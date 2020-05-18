 中国通报七起新案例 钟南山: 恐爆第二波疫情 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.05.2020

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中国通报七起新案例 钟南山: 恐爆第二波疫情

在中国的吉林省多区持续封锁之际，中国周一通报了7起新冠确诊案例。尽管中国过去一个多月都没通报新的病亡案例，但仍有一些人在进一步检测後确诊。此外，中国新冠病毒专家钟南山在周日接受美国媒体CNN访问时警告，中国恐面临第二波疫情。

China Jinlin Coronavirus (picture-alliance/Xinhua/Y. Linyun)

（德国之声中文网）中国周一 (5月18日) 通报了7起新的新冠病毒病例。过去一个多月来，虽然中国没有通报任何新冠死亡病例，但有些人在进一步检测后被确诊为新冠病人。目前有82人仍在接受治疗，另外有450人被列为疑似病例或是因病毒检测结果呈阳性，但未显示症状而被隔离监测。自新冠毅情爆发以来，中国通报了82954起确诊病例，与4634起病亡案例。

随着病例的减少，中国也重启学校丶企业与各行各业。然而，一些往往会出现大量人潮的政府办公场所基本仍未对公众开放，这包含平常负责受理民间投诉的国家信访局。中国官媒新华社在报导中说，人民仍可透过网路提交投诉书。

钟南山：武汉在疫情初期隐瞒真相

此外，中国的新冠病毒专家钟南山在周日接受美国媒体CNN访问时表示，中国仍面临新冠疫情带来的巨大挑战，并警告虽然中国逐渐放宽防疫措施，但中国爆发第二波疫情的风险越来越大。他说，大部分中国民众仍缺乏新冠病毒的抗体，所以仍容易感染病毒。

此外，钟南山在访问中也坦承，武汉地方政府在去年12月疫情爆发时，封锁与疫情有关的讯息。他说，当他今年1月18日率领专家到武汉实地考察时，收到很多医生与学生的警告，向他表示实际情况比官方公布的还严重，强调武汉政府不愿说实话。

钟南山称，今年一月武汉的官方报告确诊病例连续10天都停滞在41例，而同时海外的病例数却持续增加。他说：「我并不相信当时的官方数据，所以我要求他们提供我真实数字，我认为他们很不愿意回答我的问题。」

杨威廉/邹宗翰 (综合报导)

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