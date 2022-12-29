“中国进入疫情最危险的几周” 经济活动低迷

（德国之声中文网）数周以来，中国新冠感染呈现井喷式爆发。凯投宏观（Capital Economics）的分析师们警告，“中国正在进入疫情最危险的几周”。这些分析师表示，“当局现在几乎没有做任何努力来减缓感染蔓延，而随着春节前的人口流动开始，中国任何尚未进入新冠感染潮的地区都将很快陷入感染潮。”

分析师们也表示，人口流动数据表明，全国范围内的经济活动都很低迷，在感染浪潮消退之前可能会一直如此。

防疫政策大逆转后的中国 走向“阴性清零” 在中国12月初放宽防疫政策后，感染人数呈现爆炸式增长。据网传的一份“12月21日国家卫健委会议纪要”，仅仅20天内，中国累计感染2.48亿人，仅12月20日一天，全国就新增了约3700万感染病例。彭博社以及《金融时报》从与会人士处确认了这份会议纪要的真实性。很多中国人的直观感受是：身边的人都阳了。黄桃罐头也突然紧俏。

防疫政策大逆转后的中国 全国抢购退烧药血氧仪 重金难求Paxlovid 伴随着这波感染潮的是中国各地民众疯狂寻找药物、抢购药物和血氧仪的现象。中国很多地方出现感冒退烧药断货、短缺的情况，一些城市实施了药物限购。这也引发一些质疑：政府为什么没有提前做好相应准备？与此同时，美国辉瑞公司研发的新冠口服特效药Paxlovid更是一药难求，印度版的仿制药同样被热炒，中国媒体《第一财经》都在报道中表示，“电影《我不是药神》中熟悉的桥段再次上演”。

防疫政策大逆转后的中国 医疗系统人满为患 官方数据完全失真 感染海啸也给中国卫生医疗系统带来巨大压力，人满为患的医院、生命垂危的患者、精疲力尽的医护人员、殡仪馆和火葬场排起长队——这样的画面随处可见。而中国官方公布的新冠感染和死亡数据，与真实情况已完全脱节。根据官方数字，自12月初中国死于新冠的只有十几人，这与民众的认知、一些媒体发自医院和殡葬机构的报道结论相差甚远。

防疫政策大逆转后的中国 老年人受伤害最大 很多媒体和公共号文章指出，中国的医院和诊所里近日满是老年人（图为1月3日的上海同仁医院）。早在12月中旬，外媒就陆续报道指出，北京等城市的殡仪馆和火葬场异常拥挤。从12月中下旬开始，不少人在社媒贴出家里有长辈去世的消息，甚至中国媒体也报了“6天，共和国痛失16位院士”这样的消息。不过，中方的报道没有点明这些高龄院士的死因。有网易公共号文章在12月24日说：“3天9位院士逝世，不缺医疗的他们都撑不住，更不用说普通老人了。”

防疫政策大逆转后的中国 感染潮从城市向农村蔓延 前中疾控流行病学首席科学家曾光在12月底的凤凰财经会上表示，他估计北京的感染率可能已超80%，甚至更高。中国国家传染病医学中心主任张文宏也于12月底称，中国这一波疫情的感染率已经非常高，许多大城市已超过50%，农历春节将达80%。上海交大和上海市公共卫生临床中心团队近日联合发表的研究初步判断，这波新冠感染潮在北京、上海、重庆、广州等大城市已于2023年元旦前后越过高峰。而农村地区将在一月迎来高峰。相比较城市地区，中国农村地区的医疗资源更匮乏（图为四川资阳农村的一位患病老人）。

防疫政策大逆转后的中国 数据分析：染疫死亡将在1月23日达到峰值 据英国健康资讯分析公司Airfinity12月下旬估计，中国目前每天数千人死亡，最终可能有上百万人死于新冠（图为12月18日北京的一家火葬场）。该公司还预测，中国染疫死亡将在2023年1月23日达到峰值，到时单日死亡病例将上升至2.5万例左右。而1月23日正是中国农历新年的大年初二。

防疫政策大逆转后的中国 中国宣布“0+0” 多国开始对华检疫 中国官方在12月26日宣布，从2023年1月8日起取消对入境人员的核酸检测及集中隔离，对国内的新冠感染者也不再进行隔离。同时在入境限制放宽后，将进一步优化外籍人士来华安排，在未来“有序恢复”中国公民出境旅游。这让一些国家开始担忧来自中国的病毒输入以及可能的病毒变异问题。日本、美国、法国（图）等一些国家率先宣布，对来自中国的入境者实施隔离或者核酸检测等入境限制。



路透社1月3日的报道指出，中国目前的新冠感染潮之下，人们对中国经济的增长前景感到担忧。不久前，中国国家统计局公布的2022年12月制造业采购经理指数（PMI）为47.0，是2020年3月以来的新低点。1月3日公布的2022年12月财新中国制造业采购经理人指数（PMI）为49.0，也为三个月来最低。

国际货币基金组织负责人格奥尔基耶娃（Kristalina Georgieva）1月2日说，作为世界经济引擎之一的中国，其2022年经济增长可能在40年来首次低于全球水平。她表示，新冠疫情的“丛林之火”（bushfire）可能进一步打击2023年中国经济，并拖累区域和全球增长。

台商：現在的經營情形比過往封控更糟

据台湾中央社报道，在新冠疫情衝擊的昆山、吳江地区，台商以「慘烈」来形容疫情爆發情形，直指「很難找到沒有陽的人」，只能採提前放假等方式應對。大環境欠佳加上受創連連，一些台商對經營成績愈加悲觀。

一名昆山台商对中央社表示，現在情形比過往封控更糟，先前還可以「閉環生產」，現在連要這樣做的條件都沒有了，樂觀地看，也許3個月內就可以撐過去這波疫情；往壞處想，究竟要拖多久實在不知道，後面可能還有好幾波。他認為，中國官方放寬防疫實在「太突然了」，醫療資源、公衛教育都沒有做到位，又選在病毒活躍的冬天放開。

新冠疫情攀高峰 北京市民怎么看?

放开存在“三大问题”？

近日一篇题为《魏加宁：中国经济面临“僵尸化”风险》的发言稿，也提到中国经济当前面临一些症结，以及这次防疫放开存在“三大问题”。这篇内容刊登在创办于美国的华文媒体“美中时报”。该报表示这是2022年12月24日第五届中国金融安全论坛上中国产业发展促进会学术顾问兼首席经济学家魏加宁的发言。魏加宁在其中指出， “经济增长长期放缓已经成为威胁国家经济安全的主要原因”，并称“当前中国经济面临‘僵尸化’风险”，要防止市场、企业、银行、央行以及财政和政府的僵尸化。

在提到“防止政府僵尸化”的部分，魏加宁批评这次防疫放开存在“三大问题”：“时机不对、姿势不对、方式不对。”他表示，冬季本来就是流感等传染病易发季节，此时放开无异于雪上加霜。“姿势不对”指的是“突然掉头”，没有计划，没有步骤，没有预案。“方式不对”指的是“没有做好准备，包括医院病床、药品疫苗以及医护人员，整整三年了，都没有做好任何准备”。这位中国经济学家随后也提出了几点“当务之急”，建言意味明显。

截止发稿，中国网络和媒体上无法搜索到这篇发言稿的任何内容。可以确认的是12月24日至25日，第五届中国金融安全论坛暨中国国际金融30人论坛在网上举行，魏加宁也确实在受邀演讲嘉宾之列。相关的会议通知显示，魏加宁的演讲内容是“没有发展就没有安全”。

（综合报道）

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