中国通报两年来最高病例数 开始启用抗原快筛

（德国之声中文网）中国卫健委周六（3月12日）通报，中国大陆在过去24小时新增1524例新冠病例，其中1084例是无症状感染者。

在各省份中，山东和吉林的确诊病例最多。在吉林省会长春近日发现数百个病例后，周五该市实行了全市小区单位封闭式管理措施。根据该规定，每户两天只能有一个人可以出门采购。该市启动三轮全员核酸检测，所有900万居民都将接受检测。

对于防疫模式的质疑

在社交媒体微博上，不少网友质疑吉林严格的防疫措施表，表示相关政策缺乏对打工族、个体商贩生活状况的考虑。

在相关通报下方的评论区，一位网友评论写道：“一个省会，说停就停。那边的小商小贩是够惨的。还得听着一些自以为是的人说‘要健康少点钱怎么了’，没有铁饭碗只能强制李姐呀。圣母们也不在乎在省会看重病的患者，不在乎没钱慢性死亡的穷人，不在乎疫苗特效药。就在乎那极其特例的后遗症和感冒一般的劳累口干。“ 这条评论获得了超过250个赞。

另一位写道：“又来了，2年了都打了疫苗还要这样。”这条也迅速获得了超过70个赞。

还有网友对标上海，说“上海疫情最近也严重，上海全市小区封闭禁足了吗？没想到这是疫情来我们这边身边第三个年头了，疫苗第二针接种率全国也至少86%以上了，还是20年年初那个一刀切防疫模式”。

上海、深圳等地疫情同样升温

上海卫健委周六通报，当地在过去24小时新增本土新冠确诊病例83例，其中包括无症状感染者78例。另外，新增境外输入病例31例，其中包括9例无症状感染者。

上海市负责疫情防控的部门表示，这次当地疫情主要是输入病例引起的，“由于管理疏漏引发本土感染并导致传播”。随着本土疫情在上海多区散发，当地多个小区、写字楼、学校、医院等被暂时封闭。

中国媒体《财经》的报道指出，管理疏漏来自于位于上海徐汇区老牌五星级酒店华亭宾馆，其中近八成输入病例来自香港。香港近日疫情持续延烧，每日数万例新增确诊，死亡人数也在攀升。而上海和香港之间一向航线联系密切。

此外，与香港一河之隔的深圳近日疫情也明显升温。根据深圳市卫健委通报，截至3月11日，该市本轮疫情累计病例已达366例。深圳市至今没有披露本轮疫情的感染源头。鉴于疫情升温，深圳各区于3月12日凌晨统一宣布升级管控，实行机关企事业单位居家办公等措施。

观看视频 02:21 香港医院人满为患 抗疫进入“战场模式”

清零政策难以为继？

2020年初武汉爆发疫情后，中国采取了病毒清零措施，通过严格防疫来防止病毒扩散。在过去的两年里，通过大规模检测和封锁， 病毒清零措施成功地扑灭了零星的疫情。

不过，自今年1月中国首次检测到奥密克戎这种具有高度传染性的变体以来，清零政策面临着前所未有的严峻考验。民间针对病毒清零以及封城等政策的质疑声音也越来越大，观点也越来越多元。

除了上文提到的网民针对吉林防疫模式的质疑外，周六（3月12日），微博热搜第一名是#没有疫情的大学生活什么样#，不少年轻人表示“真的太怀念没有疫情时的大学生活”，表示一切恍如隔世。

此外，大量网友对于其宠物的安危表示担忧，担心疫情吃紧之际、再次出现此前被曝光的“无害化处理”的情况。“深圳启用驿站托管因主人确诊滞留的宠物”这样的新闻则得到网友们的好评。

同一天，另一个社媒知乎热榜上的第一名是“怎样看待吉林农业科技学院发生的疫情以及校领导被免职？”在点赞最高的回答中，用户名“琢磨先生”的网友写道：“如果说郑州暴雨的瞒报行为让人记忆犹新的话，那么在那之后的瞒报就需要我们问一句‘为什么’了。”

启用新冠病毒抗原检测

中国卫健委在周五宣布，为了服务疫情防控需要，决定在核酸检测基础上，增加抗原检测作为补充。中国药监局随后批准了五家新冠抗原产品正式上市。卫健委网站指出，除了供基层医疗卫生机构和隔离观察人员抗原检测应用之外，社区居民有自我检测需求的，“可通过零售药店、网络销售平台等渠道，自行购买抗原检测试剂进行自测”。

此前，中国是全球少数几乎完全依赖核酸检测来确定新冠确诊病例的国家。核酸检测主要是寻找病毒的遗传物质，如核酸、核糖核酸，抗原快筛则是寻找被病毒感染的蛋白质碎片。核酸检测的结果通常比抗原快筛的结果更精确，因为它们更敏感。而抗原快筛需要更高的病毒浓度才能检测出阳性结果。

专家当时认为，除非中国渐渐抛弃清零政策，不然恐怕不会大规模核准使用抗原快筛。那么如今中国放行新冠抗原检测，是否意味着防疫政策上的转折？人们拭目以待。

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