中国车队在巴基斯坦遇袭 两人丧生多人受伤

中国驻巴基斯坦大使馆周一表示，一支运送中国员工的车队在卡拉奇附近遭到袭击，事件中两名中国公民丧生。一个分裂主义组织已宣称对本次袭击行动负责。

（德国之声中文网）中国是巴基斯坦最重要的盟友，但中国出资的一项建设项目也在该国引发了反华情绪，并进而使中国公民频繁成为袭击目标。

南部信德省地方政府在X平台发文称，周日晚间23时左右，一辆油罐车在卡拉奇机场高速路上发生爆炸。分离主义武装“俾路支解放军（BLA）”发表声明称，他们袭击了一支从卡拉奇国际机场方向驶出的、搭载中国高级工程师和投资者的车队。

卡拉奇同俾路支省交界，而俾路支则是巴基斯坦最大、同时也是最贫穷的省份。在中巴经济走廊的框架内，该省获得了数十亿美元的资金，用于交通、能源和其他基础设施的建设。

为争取独立，俾路支解放军正在开展反政府武装斗争。该组织指责巴勒斯坦政府允许外来势力疯狂掠夺俾路支地区丰富的矿产资源。

今年八月，俾路支解放军在当地发起了一系列有组织的袭击行动，造成数十人丧生，其中大部分都是旁遮普工人，旁遮普是巴基斯坦最大的部族。

今年八月，俾路支解放军在当地发起了一系列有组织的袭击行动，图为被炸毁的车辆。 图像来源: ReutersTV

中国驻巴基斯坦大使馆周一发表的声明中称，针对中资卡西姆港电厂项目工作人员车队发起的袭击行动，造成了两名中国公民丧生。另外还有一名中国公民和数名巴基斯坦公民受伤。

中国使馆敦促巴基斯坦有关当局“彻查袭击事件，严惩凶手，同时采取切实措施，全面保障中国公民、机构和项目的安全。”此前，中方就已多次要求巴基斯坦政府确保在巴基斯坦中国公民和中方利益的安全。

2018年11月23日，中国驻卡拉奇领事馆遭遇袭击。 图像来源: Shakil Adil/AP/picture alliance

巴基斯坦外交部周一在一份声明中，重申了该国“对保障中国公民安全的坚定承诺”。

一周后，巴基斯坦将以东道主身份主持上海合作组织峰会，届时将有多名上合组织成员国政府首脑到访。上海合作组织由中俄两国发起创建，目的是深化同中亚各国的关系。

北京是伊斯兰堡的重要盟友，并曾多次向陷入困境的巴基斯坦提供财政支援。作为“一带一路”倡议的一个组成部分，在建设中巴经济走廊的框架内，中国已为一系列交通、能源和基建项目投入了数十亿美元的资金。

今年三月，五名在巴基斯坦西北部一个水坝项目工作的中国工程师遭自杀式袭击者刺杀，该水坝项目也因此一度陷入停顿。没有组织宣称对此次袭击事件负责，不过，事件发生前数天，武装团伙曾试图对瓜达尔深水港口项目办公室发动袭击。瓜达尔深水港普遍被视为中国在巴投资的核心项目。

瓜达尔深水港普遍被视为中国在巴投资的核心项目。 图像来源: Tang Binhui/Xinhua/picture alliance

2020年6月，俾路支反叛武装对位于商业重镇卡拉奇的巴基斯坦股票交易所发动袭击，该交易所的部分股权由中国公司持有。

2019年，武装人员突袭了俾路支省一家可以俯瞰中资项目瓜达尔深水港的豪华酒店，并造成至少八人丧生。



（法新社）

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