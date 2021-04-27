中国运载火箭返回地面 国际专家担心出现碎片雨

（德国之声中文网）建造中国空间站所使用的一枚运载火箭的碎片有可能在数天内坠落地球。

航天专家对一个重达20吨的部件 "不受控制 "地重返地球大气层发出警告。上周四（4月29日），该枚运载火箭将22吨重的"天和"核心舱送入了太空。由此，中国迈出了建造自有空间站的第一步。

之所以会出现失控重返，原因在于"长征5B "火箭的设计。哈佛大学史密森尼中心的天体物理学家麦克道尔（Jonathan McDowell）本周二对德新社解释说，该型运载火箭的主体部分无法控制， 未设定在预定地点落入海洋的轨道，因此，"我们不知道它在哪里"。他担心，"最坏情况下，它会像一架小飞机一样坠毁，但将遍洒数百公里。" 他警告说，无法确定，再入大气层后会留下多少碎片，"但它们足以造成损害。" 他供职的史密森尼天体物理学中心2009年12月1日成立，位于马萨诸塞州的剑桥。

天体物理学家琼斯（Andrew Jones）也在spacenews.com上写道，该运载火箭主段大约每90分钟绕飞地球一圈，无法确定它究竟何时何地会进入大气层，并部分熔化，"最可能的情况是未被重入大气层时产生的高温熔化的碎片会落在大海或无人居住的地区 ， 但也存在着对人或财产造成损害的风险"。

2020年5月，运载能力强大的"长征5B "首次成功发射。６天后，火箭碎片落在西非国家科特迪瓦境内，毁坏了数个村庄的多栋房屋。该碎片是1979年美国太空实验室Skylab坠落地面以来的最大的一块。美国国家航空航天局当时称其 "非常危险"。

麦克道尔批评中国的新火箭不符合今天的标准。他指出，"在发生了天空实验室重返大气层事件后，大家都决定避免重蹈复辙，都设法确保火箭主段不留在太空，而是进入飞行轨道，有目标地溅落海洋。

这位专家指出，在长征5B的设计上 中国未遵循这样的思路，而是设定在发射一星期后，任由地球引力使其在 "任意地点 "再入大气层。他强调，"同其它国家的现行标准相比，这样的设计有失疏忽"。

为建造自己的空间站，中国还计划发射更多 "长征5B " "火箭。还有两个空间舱将被送入太空，并接装于空间站。根据计划，取名 "天宫"的中国空间站将在 "2022年左右 "完成。再过几年，技术上落伍的国际空间站（ISS）将按计划停止运行。那时，中国便是拥有太空永久前哨站的唯一国家。

（德新社）

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