中国转向加入COVAX 为什么?

(德国之声中文网) 中国外交部周五(10月9日)表示，中国已经加入了全球COVAX，新冠肺炎疫苗实施计划。这项计划旨在向中低收入国家提供新冠疫苗的剂量。

中国外交部发言人华春莹在声明中说:「中方郑重承诺，中国疫苗研发完成并投入使用后，将作为全球公共产品，优先向发展中国家提供。」

她强调，虽然「中国多支疫苗研发处于国际领先水平并具备充足的生产能力」，但还是决定加入，目的是「以实际行动促进疫苗公平分配，确保为发展中国家提供疫苗，同时带动更多有能力的国家加入并支持『实施计划』。」

不过中国在声明中并未提供支持COVAX计划的细节。

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中国为何转向?

虽然中国国家主席习近平早前就曾表示，中国研发的新冠疫苗将成为全球公共产品，但中国一直到9月的期限前，和美俄等大国都拒绝加入COVAX。

不过日前中国与世卫组织举行单独会谈，评估如何将中国生产的疫苗推向国际。且路透社提到，国际社会对北京处理疫情的批评声不断，在最近的一项先进国家调查中，对中国的负面看法又飙升，这些都有可能是北京改变心意的原因。

据联合国统计，由世界卫生组织（WHO）、全球疫苗联盟 (Gavi)和流行病防备创新联盟（CEPI）共同执行的COVAX已有约168国家加入，其中76个是经济状况良好，能够自筹资金的国家。目标是在2021年底前提供至少20亿剂疫苗。

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中国加入COVAXC后，将是支持这项计划的最大经济体。且中国目前有四种冠状病毒候选疫苗处于第三阶段临床试验，其中两种是由国家支持的中国国家生物技术集团（CNBG）开发，其余两种分别来自科兴生物公司和康希诺生物公司。

不过日前曾传出中国在临床试验尚未完全完成的情况下，为数十万必要性工作者和其他被认为是高风险的群体接种了疫苗，引起了专家的安全担忧。

邹宗翰/杨威廉 (路透社、德新社等)

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