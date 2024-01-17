中国连续两年人口总数下降 专家：生育率一旦降低就难逆转

（德国之声中文网）中国国家统计局周三（1月17日）发布数据显示，2023年年末中国全国人口(包括31个省、自治区、直辖市和现役军人的人口，不包括居住在31个省、自治区、直辖市的港澳台居民和外籍人员 )140967万人，比上年末减少208万人。全年出生人口902万人，死亡人口1110万人，人口减少208万人。

中国2022年出生人口为956万人，死亡人口为1041万人。与2021年年末相比，总人口减少85万人。

2022年也是中国近61年来的首次人口负增长。而2023年的人口减少数量再进一步超过2022年。

2022年12月，中国官方突然放松对新冠疫情的管控措施。此后感染新冠病毒的病例数在短时间内大幅攀升。中国几乎各地都出现医疗资源挤兑的现象。

去年中国死亡总人数上升6.6%，达到1110万人，死亡率达到1974年以来的最高水平。

与此同时，出生率下降5.7%，新出生人口902万人，出生率创历史新低，平均每千人中新出生6.39人，低于2022年的6.77人。

中国从上世纪80时代到2015年执行的独生子女政策以及这期间并行加速的城市化进程导致中国几十年来出生率直线下降。

路透社指出，这一现象与日本、韩国早期的经济繁荣时期相似，大量人口从农村地区迁移到城市，但在城市生育养育子女的的成本也更高。

2022年日本的出生率为平均每千人6.3个新生儿，而韩国的出生率为4.9。

為什麼許多中國女性不願意多生孩子？

中国人口学者梁建章撰文指出，尽管中国的发展水平还不如发达国家，但生育率比发达国家还低，除了与中国实行限制生育的政策有关以外，还有以下几个原因使得中国的生育率比其他国家更低。他认为：“以中考和高考的统考统招制度造成了世界上最内卷的教育制度，给家长和学生造成了严重的财务和精神的负担。其次，中国大城市一线城市绝对房价和相对房价依然位居全球前列，全球前十大高房价城市，中国占一半。第三，中国在生育福利方面还远远没有落实，发达国家的政府一般会拿出GDP的1%-3%来提供家庭福利，这包括现金，免税还有如普惠的幼托服务等生育福利。”

他认为，这些原因使得中国的育儿成本相对于收入几乎是世界上最高的。

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虽然中国很多地方政府宣布了各种鼓励生育的措施，包括税收减免、更长的产假和住房补贴，但是育龄人口的生育意愿还是有限。一位在北京一家互联网企业工作的36岁的王先生对路透社表示，他和妻子都不愿意再生育第二个孩子。他说：“人们不会因为这些鼓励生育的措施就多生孩子。这些激励措施是辅助性的，而不能从根本上解决问题。”

路透社引述密歇根大学的人口学家周云的看法说：“我们从其他低生育率国家一再观察到的现象是一旦生育率降低，往往就很难逆转。”

2023年，青年失业率创历史新高，许多白领的薪金下降，储蓄几乎全部家庭财富的房地产业深陷危机。这都造成中国人的生育意愿进一步下降。

中国年轻人为什么不愿生孩子？ 中国61年来人口首次出现负增长 中国已在数年前取消了生育登记制度，逐步放开了二胎和三胎生育，鼓励多生。但人口普查却显示，中国人口不增反降，2022年中国61年来首次出现人口负增长。

中国年轻人为什么不愿生孩子？ 出生率持续下降 中国人口生育率从上世纪80年代末每位女性生育2.6个孩子下降到2022年的1.19个。此外，女性终身无孩率快速上升，2015年为6.1%，2020年已接近10%。随着越来越多的年轻人不愿结婚，中国的出生率持续下降。

中国年轻人为什么不愿生孩子？ 自愿少生、放弃多生、甚至不生 目前，中国年轻一代的生育主体为80后、90后和00后，盛行的观念为自愿少生、放弃多生、甚至不生。他们当中多为计划生育的产物——即独生子女。相比独生子女，有兄弟姐妹的年轻一代更有生育意愿。

中国年轻人为什么不愿生孩子？ 成本高、压力大 年轻人不愿意生孩子，主要面临着“生育成本过高”、“住房压力大”、“就业失业压力”等问题。有专家指出，如果把这些压力都减小了，生育率自然就上来了。

中国年轻人为什么不愿生孩子？ 女性遭遇的阻力大 在职场，女性遇到的阻力更大，一旦顺利拿到职位，就会全力以赴，工作第一、家庭第二、生孩子放最后。

中国年轻人为什么不愿生孩子？ 健康不佳，生育下降 年轻人工作压力大，精神长期高度紧张，健康质量下降，而生育力水平随着健康水平的下降而下降。

中国年轻人为什么不愿生孩子？ 生得起，养不起 “生得起，养不起”使不少年轻夫妇推迟或者放弃生育计划，尤其是在大城市，公立入托等候时间长，名额有限，而私立收费又太昂贵。

中国年轻人为什么不愿生孩子？ 20多个城市开始试点 2023年5月，中国计划生育协会在20多个城市启动了试点项目，为有两个或两个以上孩子的家庭提供住房、税收和教育方面的补贴。但效果怎样尚有待观察。很多年轻人认为这些项目对他们毫无帮助，因为他们面临着找工作的困难，或者担心失掉饭碗。

中国年轻人为什么不愿生孩子？ 让年轻人多一份生育安全感 生不生孩子、什么时候生孩子只是一种人生选择，旁人无法指手画脚。但从更高的层面看，国家和社会应该担负起怎样的责任，让年轻人少一些后顾之忧，多一份安全感，坦然接过做父母的担当？



外界担心，由于劳动力和消费者数量的减少，世界第二大经济体的增长前景可能也在减弱。对老年人的照管和退休福利成本的上升给负债累累的地方政府带来了更大的压力。

根据联合国专家的估测，到2050年，中国人口将减少1.09亿，这比2019年的预测高出三倍多。中国60岁及以上人口从2022年的2.8004亿增加到2023年的2.9697亿，约占总人口的21.1%。

到2035年，中国60 岁及以上的退休年龄人口预计将从目前的2.8亿增加到4亿以上，超过美国总人口。

中国社科院研究指出，到2035年，中国的养老金体系将资金耗尽。

生活在甘肃西北部的一名57岁的农民在接受路透社采访时说，他每年的收入约为2万元人民币。家里的积蓄微薄。到了60岁，每个月他可以从国家领到160元养老金。他说：“这些钱养老肯定不够。我希望我的孩子们能再给我提供一些经济上的支持。”

（路透社）

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