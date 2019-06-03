中国边警在游客手机中安装监控App

北京使用手机App，监控进入新疆地区旅游者的私人信息。警方在游客手机上安装一种叫做“蜂采”的监控应用软件，搜集各种信息，从电邮、短信、驻地或通信名单无所不包，并输入边警总部电脑。
（德国之声中文网）中国政府在入境游客手机上秘密安装一种应用软件，搜集并监控游客私人信息。《南德意志报》周三（7月3日）报道说，取名为"蜂采"的这一手机应用可获取游客各种信息，从电邮、短信、驻地或通信名单，无所不包。此前，《南德意志报》与北德意志电台、英国《卫报》、美国《纽约时报》等传媒共同做了评估。
根据这一报道，受到影响的是从吉尔吉斯斯坦经由陆路进入新疆的游客。他们在边境口岸被要求解码手机，警察拿上手机进入另外一个房间，在那里将应用软件置入手机。
新出现的情况是，似乎所有经陆路进入的外国人都已成为手机检查的目标。游客们在边境口岸被要求解码手机，警察拿上手机进入另外一个房间，在那里装上这一应用软件，并且不对当事人详加解释。
报道称，该应用软件依循一份有7.3万个文件的名单搜寻当局认为的可疑数据，例如宗教内容或涉及台湾、西藏的数据。
《南德意志报》报道说，一旦找到了要找的内容，"蜂采"应用就会发出声音，警告边警。报道称，相关数据多与伊斯兰恐怖主义有关。
报道指出，新疆住民多为穆斯林，多年来受到当局严密监控。
凝炼/苗子(德新社）
“人权观察”组织公布了中国警方所使用的、让当局收集到无数信息的一款移动应用程序（APP）。在接受德国之声采访时，信息技术专家海德里希（Mario Heiderich）表示，该应用程序的技术构造很简单。 (07.05.2019)
人权组织称，中国政府正在利用一款智能手机软件，对新疆穆斯林民众进行大规模监控，实施所谓的“预测警务”。此外，亚洲开发银行正在讨论是否应继续向中国发放发展援助贷款。 (03.05.2019)
根据人权观察周四公布的报告，新疆警方透过一款移动应用程序将收集到的数据与信息，回传到中国政府在新疆实施大规模监控的一体化平台。 警方会根据相关数据列出有潜在威胁的对象，并通报相关官员，导致不少人因此被送进再教育营。 (02.05.2019)