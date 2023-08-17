 中国还有哪些数据黑洞？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.08.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

中国还有哪些数据黑洞？

在中国各项经济数据不振，民众信心低迷之际，统计部门宣布暂停发布青年失业率，引发网络舆论的嘲讽。在中国，越来越多的经济和科学信息数据不再完整。

Symbolbild Bilanz

（德国之声中文网）中国国家统计局本周表示，出于“完善”劳动力调查统计方法的考虑，暂停发布全国城镇青年失业率。今年以来，中国的青年失业率持续上升，4月份突破20%，6月份已升至21.3%。与此同时，各项经济数据低迷，民众对经济前景和就业形势的焦虑在增加。

中国总理李强周三（8月16日）主持国务院第二次全体会议时发言说，中国经济运行“总体回升向好，为实现全年目标任务打下了良好基础”。李强强调，要着力扩大国内需求，继续拓展扩消费、促投资政策空间，提振大宗消费，调动民间投资积极性；并要更大力度吸引和利用外资。

在此前一天，中共党校的《求是》杂志以“中国式现代化是强国建设、民族复兴的康庄大道”为题刊发习近平的一篇讲话。习近平表示，要把中国式现代化变为成功实践，“需要付出艰巨努力”。在这篇今年2月对中共高层干部发表的讲话中，习近平特别提到中国人口规模巨大“既能提供充足的人力资源和超大规模市场，也带来一系列难题和挑战“，因此“要保持历史耐心，坚持稳中求进、循序渐进、持续推进”。

北京要求人们保持“耐心”，同时又不公开青年失业率这样关键的指标性数据，可能反而加剧民众的不安。彭博社注意到，一段时间以来，越来越多的经济数据、市场和研究信息被“加上了锁”。

开发商向政府购买的土地数量暴跌

开发商向政府购买的土地数量暴跌

土地出让成交

国家统计局目前每月发布的房地产数据中，不再包括开发商购买土地的数量和所支付的价格。有关数据是从1998年开始发布的。根据今年一月公布的数据，去年出售用于开发房地产的土地购置面积暴跌逾50％，土地成交价款暴跌48.4%。而2022年地方政府土地使用权出让——即“卖地”收入也減少23％。

外汇储备存疑

另一个引起彭博社注意的数据是中国政府持有的外汇资产金额。2017年以来中国的外汇储备一直相当稳定，这一数据也仍在定期公布，但同期中国对外的贸易顺差越来越大，本应导致储备增加才对。

报道援引前美国贸易和财政部官员赛策尔（ Brad Setser）指出，实际外汇储备中有一半是 "隐藏"的。他说，中国的许多储备没有出现在中国央行的官方收支账目上，因为它们被藏在 "影子储备 "中，出现在国家商业贷款机构和政策性银行等实体的资产中。此外，尽管贸易和经常账户盈余不断增长，但人民币汇率一直保持稳定，这表明其中一些外汇储备很可能被用于干预货币市场。

债券交易受阻

即便是私营领域的一些数据，其传递也受阻。今年3月中，中国债券市场一度陷入混乱，原因是金融监管机构以确保数据安全为由，要求货币经纪商暂停数据传输数日，导致债券交易一度中断。有报道称，债券市场上的交易员们不得不采取在微信等社交平台上紧急组群，通过群聊的方式来进行债券报价。

2022年5月，在中国规模为20万亿美元的债务市场出现创纪录的资金外流后，外国投资者的主要债券交易平台悄然停止提供交易数据。
一些企业注册数据也不再向海外客户提供。与此同时，中国政府一再对跨国咨询企业人员展开调查，为外国投资者提供中国市场信息及调研的咨询顾问成为《反间谍法》打击的目标。

就业难的中国年轻人

封锁学术信息

今年4月1日起，中国知网学术数据库（China National Knowledge Infrastructure：CNKI）不再对境外访问者开放。根据加州大学伯克利分校发布的一则短讯，这意味着，从境外无法再查阅该数据库内容，包括在中国发表的博士论文、专利、统计数据和学术会议记录等。
还有报道称，从境外访问中国官方的统计年鉴和人口普查数据也受到限制。其中数据供应商的解释是，访问权限的改变是为了遵守 2022 年一项关于跨境数据传输的法律。

新冠疫情数据

在实行了近3年的严苛的“清零”防疫政策后，迫于疫情和经济的双重压力，中国政府于2022年12月初突然解封，先是几乎完全放弃了核酸检测，之后停止公布无症状感染者数据。在新冠感染潮席卷全国之际，中国国家卫生健康委员会停止发布每日疫情信息。中国感染新冠病毒和死亡的人数成为一个巨大的信息黑洞，人们只有通过间接的碎片信息，才能窥见这场灾难的真实规模。

 

(据彭博新闻等) 

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

QINGZHOU, CHINA - FEBRUARY 24, 2023 - Job seekers ask for employment information at a job market in Qingzhou, East China's Shandong province, Feb. 24, 2023.

客座评论：中国青年的高失业或是个死局 19.07.2023

时评人邓聿文认为，尽管青年失业率相对偏高是一个国际性的普遍现象，但中国的数据畸高表明导致这种现象有一些非正常的因素。

12.01.2023 People look on near cranes standing at a construction site in Beijing, China January 12, 2023. REUTERS/Tingshu Wang

中国房地产：迎来复苏信号但是…… 30.04.2023

在经历去年房地产危机的冲击之后，今年一些中国房地产开发商开始看到希望的曙光，但分析师和经济学家警告说，该行业长远看来仍会放缓。

picture-alliance/dpa/D.Fei Symbolbild --FILE--A view of the construction site of a residential property project in Shenzhen city, south China's Guangdong province, 8 June 2015. China will reduce or stop issuing land for new residential housing projects in areas where there is a supply glut, the latest in a series of measures aimed at clearing a property overhang weighing on the economy. China's land ministry will not release vacant land to commercial property developers in cities and other areas where there are large levels of unsold inventory, state television reported on Sunday (21 February 2016), citing a ministry meeting. China has announced a string of measures designed to boost the housing market, a crucial driver of the economy. Real estate investment affects more than 40 other sectors in China, from cement to furniture.

德语媒体: 中国的繁荣盛世已成过去 28.01.2023

德国媒体ntv认为，中国未来不可能重返经济高速增长的荣景，低增长率将成为新常态。德国编辑部网络则指出，受过教育、经历过父权体制黑暗面的年轻女性充满正义感，因此她们敢于站出来争取权益。

广告

评论分析

圖為2019年9月13日抗議者在香港金融中心高唱《願榮光歸香港》的畫面。

客座評論：香港人真的回流了嗎？

香港這個城市，經歷了2020年的國安法，再經歷愛國者治港的洗禮，到底這個城市，變了什麼模樣？香港人還會回到香港嗎？