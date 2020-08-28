中国退役军官披露“航母杀手”试射成功

(德国之声中文网) 披露这一消息的是中国空军退役大校、北京航空航天大学战略问题研究中心主任王湘穗。香港《南华早报》称，王湘穗是在不久前的一次闭门会议上做出表态的。他说，就在美国航母编队进入南中国海水域几天后，中国的反舰导弹击中了西沙南部海域的移动靶船。



根据《南华早报》的报道，王湘穗参加的此次闭门会议是在今年10月举行的，而其发言内容本周出现在了互联网上。根据查证，《南华早报》所指的应该是10月23日至10月26日举行的“2020秋季莫干山会议”，王湘穗在会议上的发言主要谈及中美关系的今后走向。他在发言中明确指出，被称为“航母杀手”的东风21D以及东风26B试射集中西沙以南水域靶船，“明晰的传递了信号给美国，不要进行军事冒险。所以说这一段时间比较安稳。”



王湘穗还说，在成功试射后，美国驻日内瓦的一名军方代表“气急败坏”地表态，就说“中国人有没有考虑，如果你们杀死航母上数千美国士兵会导致什么样的政治后果？”王湘穗指出，美方认为中国在向他示强。“但是中国为什么要示强？是因为美国挑衅在先。”



根据公开的媒体报道，由国家发改委牵头组织的秋季莫干山会议主要聚焦国内以及国际的政经话题，80余名经济界代表以及前政府官员与会。

东风26弹道导弹

移动靶不好打

今年8月底，美国国防部曾公开批评中国在南海水域的导弹试射行为，认为此举破坏了中国2002年做出的避免南海军事化之承诺，“也与美国主张在印太地区自由开放的愿景形成强烈对比；五角大楼已于7月促请中国减少在南海军事化及胁迫邻国，中方却反其道而行试射导弹。”中国国防部则回应说，“中国军队近期根据年度军事训练安排，在位于青岛东南和旅顺以西附近海空域，南沙岛礁及周边丶西沙及其以北附近海空域，组织例行性军事演习。”国防部发言人还强调，演习行动“不针对任何国家”。



凤凰卫视军事评论员、曾任中国解放军第二炮兵工程学院导弹控制专业教官的宋忠平近日指出，对于弹道导弹而言，击中一个移动目标是一个相当难的任务，“因此此次试射证实中国的导弹确实对美国军舰构成了威胁。”新加坡南洋理工大学国际政治学者拉斯卡(Michael Raska)也对《南华早报》表示，中国已经研发出了能够削弱美国传统军事霸权的先进武器系统，“对于美国而言，现在的关键就是要维持长期的威慑能力，同时又要能缓和风险。”



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