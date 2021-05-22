中国车主数据不存美国 特斯拉设立中国数据中心

(德国之声中文网) 美国电动车厂商特斯拉5月25日宣布，已经在中国大陆设置了一个数据中心，用于存储用户数据。该公司通过新浪微博表示，新数据中心将主要用于存储在中国市场销售的特斯拉电动车上传的数据，"以实现数据存储本地化，并将陆续增加更多本地数据中心。所有在中国大陆市场销售车辆所产生的数据，都将存储在境内。"

就在今年3月，中国当局出台规定，禁止军人以及国有企业员工使用特斯拉电动车，原因则是担心车载摄像头记录的画面有可能被上传到美国境内的服务器。马斯克则在3月的中国发展高层论坛上强调了特斯拉不会利用汽车从事间谍活动。

特斯拉现在宣布在中国境内设立本地数据中心，可以被视作对数据安全疑虑的又一次回应。在5月25日的微博声明中，特斯拉特别强调："特斯拉将尽一切努力来贯彻执行汽车数据安全管理工作，确保数据安全。……汽车数据安全非常重要，特斯拉坚信，统一规范管理，将更有利于智能汽车的有序长远发展。"

近期，特斯拉因刹车失灵引发的数据问题，在中国陷入了一场公关危机，一名车主在4月上海国际车展上就此高调抗议，更是引发了国际关注。

2021上海汽车展 值得关注的亮点 争议维权 一位身穿特斯拉Logo，旁边写着“刹车失灵”的女士顺利成为了此次上海车展上最受关注的焦点。在她成功引起现场围观，并经过一段激烈的拉锯战后,该女士被工作人员直接抬走。随后上海警方通报这位张姓女士因扰乱公共秩序被处以行政拘留五日。她留下的，是这依旧热闹的特斯拉展台和公众对已经被神话的特斯拉电动车的质疑。

2021上海汽车展 值得关注的亮点 中国特斯拉 实话说，如今在中国大陆，不买特斯拉，你还有很多其它相当不错的选择。比如这辆价格只有特斯拉同类车型大约一半，但在性能、续航和技术上把现有的特斯拉同类款都甩出几条街的蔚来ET-7。起死回生，强势回归的“中国版特斯拉”蔚来今年年初推出了这个车型。观众如今在上海车展上有了近距离接触它的机会。

2021上海汽车展 值得关注的亮点 良心理想 说到蔚来，也就不得不说一下紧追其后的理想汽车。这是近些年中国电动豪华车产业“大跃进”的另一个重要成员。由之前汽车信息网站“汽车之家”创办人李想打造的这家公司，主旨是生产“没有续航里程焦虑”的中大型SUV。如今在上海车展上展出的这辆理想ONE，让客户连选择配置的焦虑都没有了。全系仅有一种配置，售价32.8万元人民币。

2021上海汽车展 值得关注的亮点 德国车商不缺席 定义未来电动车，德国车商可不愿意把这个事情拱手让给特斯拉和中国车商。奔驰在此次上海车展上，又拿出了纯用来吸睛的Vision AVTR概念车。没错，名字里的Vision，代表的是未来远景的意思。也就是说，你能够从这辆车上窥探到一点点奔驰未来设计的走向，但也仅仅就是一点点而已。

2021上海汽车展 值得关注的亮点 豪华豪华再豪华 对于奔驰粉来说，更具有现实意义的是这辆在上海车展上首发的EQS，也就是奔驰最高豪华级别的纯电动车，直接对标旗下的S系列。外观虽然看上去平平，内饰确是豪华豪华再豪华。选择在上海首发，也能看出奔驰把中国豪华车市场这条大腿抱的有多紧。

2021上海汽车展 值得关注的亮点 华为的新业务 中国的汽车市场已经火爆了20年，如今电动车和自动驾驶又有让市场继续火爆20年的潜质。对于在芯片和5G领域屡屡受创，时刻站在风口浪尖的华为来说。智能汽车部件制造已经成为该公司定义的新业务重点。北汽集团的这辆ARCFOX极狐就是华为自动驾驶技术的首批应用，搭载了3颗华为开发的激光雷达，可以实现L3极以上的自动驾驶，也就是快要淘汰司机的自驾级别。

2021上海汽车展 值得关注的亮点 豪华中国风 说到豪华车市场，中国车商也早就嗅到了其中丰厚的利润和给品牌带来的助推功效。红旗作为中国最传统，最具代表性的自产豪华车品牌，早就走出了“中南海特供”的范畴，面向整个中国市场不断推出价格诱人的豪华车型。这辆看上去像极了电影里“坏人座驾”的名为L-Concept的SUV，是这个红色品牌最新当家花旦。

2021上海汽车展 值得关注的亮点 拥抱变化 是今年上海国际汽车展的主题。作为全球最早基本摆脱新冠疫情困扰的国家，汽车行业，尤其是智能电动车行业是助力中国在后疫情时代经济复苏的主要推动力之一。同时据业内人士透露，中国汽车产业已经在全面探寻包括氢能源在内的，未来可能替代电动汽车的更新换代技术。



此前为特斯拉进入中国市场、在上海设厂大开绿灯的中国政府，最近也显著加大了对这家美国企业的监管压力。多方压力之下，特斯拉立场明显软化，表示愿意和中国相关部门合作，努力化解与消费者的争端。

特斯拉5月25日还表示，将向车主开放车辆信息查询平台。

(法新社、路透社)

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