中国运动员领奖戴毛像章  国际奥委会着手调查 

（德国之声中文网）国际奥委会发言人亚当斯（ Mark Adams）周二（8月3日）表示，已着手调查此事件。

虽然《奥林匹克宪章》第50条作过修改，运动员们也被禁止在领奖台上展示政治信息。这两名中国女运动员有可能违反了这一规定。鲍珊菊、钟天使昨天在伊豆自行车场举行的团体竞速决赛上击败德国双人组，赢得金牌。

就在前一天，国际奥委会对美国女铅球运动员桑德斯启动了涉嫌有表达政治信息举动的调查。本周一，在奥林匹克体育场举行的受奖仪式上，这位25岁的姑娘高举双手交叉头前。她称："这是所有受压迫者的交汇点”。

现在，桑德斯面临罚款。这位银牌得主在推文中写道："他们可以试试从我这里拿走这枚奖牌呀。……尽管我不会游泳，但我会跑过边境。"

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