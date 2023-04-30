中国进口萎缩，出口放缓意味着什么？

（德国之声中文网）尽管解除了清零防疫限制措施，中国4月进口大幅收缩，而出口增速放缓，这加剧了内需疲软的迹象。在全球经济增长降温的情况下，本已举步维艰的中国经济承受着越来越大的压力。

由于强劲的服务消费，中国第一季度经济增长好于预期。但工厂产出滞后，最新的贸易数据表明，国内要恢复疫情前的水平尚需时日。

周二（5月9日）发布的海关数据显示，继3月下跌1.4%之后， 中国这个世界第二大经济体4月的入境出货量同比下降 7.9%，而出口增长 8.5%，低于 3 月份 14.8% 的激增水平。

接受路透社采访的经济学家此前预计，中国进口不会增长，而出口将增长 8.0%。

经济学人智库（EIU）经济分析师徐天辰说："今年年初，人们会假设重新开放后进口将轻松超过 2022 年的水平，但事实并非如此。"

他说："虽然中国在疫情后的反弹迅速而激烈，但基本上是自给自足式的，世界其他地区没有感受到。"

随着许多主要贸易伙伴的经济衰退风险不断增加，中国政府官员一再警告说，外部环境"严峻"和"复杂"。

上个月贸易流量的急剧恶化再次引发人们对外部需求状况和对国内经济构成风险的担忧，尤其是考虑到并没有从去年同期的衰退中强劲复苏。当时中国的清零防疫措施严重扰乱了进出境运输。

凯投宏观的分析师黄子春在一份报告中指出："鉴于外部需求前景黯淡，我们认为出口将在今年晚些时候触底之前进一步下滑。"

尽管股市也受全球其他因素影响，周二发布的数据似乎对香港和中国大陆股市走低也"功不可没"。香港恒生指数下午早些时候下跌 1.11%，而中国蓝筹沪深 300 指数在午休前上涨 0.5% 后下跌 0.26%。

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中国进口下滑对全球经济的影响

进口下滑表明世界经济将不能过多指望中国的国内增长的拉动，而且随着中国将部分进口商品转出口，一些主要贸易伙伴经济体的疲软程度加剧。

中国半导体进口下降 15.3% ，表明此类部件的再出口市场需求大幅回落。

分析人士表示，过去 12 至 18 个月全球货币政策的急剧收紧以及近期西方银行业面临的压力，也给中国和全球的复苏前景蒙上阴影。

4 月份的数据显示，中国对东盟的出货量增长水平从上个月的 35.4% 放缓至 4.5%。该地区是中国最大的出口伙伴。

其他近期数据还显示，作为中国进口领先指标的韩国对中国的出口连续 10 个月下降，4月份下降了 26.5%，

中国4月份的煤炭进口量从持续15个月高位回落。而作为全球增长指标的铜和天然气的进口在同一时期也有所下降。

最近公布的 4 月份中国官方制造业采购经理人指数显示，新出口订单大幅收缩，突显出中国决策者和期盼疫情实现强劲经济复苏的企业所面临的挑战。

中国上月公布的第一季度 GDP 数据虽然让人松了一口气，但由于房地产市场疲软、价格放缓和银行储蓄激增，也让人们对需求前景心怀疑虑。

在2022年目标远未实现后，中国政府已加强一系列政策支持措施，今年的 GDP 增长目标被设定在 5% 左右。

"全球经济正在恶化，而这将削弱中国的制造业。" 荷兰国际集团ING首席中国经济学家彭蔼娆(Iris Pang ) 表示，"作为回应，政府更有可能通过财政刺激措施介入支持制造业的劳动力市场。"

（路透社）

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