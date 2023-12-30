中国跨年：官方不组织 民间花样多

（德国之声中文网）2023年接近尾声时，中国多地官方通知不组织跨年夜活动。12月22日，广州市互联网信息办公室官方微博"中国广州发布"就已提醒市民：2024年元旦将至，"花城广场、海心沙亚运公园等公共场所没有组织任何形式的大型群众性活动"。

《中国青年报》援引上海人民广播电视台12月26日的报道称，外滩、北外滩和小陆家嘴地区不展演主题光影秀，不组织零点倒计时活动。该报还透露，有人因为传播有关跨年夜活动的谣言已被约谈。

武汉政府网12月29日也发布消息：2023年12月31日，江汉关、汉口江滩及江汉路步行街等公共场所没有组织任何形式的大型群众活动！通知补充道："两江四岸"灯光秀也无零点倒计时活动。届时，警方现场将视情实施人流疏导和临时交通管控措施。

网民褒贬不一

中国应急管理部网站12月28日亦发布元旦假期安全提示，强调"关注集会活动安全"，"人流物流聚集，需加强跨年夜等重大集会活动安全管控，防范人员密集场所火灾和踩踏等事故"。

对于"多地不组织跨年夜活动"的报道，有网民表示支持，因为"大年三十才是中国人的跨年夜"，也有网民以政府明年把除夕排除在法定假期外为由反驳："除夕不放假，跨年没有了，圣诞不建议过，下一个直接就是清明了"。另有人批评道："其实是一刀切的懒政行为，管理跟不上又怕担责。"

民间花式跨年

官方不组织活动的通知并没有影响民间的跨年热情。民间经营的公园、商城、景区，仍有相当丰富的烟火秀、音乐会等活动。新闻报道和网上图片显示，不少学校和幼儿园等机构纷纷举办了趣味新年和手工表演等活动。

据"人民网"12月28日报道，元旦假期的整体旅游预订量远超去年同期。这家中国官媒指出，随着出游群体越来越年轻化，消费者也愈发追求跨年游的仪式感。去哪儿数据显示，黑龙江漠河、湖南浏阳和广东佛山等拥有跨年文化展演的城市元旦期间酒店预订增长达2倍以上。

"澎湃新闻"12月30援引携程数据指出，今年元旦假期首日，跨省游订单占比达55%。携程数据还显示，元旦首日出发订单中，每五个订单中即有一个是亲子家庭，而首日民宿、冰雪游订单同比增长则达到132%、170%。主题乐园、博物馆、动植物园、滑雪场是最受欢迎的元旦打卡点，其中哈尔滨冰雪大世界不仅登上了冰雪类景点TOP1，同时也跻身元旦首日中国热门景点前三位。

也有不少民众选择出境游恢复后首次在国外跨年。马蜂窝数据显示，90后、00后赴国外跨年占比高达47.8%。近期宣布对中国公民入境免签的马来西亚成为他们国外跨年首选。另外，携程数据显示，香港和澳门也是元旦热门的跨年境外目的地。

德国十大跨年习俗 “滑进新年” 新年前夕，德国人会用“Guten Rutsch”这个祝福语，也就是“顺利滑进新的一年”的意思。这种说法来源于依地语“rosch”一词，犹太人的新年就叫做Rosh Hashanah。和中国的春节相似，他们每年庆祝新年的日期也不同。一些语言学家则持另外的观点，他们认为这种表达源于“Rutsch”古德语的意思“旅程”。

德国十大跨年习俗 幸运送给你 如果你收到德国人赠送的这个礼物，请不要嫌弃它长得丑。要知道，这可是好运的象征。德国的四大幸运物分别为：幸运蘑菇（Glückspilze，图）、瓢虫、四叶的三叶草（幸运草）还有小猪。

德国十大跨年习俗 给我满上！ 许多德国人都以为“Bowle”是个英文词，但这种说法完全不对。这个词的来源可能是“bowl”，碗的意思。在德国，“Bowle”指的是带有果汁的酒精性饮料潘趣酒（punch），是许多德国跨年大趴的必备要素。它并没有固定的配方，通常用水果、酒精和果汁调制而成，搭配自由，可以调成带酒精和不带酒精两种基本版本。

德国十大跨年习俗 新年大餐 有些聚会上会提供小吃自助餐，有些聚会会选择花上几个小时的晚餐形式，比如类似中式火锅的fondue（见图），人们把切好的肉片放到热油之中，奶酪板烧也很受欢迎，大家围坐桌边，热闹喜庆，漫漫守岁夜也似乎没有那么长了。

德国十大跨年习俗 新年运势 “倒铅”算命是除夕夜聚会上非常受欢迎的一个游戏。人们用蜡烛将勺子里的铅融化，迅速倒进冷水，待凝固后捞出，根据铅块的形状来预测新年运势。英语中甚至有一个相关术语——融铅占卜（molybdomancy）。

德国十大跨年习俗 永远的黑白影片——“Dinner for One” 1963年，德国电视台首次播放了一部叫做《一个人的晚餐》（Dinner for One）的英国喜剧短片，自此之后，它成了德国持续多年的新年传统，每年12月31日，各家电视台就会播放这部片子，是德国重复播放次数最多的影片。全程以英语原音播出，不过其中的幽默通俗易懂。这部黑白片讲述的是苏菲小姐过90岁生日，老管家如何扮演她的数位性格迥异的老友为她庆生的故事。

德国十大跨年习俗 总理致辞 蝉联几届总理的默克尔已对此轻车熟路了：每年，德国总理都会发表新年致辞。这个传统历史悠久，在电视还没有被发明之前就有了。从1969年12月31日起，电视台每年都会播放德国总理的新年致辞。每次的致辞内容听起来可能会十分相似。

德国十大跨年习俗 倒计时 新年倒计时，钟声在12点整的时候响起，你这时可以亲吻挚爱，向身旁的朋友送出祝福，给不在身边的家人或友人打个问候电话。新年快乐的德语是“Frohes neues Jahr”。一些人会使用手持冷烟花，许多德国人更喜欢放真正的鞭炮烟花。

德国十大跨年习俗 一年只能买一次 在德国，除夕夜的前三天，人们可以在商店中购买到烟花爆竹。新年钟声响起，绚烂的焰火照亮夜空，有如中国的春节，德国放焰火传统的由来也与中国“年”的故事十分相似，制造声响可以驱赶恶鬼。

德国十大跨年习俗 除夕配香槟 如果说看球喝啤酒，那么，德国人过新年喝得最多的就是香槟了。人们通常会举杯庆祝新年的到来，并互致美好的祝愿。这个习惯国际通用，不过德国人在碰杯的时候会说“Prosit Neujahr”，“Neujahr”是新年的意思，“Prosit”源于拉丁语，意为“祝你成功”。



（综合报道）

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