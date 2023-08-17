中国还有哪些数据黑洞？

（德国之声中文网）中国国家统计局本周表示，出于“完善”劳动力调查统计方法的考虑，暂停发布全国城镇青年失业率。今年以来，中国的青年失业率持续上升，4月份突破20%，6月份已升至21.3%。与此同时，各项经济数据低迷，民众对经济前景和就业形势的焦虑在增加。

中国总理李强周三（8月16日）主持国务院第二次全体会议时发言说，中国经济运行“总体回升向好，为实现全年目标任务打下了良好基础”。李强强调，要着力扩大国内需求，继续拓展扩消费、促投资政策空间，提振大宗消费，调动民间投资积极性；并要更大力度吸引和利用外资。

在此前一天，中共党校的《求是》杂志以“中国式现代化是强国建设、民族复兴的康庄大道”为题刊发习近平的一篇讲话。习近平表示，要把中国式现代化变为成功实践，“需要付出艰巨努力”。在这篇今年2月对中共高层干部发表的讲话中，习近平特别提到中国人口规模巨大“既能提供充足的人力资源和超大规模市场，也带来一系列难题和挑战“，因此“要保持历史耐心，坚持稳中求进、循序渐进、持续推进”。

北京要求人们保持“耐心”，同时又不公开青年失业率这样关键的指标性数据，可能反而加剧民众的不安。彭博社注意到，一段时间以来，越来越多的经济数据、市场和研究信息被“加上了锁”。

开发商向政府购买的土地数量暴跌

土地出让成交

国家统计局目前每月发布的房地产数据中，不再包括开发商购买土地的数量和所支付的价格。有关数据是从1998年开始发布的。根据今年一月公布的数据，去年出售用于开发房地产的土地购置面积暴跌逾50％，土地成交价款暴跌48.4%。而2022年地方政府土地使用权出让——即“卖地”收入也減少23％。

外汇储备存疑

另一个引起彭博社注意的数据是中国政府持有的外汇资产金额。2017年以来中国的外汇储备一直相当稳定，这一数据也仍在定期公布，但同期中国对外的贸易顺差越来越大，本应导致储备增加才对。

报道援引前美国贸易和财政部官员赛策尔（ Brad Setser）指出，实际外汇储备中有一半是 "隐藏"的。他说，中国的许多储备没有出现在中国央行的官方收支账目上，因为它们被藏在 "影子储备 "中，出现在国家商业贷款机构和政策性银行等实体的资产中。此外，尽管贸易和经常账户盈余不断增长，但人民币汇率一直保持稳定，这表明其中一些外汇储备很可能被用于干预货币市场。

债券交易受阻

即便是私营领域的一些数据，其传递也受阻。今年3月中，中国债券市场一度陷入混乱，原因是金融监管机构以确保数据安全为由，要求货币经纪商暂停数据传输数日，导致债券交易一度中断。有报道称，债券市场上的交易员们不得不采取在微信等社交平台上紧急组群，通过群聊的方式来进行债券报价。

2022年5月，在中国规模为20万亿美元的债务市场出现创纪录的资金外流后，外国投资者的主要债券交易平台悄然停止提供交易数据。

一些企业注册数据也不再向海外客户提供。与此同时，中国政府一再对跨国咨询企业人员展开调查，为外国投资者提供中国市场信息及调研的咨询顾问成为《反间谍法》打击的目标。

就业难的中国年轻人

封锁学术信息

今年4月1日起，中国知网学术数据库（China National Knowledge Infrastructure：CNKI）不再对境外访问者开放。根据加州大学伯克利分校发布的一则短讯，这意味着，从境外无法再查阅该数据库内容，包括在中国发表的博士论文、专利、统计数据和学术会议记录等。

还有报道称，从境外访问中国官方的统计年鉴和人口普查数据也受到限制。其中数据供应商的解释是，访问权限的改变是为了遵守 2022 年一项关于跨境数据传输的法律。

新冠疫情数据

在实行了近3年的严苛的“清零”防疫政策后，迫于疫情和经济的双重压力，中国政府于2022年12月初突然解封，先是几乎完全放弃了核酸检测，之后停止公布无症状感染者数据。在新冠感染潮席卷全国之际，中国国家卫生健康委员会停止发布每日疫情信息。中国感染新冠病毒和死亡的人数成为一个巨大的信息黑洞，人们只有通过间接的碎片信息，才能窥见这场灾难的真实规模。

(据彭博新闻等)

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