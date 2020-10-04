 中国转向加入COVAX 为什么? | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.10.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

中国转向加入COVAX 为什么?

COVAX是新冠肺炎疫苗实施计划，目前全球已经有超过160个国家加入。日前曾经表态拒绝加入的北京现在改变决定，强调希望带动更多有能力的国家来支持。

Coronavirus Impfstoff Sinovac Biotech Ltd (Tingshu Wang/Reuters)

图为9月4日中国科兴生物在北京一场国际贸易展上展示新冠肺炎候选疫苗的画面。

(德国之声中文网)  中国外交部周五(10月9日)表示，中国已经加入了全球COVAX，新冠肺炎疫苗实施计划。这项计划旨在向中低收入国家提供新冠疫苗的剂量。

中国外交部发言人华春莹在声明中说:「中方郑重承诺，中国疫苗研发完成并投入使用后，将作为全球公共产品，优先向发展中国家提供。」

她强调，虽然「中国多支疫苗研发处于国际领先水平并具备充足的生产能力」，但还是决定加入，目的是「以实际行动促进疫苗公平分配，确保为发展中国家提供疫苗，同时带动更多有能力的国家加入并支持『实施计划』。」

不过中国在声明中并未提供支持COVAX计划的细节。

延伸阅读: 让世界公平接种疫苗？Covax雄心难实现

中国为何转向?

虽然中国国家主席习近平早前就曾表示，中国研发的新冠疫苗将成为全球公共产品，但中国一直到9月的期限前，和美俄等大国都拒绝加入COVAX。

不过日前中国与世卫组织举行单独会谈，评估如何将中国生产的疫苗推向国际。且路透社提到，国际社会对北京处理疫情的批评声不断，在最近的一项先进国家调查中，对中国的负面看法又飙升，这些都有可能是北京改变心意的原因。

75. Sitzung UN-Generalversammlung | Rede Xi (UNTV/AP/dpa/picture alliance)

习近平在5月承诺在未来两年内提供20亿美元协助世界抗疫，

据联合国统计，由世界卫生组织（WHO）、全球疫苗联盟 (Gavi)和流行病防备创新联盟（CEPI）共同执行的COVAX已有约168国家加入，其中76个是经济状况良好，能够自筹资金的国家。目标是在2021年底前提供至少20亿剂疫苗。

延伸阅读: 全球10个最领先的新冠疫苗项目

中国加入COVAXC后，将是支持这项计划的最大经济体。且中国目前有四种冠状病毒候选疫苗处于第三阶段临床试验，其中两种是由国家支持的中国国家生物技术集团（CNBG）开发，其余两种分别来自科兴生物公司和康希诺生物公司。

不过日前曾传出中国在临床试验尚未完全完成的情况下，为数十万必要性工作者和其他被认为是高风险的群体接种了疫苗，引起了专家的安全担忧。

邹宗翰/杨威廉 (路透社、德新社等)

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Deutschland | Coronavirus | Impfstoff Schott

让世界公平接种疫苗？Covax雄心难实现 04.10.2020

Covax由世卫组织等领衔，想要为各国的医疗工作者和老年人先提供疫苗，无论该国是否富裕。但一些大国并无意愿加入，如中国、法国、德国、俄罗斯和美国。欧盟虽出资4亿欧元，但已经单独与医药公司签署了疫苗购买协议。

Schweiz Genf | Mike Ryan Stellvertretender Generaldirektor der WHO während Pressekonferenz

世卫: 全球一成民众感染新冠病毒 06.10.2020

世界卫生组织担心，在时节进入秋季后，新冠肺炎感染病例会再次飙升。目前已经解封的许多国家，正面临最严峻的考验。

Indien Nasenabstrichproben-Test bei Covid-19

WHO将向低收入国家提供低价快速检测剂 04.10.2020

世卫组织将向贫困国家提供1.2亿个抗原快速检测试剂。此类试剂简单便宜又快速，世卫希望能通过大规模检测减缓疫情扩散。但这样的检测结果有多可靠？

广告

长平观察

China Ohne kommunistische Partei gibt es kein China (picture-alliance/AP Photo/Ng Han Guan)

长平观察：中共党员的罪与罚

特朗普政府发布政策指南，拒绝包括中共在内的“极权主义政党及其附属机构”成员移民美国的申请。时评人长平讨论了普通中共党员对于专制政治的意义。  