 中国边警在游客手机中安装监控App | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.07.2019

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时政风云

中国边警在游客手机中安装监控App

北京使用手机App，监控进入新疆地区旅游者的私人信息。警方在游客手机上安装一种叫做“蜂采”的监控应用软件，搜集各种信息，从电邮、短信、驻地或通信名单无所不包，并输入边警总部电脑。

China Polizei in Xinjiang (Getty Images/AFP/J. Eisele)

除了处处设警外， 中国政府还利用智能手机软件，对新疆穆斯林民众进行大规模监控

（德国之声中文网）中国政府在入境游客手机上秘密安装一种应用软件，搜集并监控游客私人信息。《南德意志报》周三（7月3日）报道说，取名为"蜂采"的这一手机应用可获取游客各种信息，从电邮、短信、驻地或通信名单，无所不包。此前，《南德意志报》与北德意志电台、英国《卫报》、美国《纽约时报》等传媒共同做了评估。

根据这一报道，受到影响的是从吉尔吉斯斯坦经由陆路进入新疆的游客。他们在边境口岸被要求解码手机，警察拿上手机进入另外一个房间，在那里将应用软件置入手机。

新出现的情况是，似乎所有经陆路进入的外国人都已成为手机检查的目标。游客们在边境口岸被要求解码手机，警察拿上手机进入另外一个房间，在那里装上这一应用软件，并且不对当事人详加解释。

报道称，该应用软件依循一份有7.3万个文件的名单搜寻当局认为的可疑数据，例如宗教内容或涉及台湾、西藏的数据。

《南德意志报》报道说，一旦找到了要找的内容，"蜂采"应用就会发出声音，警告边警。报道称，相关数据多与伊斯兰恐怖主义有关。

报道指出，新疆住民多为穆斯林，多年来受到当局严密监控。

观看视频 03:02

人工智能无死角监控全中国

凝炼/苗子(德新社）

 

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专访：中国监控APP掌握大量信息

“人权观察”组织公布了中国警方所使用的、让当局收集到无数信息的一款移动应用程序（APP）。在接受德国之声采访时，信息技术专家海德里希（Mario Heiderich）表示，该应用程序的技术构造很简单。 (07.05.2019)  

德语媒体：前所未有的监控软件

人权组织称，中国政府正在利用一款智能手机软件，对新疆穆斯林民众进行大规模监控，实施所谓的“预测警务”。此外，亚洲开发银行正在讨论是否应继续向中国发放发展援助贷款。 (03.05.2019)  

人权观察揭露新疆监控软件 36种可定罪行为曝光

根据人权观察周四公布的报告，新疆警方透过一款移动应用程序将收集到的数据与信息，回传到中国政府在新疆实施大规模监控的一体化平台。 警方会根据相关数据列出有潜在威胁的对象，并通报相关官员，导致不少人因此被送进再教育营。 (02.05.2019)  

被批助纣为虐 美科技公司停止向中国销售产品

据《华尔街日报》消息，此前因产品被中国政府用来监控民众而备受批评的赛默飞世尔科技周三表示，将停止在新疆维吾尔自治区销售基因测序仪或相关服务。周四，该公司再次宣布，将停止向中国销售相关设备。 (21.02.2019)  

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