称，自去年8月首次爆发非洲猪瘟以来，已有约100万头生猪被宰杀，但普遍认为，这一数字被低估。
中国官方数据还显示，今年五月，反映国内需求的重要指标PPI（生产者物价指数）同比上涨0.6%，涨幅比上月回落0.3个百分点。金融服务公司野村国际（Nomura International)估计，随着美中贸易战升级，经济增长可能继续放缓。该公司表示，"我们期待着北京出台更多宽松及刺激措施来提振信心，稳定增长。"
美国总统特朗普预计将在日本本月举行的G20峰会上和中国国家主席习近平就贸易纠纷举行讨论，但美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)警告说， 这将不会是达成"最终协议"的阶段。
乐然/达扬（法新社）
按农历计算，中国今年正逢猪年。岂料，就在今年，中国猪肉供应吃紧。原因是，非洲猪瘟目前正在中国这个全球最大猪肉产地和消费国迅速传播。中国国内猪肉价格上涨最多达50％。德国养猪人竟因此获益。 (26.05.2019)