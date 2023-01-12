中国进入人口负增长时代 专家警告“人口危机”

（德国之声中文网）中国国家统计局周二公布的数据显示，60年以来中国人口首次出现了负增长：截止2022年12月底，这个世界上人口最为众多的国家登记人口为14.1175亿，比上一年年末减少85万人。专家预测中国发展历史将面临“转折点”，并且警告一个“无法设想的”人口危机将造成灾难性后果。

美国威斯康星大学人口社会学家易富贤表示：“中国的人口和经济发展前景比人们预想的更为黯淡。”他认为中国必须改变社会保障和经济政策。过去中国的“经济奇迹”以及曾经的“世界工厂”地位是建立在劳动人口过剩的基础上的，如今该国面临的是劳动力紧缺问题。“中国的制造行业面临人力资源不足和就业人口老化——其行业萎缩的速度会比日本更快”，易富贤预测道。

根据官方统计数据，2022全年中国境内出生人口956万人，人口出生率为6.77‰；死亡人口1041万人，人口死亡率为7.37‰；人口自然增长率为-0.60‰。以上统计数据不包括居住在31个省、自治区和直辖市的港澳台居民和外籍人员。中国上一次出现人口负增长，还是在1960年和1961年——也就是“大跃进”运动之后全国各地发生大饥荒的时期。

“人口负增长的趋势不可逆转”

长期观察中国人口发展的易富贤认为，即使是现在官方公布的这些数字也很可能是经过粉饰的。按照他个人的统计，中国人口早在四年前就已经开始萎缩了。不过他也认为，官方此举也算是承认了中国人口负增长的到来比政府之前预测的早了大约十年。易富贤指出，和“三年困难时期”不同的是，这次的人口萎缩趋势是“不可逆转的”。

安徽阜阳一家妇幼医院的新生儿

中国虽然在2016年前就取消了“一孩”政策，甚至在2021年宣布了允许夫妇生育三个孩子，但是这些政策并未扭转人口出生率一路下滑的趋势。此外，包括降低幼儿园和中小学收费、增加补贴、保证休产假和育儿假期的权利在内的一系列政策也未能成功达到鼓励生育的效果。很多女性担心生孩子会对自己的职业发展造成负面影响。

专家认为，造成中国低生育水平的因素包括住房、教育和医疗成本的高昂，年轻人结婚意愿的淡薄，而持续三年的新冠疫情和年轻人失业率居高也加剧了这一趋势。据路透社报道，在2022年，百度搜索引擎上关于“婴儿推车”的搜索量与2018年相比下降了41%，关于“婴儿奶瓶”的搜索量也比2018年减少了三分之一。相比之下，对“养老院”的搜索量则在去年里激增了八倍。

為什麼許多中國女性不願意多生孩子？

保银资产管理公司（Pinpoint Asset Management）的首席经济学家张智威预测，中国的人口负增长趋势在未来几年中将会持续下去。“中国无法再依靠人口红利来作为经济发展的结构性驱动力”，他分析道，“经济增长将不得不更多地依赖于政策推动的生产效率提升。”

从长期来看，按照联合国专家的预测，中国的总人口到2050年将会减少1.09亿，这一萎缩幅度是联合国上一次在2019年所作出预测的三倍多。

中国“未富先老”？

人口的负增长趋势使得中国国内不少人口学者感叹，中国可能在没有真正变得富裕之前就先进入了老龄化社会，这导致经济增长放缓，因为随着卫生保健和社会福利成本飙升，政府将面临入不敷出。

60岁以上老人占中国人口的五分之一

对于这个世界第二大经济体，老龄化和劳动人口减少造成了严重后果。因为劳动力短缺意味着政府税收减少，养老金体系将会更加不堪重负。如今中国每五个人当中就有一位年龄超过60岁的老人。在2020年，平均5名年龄在20到64岁之间的劳动人口要承担一位65岁以上老人的养老成本，而到2050年这一比例将会变成1.5个劳动人口负担一位老人。

人口学家易富贤警告指出：“没有社会福利网络，没有家庭的保障，养老危机将会演变成为一场人道灾难。”



鼓励生、 限制生、 催着生！ 中国生育政策的变迁 多生是荣誉 中华人民共和国建国初期，中国是大力鼓励生育的。50年代初，中国政府禁止非法打胎，严格限定绝育手术和人工流产的条件，并效仿前苏联，给多生多育的妇女以“光荣母亲”、“英雄母亲”的称谓。生孩子达到5个为“光荣母亲”，10个为“英雄母亲”。

