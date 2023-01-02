中国迎春运 千余微博因抨击防疫被封号

（德国之声中文网）根据新浪微博发布的消息，已经有1120个账号遭到了临时或者永久封禁的处罚，总共处理了12854起"违规事件"，其中包括对专家学者以及医务工作者的攻击。

美联社在其报道中指出，微博上针对防疫政策的批评主要还是集中在解封前遥遥无期的封控、感染者及密接者被送至居住条件糟糕的隔离点等。奥密克戎变种流行后，"动态清零"防疫策略面临越来越高的社会和经济代价，最终在上海、北京等大城市引发了罕见的政治抗议浪潮。中国政府不久后就全面放宽了防疫。

新浪微博称，将继续加大针对"违法内容"的检查和清理，为广大用户"创造和谐友好的社区环境"。

1月1日的武汉火车站

春运或助燃疫情

目前，中国各大城市正面临医疗需求激增的局面。而且，本周末中国正式进入了"春运模式"，数以亿计的民众将踏上旅途在全国范围内流动。国家卫健委此前已经多次就疫情将随春运扩散至医疗资源薄弱的农村地区表达过担忧。

尽管国际航班数量尚不能和疫情前相比，但是中国交通部表示，国内的铁路与航空客流预计将比去年同期翻番，40天内将有20亿人次出行，总体将达到疫情前2019年水平的70%。中国交通部已经在1月6日呼吁民众减少旅行和聚会，尤其是涉及老人、孕妇、儿童以及潜在疾病时。交通部副部长徐成光在新闻发布会上还敦促民众在乘坐公共交通工具时佩戴口罩，并做好个人卫生防护工作。

此外，根据中国政府12月底发布的通告，从1月8日起，持续了近三年的出入境限制也将被取消，这意味着自外国入境的旅客不再需要强制集中隔离。

12月29日抵达意大利罗马机场的中国旅客

不过，由于疫情数字不透明、担忧出现新变种等因素，越来越多的国家正开始对来自中国的旅客实行特别防疫筛查，欧盟方面已经"建议"各成员国对中国旅客进行病毒检测，韩国、日本、印度、美国等国也出台了类似措施。

由于不再推行大规模核酸检测、统计数据明显偏离民众实际感知等因素，中国国家卫健委12月下旬起不再每日发布疫情统计，而是改由疾控中心发布每周趋势。

此外，包括卫健委主任在内的多名高官都于近期表示，新冠病毒感染引起原有基础疾病恶化导致的死亡，不计入新冠死亡病例。自12月初以来，中国当局仅通报了二十余起新冠死亡病例。卫健委医政医管局局长焦雅辉12月29日曾公开表示，中国政府发布的新冠重症病例和死亡病例数字是"本着公开透明的精神"，其判定标准"与国际标准一致"。但是根据德国疾控机构罗伯特·科赫研究所的文件，在德国，不论是直接死于新冠感染，还是新冠感染时死于其他疾病，都计入"新冠死亡病例"。

世界卫生组织已经对中国过于狭窄地定义新冠死亡病例之做法提出了批评，认为这样的官方数据不能真实反映疫情爆发的严重程度。

根据上海新冠救治专家组成员、上海交通大学附属瑞金医院副院长陈尔真1月3日的估算，2500余万常住人口的上海市，或已有超过70%的人感染过新冠病毒。中国疾控中心前首席流行病学家曾光也在12月底估算，北京市已有80%的人在这波疫情中遭到感染。

（美联社、路透社）

流行病学家：中国跳过了防疫“缓冲区”

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