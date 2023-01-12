中国进入人口负增长时代 专家警告“人口危机”

计划生育政策的终结并未给中国的人口下降趋势踩下刹车：根据官方统计，这个世界第二大经济体2022年出现了60年以来的首次人口负增长。专家警告，中国正在滑向人口危机的深渊。
（德国之声中文网）中国国家统计局周二公布的数据显示，60年以来中国人口首次出现了负增长：截止2022年12月底，这个世界上人口最为众多的国家登记人口为14.1175亿，比上一年年末减少85万人。专家预测中国发展历史将面临“转折点”，并且警告一个“无法设想的”人口危机将造成灾难性后果。
美国威斯康星大学人口社会学家易富贤表示：“中国的人口和经济发展前景比人们预想的更为黯淡。”他认为中国必须改变社会保障和经济政策。过去中国的“经济奇迹”以及曾经的“世界工厂”地位是建立在劳动人口过剩的基础上的，如今该国面临的是劳动力紧缺问题。“中国的制造行业面临人力资源不足和就业人口老化——其行业萎缩的速度会比日本更快”，易富贤预测道。
根据官方统计数据，2022全年中国境内出生人口956万人，人口出生率为6.77‰；死亡人口1041万人，人口死亡率为7.37‰；人口自然增长率为-0.60‰。以上统计数据不包括居住在31个省、自治区和直辖市的港澳台居民和外籍人员。中国上一次出现人口负增长，还是在1960年和1961年——也就是“大跃进”运动之后全国各地发生大饥荒的时期。
长期观察中国人口发展的易富贤认为，即使是现在官方公布的这些数字也很可能是经过粉饰的。按照他个人的统计，中国人口早在四年前就已经开始萎缩了。不过他也认为，官方此举也算是承认了中国人口负增长的到来比政府之前预测的早了大约十年。易富贤指出，和“三年困难时期”不同的是，这次的人口萎缩趋势是“不可逆转的”。
中国虽然在2016年前就取消了“一孩”政策，甚至在2021年宣布了允许夫妇生育三个孩子，但是这些政策并未扭转人口出生率一路下滑的趋势。此外，包括降低幼儿园和中小学收费、增加补贴、保证休产假和育儿假期的权利在内的一系列政策也未能成功达到鼓励生育的效果。很多女性担心生孩子会对自己的职业发展造成负面影响。
专家认为，造成中国低生育水平的因素包括住房、教育和医疗成本的高昂，年轻人结婚意愿的淡薄，而持续三年的新冠疫情和年轻人失业率居高也加剧了这一趋势。据路透社报道，在2022年，百度搜索引擎上关于“婴儿推车”的搜索量与2018年相比下降了41%，关于“婴儿奶瓶”的搜索量也比2018年减少了三分之一。相比之下，对“养老院”的搜索量则在去年里激增了八倍。
保银资产管理公司（Pinpoint Asset Management）的首席经济学家张智威预测，中国的人口负增长趋势在未来几年中将会持续下去。“中国无法再依靠人口红利来作为经济发展的结构性驱动力”，他分析道，“经济增长将不得不更多地依赖于政策推动的生产效率提升。”
从长期来看，按照联合国专家的预测，中国的总人口到2050年将会减少1.09亿，这一萎缩幅度是联合国上一次在2019年所作出预测的三倍多。
人口的负增长趋势使得中国国内不少人口学者感叹，中国可能在没有真正变得富裕之前就先进入了老龄化社会，这导致经济增长放缓，因为随着卫生保健和社会福利成本飙升，政府将面临入不敷出。
对于这个世界第二大经济体，老龄化和劳动人口减少造成了严重后果。因为劳动力短缺意味着政府税收减少，养老金体系将会更加不堪重负。如今中国每五个人当中就有一位年龄超过60岁的老人。在2020年，平均5名年龄在20到64岁之间的劳动人口要承担一位65岁以上老人的养老成本，而到2050年这一比例将会变成1.5个劳动人口负担一位老人。
人口学家易富贤警告指出：“没有社会福利网络，没有家庭的保障，养老危机将会演变成为一场人道灾难。”
（德新社、法新社、路透社）
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