鼓励生、 限制生、 催着生！ 中国生育政策的变迁 少生才光荣 在这种环境之下，中国人口迅速增长。70年代末，中国人口已接近10亿。为了减缓人口增长，中国把控制人口增长纳入国民经济社会发展计划，70年代提倡“晚稀少”的政策，即提倡晚婚晚育，拉长生育间隔，只生两个孩子。当时流行着“一个太少，两个正好，三个多了”的说法。

鼓励生、 限制生、 催着生！ 中国生育政策的变迁 “只生一个好” 相信许多人都很熟悉这句口号。1982年，计划生育被定为国家的基本国策。独生子女政策开始在全国实施，对少数民族和农村家庭做出了一些例外规定。“只生一个好”的口号响彻各地，独生子女成为时代独有的现象。

鼓励生、 限制生、 催着生！ 中国生育政策的变迁 超生妈妈之殇 严格控制出生的政策也让许多家庭付出了沉重的代价。网上流传着很多关于计生的血泪故事：被打毒针强行引产、为躲计生迁户农村……对于黄宏、宋丹丹表演的小品“超生游击队“，很多人仍然记忆犹新。在令人捧腹的表演背后，讲述了却是一个残酷的现实：一对夫妇为了不被强制计生，而不得不四处流浪。陷入“超生门”的也不乏名人，比如张艺谋就因为超生而交纳了748万元计划外生育费及社会抚养费。

鼓励生、 限制生、 催着生！ 中国生育政策的变迁 一胎政策 中国在实施了计划生育政策多年，虽然有效控制住了人口的增长，不过政策也带来了种种弊端，不仅社会老龄化问题日益严重，人口萎缩的现象也远远超过一般人的想象。中国社会科学院2015年在《经济蓝皮书：2015年中国经济形势分析与预测》中指出，中国的总生育率只有1.4，远低于世代更替水平的2.1，并且已非常接近国际上公认的1.3的“低生育陷阱”，该机构呼吁尽快全面放开二孩政策。

鼓励生、 限制生、 催着生！ 中国生育政策的变迁 二胎催生 为了刺激人口增长，扭转劳动力快速老龄化的趋势。2015年，北京决定全面实施一对夫妻可生育两个孩子的政策，开展应对人口老龄化行动。在全面放开二胎之前已经实施了所谓“单独二孩“的政策。它的含义是，父母中一方为独生子女的家庭可以生育第二个孩子。

鼓励生、 限制生、 催着生！ 中国生育政策的变迁 试管婴儿 开放二胎的消息让一些父母们动起了再要一个孩子的念头。随着医学技术的发展，越来越多的人愿意选择试管婴儿的方法“量身打造”自己未来的孩子。有些医院给患者提供挑选新生儿性别的机会。除了试管婴儿，代孕也成为一些中国大龄父母再要孩子的一个选择。

鼓励生、 限制生、 催着生！ 中国生育政策的变迁 生育率“向下看齐” 全面二胎开放几年后，似乎效果有限，2016年出生人口数量出现一个小高峰后，中国出生人口数量从2017到2020年连续“四连降”。职业压力、生活成本、养育成本、观念变化等原因都导致中国的生育率下降。

鼓励生、 限制生、 催着生！ 中国生育政策的变迁 还是三孩好？ 为了应对出生率下降、老龄化加剧等问题，今年5月，中国人口生育政策再次放宽。中国家庭今后将可生育三个小孩。消息官宣后立即引起广泛关注和讨论。有网友不无讽刺地说道：“这届独生子女真的幸福，可以养4个老人，3个小孩。” 许多人的发言几乎都传达了同样的抱怨：生育率低迷的根本原因不是政策限制，而是养育成本太高。

鼓励生、 限制生、 催着生！ 中国生育政策的变迁 “低生育陷阱” 中国5月11日公布了最新的全国人口普查结果，中国大陆过去10年是1950年代以来人口增长速度最慢的10年，年平均增长率为0.53%。2020年中国育龄妇女总和生育率仅为1.3。国际上通常认为总和生育率1.5左右是一条“高度敏感警戒线”，一旦降至1.5以下，就有跌入“低生育率陷阱”的可能。



（德新社、法新社、路透社）

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