“中国进入疫情最危险的几周” 经济活动低迷

凯投宏观的分析师们警告，“中国正在进入新冠疫情最危险的几周”，感染潮将伴随着春节返乡蔓延至全国各地。在这一背景下，针对中国经济发展前景的担忧增加。同时也有质疑放开时机和方式的声音。
（德国之声中文网）数周以来，中国新冠感染呈现井喷式爆发。凯投宏观（Capital Economics）的分析师们警告，“中国正在进入疫情最危险的几周”。这些分析师表示，“当局现在几乎没有做任何努力来减缓感染蔓延，而随着春节前的人口流动开始，中国任何尚未进入新冠感染潮的地区都将很快陷入感染潮。”
分析师们也表示，人口流动数据表明，全国范围内的经济活动都很低迷，在感染浪潮消退之前可能会一直如此。
路透社1月3日的报道指出，中国目前的新冠感染潮之下，人们对中国经济的增长前景感到担忧。不久前，中国国家统计局公布的2022年12月制造业采购经理指数（PMI）为47.0，是2020年3月以来的新低点。1月3日公布的2022年12月财新中国制造业采购经理人指数（PMI）为49.0，也为三个月来最低。
国际货币基金组织负责人格奥尔基耶娃（Kristalina Georgieva）1月2日说，作为世界经济引擎之一的中国，其2022年经济增长可能在40年来首次低于全球水平。她表示，新冠疫情的“丛林之火”（bushfire）可能进一步打击2023年中国经济，并拖累区域和全球增长。
据台湾中央社报道，在新冠疫情衝擊的昆山、吳江地区，台商以「慘烈」来形容疫情爆發情形，直指「很難找到沒有陽的人」，只能採提前放假等方式應對。大環境欠佳加上受創連連，一些台商對經營成績愈加悲觀。
一名昆山台商对中央社表示，現在情形比過往封控更糟，先前還可以「閉環生產」，現在連要這樣做的條件都沒有了，樂觀地看，也許3個月內就可以撐過去這波疫情；往壞處想，究竟要拖多久實在不知道，後面可能還有好幾波。他認為，中國官方放寬防疫實在「太突然了」，醫療資源、公衛教育都沒有做到位，又選在病毒活躍的冬天放開。
近日一篇题为《魏加宁：中国经济面临“僵尸化”风险》的发言稿，也提到中国经济当前面临一些症结，以及这次防疫放开存在“三大问题”。这篇内容刊登在创办于美国的华文媒体“美中时报”。该报表示这是2022年12月24日第五届中国金融安全论坛上中国产业发展促进会学术顾问兼首席经济学家魏加宁的发言。魏加宁在其中指出， “经济增长长期放缓已经成为威胁国家经济安全的主要原因”，并称“当前中国经济面临‘僵尸化’风险”，要防止市场、企业、银行、央行以及财政和政府的僵尸化。
在提到“防止政府僵尸化”的部分，魏加宁批评这次防疫放开存在“三大问题”：“时机不对、姿势不对、方式不对。”他表示，冬季本来就是流感等传染病易发季节，此时放开无异于雪上加霜。“姿势不对”指的是“突然掉头”，没有计划，没有步骤，没有预案。“方式不对”指的是“没有做好准备，包括医院病床、药品疫苗以及医护人员，整整三年了，都没有做好任何准备”。这位中国经济学家随后也提出了几点“当务之急”，建言意味明显。
截止发稿，中国网络和媒体上无法搜索到这篇发言稿的任何内容。可以确认的是12月24日至25日，第五届中国金融安全论坛暨中国国际金融30人论坛在网上举行，魏加宁也确实在受邀演讲嘉宾之列。相关的会议通知显示，魏加宁的演讲内容是“没有发展就没有安全”。
（综合报道）
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