 中国足球错失2020“小目标” | 足坛体坛 | DW | 27.10.2020

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足坛体坛

中国足球错失2020“小目标”

与经济增长类似，中国对国足也制定了计划和小目标。虽然官方数据显示经济指标能够如期完成。不过中国足球这方面的情况就不一样了。

China Zhejiang Provinz - Junge chinesische Studenten bei Fussballübung (picture-alliance /Imaginechina/P. Kanjun)

（德国之声中文网）中国足协2018年宣布了《中国足球协会2020行动计划》，其中定下了明确的发展目标：到2020年男足世界排名前70位，女足跻身前10。目前中国男足排名第76位，排在人口不足1300万的玻利维亚和几内亚之后。女足目前排在第15位。

影响各国球队排名的国际比赛因疫情推迟--世界杯资格赛和女足奥运会资格赛都将在明年举行。

世界杯决赛资格

今年1月在泰国举办的亚足联U-23锦标赛，打入前三强才能拿到奥运男子足球参赛资格。东京奥运会推迟到明年举行。不过，中国队在对阵韩国、乌兹别克斯坦和伊朗的三场小组赛中全部失利，且一球未进。

是否能参加2022年卡塔尔世界杯也前途未卜。中国队在预选赛中积7分排名小组第二，但落后第一名叙利亚8分。 亚洲区预选赛中，只有8个小组的第一名和4个成绩最好的第二名才能晋级预选赛最后一轮。

China Fußball | Chinas U-23-Mannschaft (Zhang Keren/Photoshot/picture-alliance)

中国U23足球队在2020年泰国举行的亚足联锦标赛上：没有进球、没有得分

来自巴西的前体育记者莱特（Emanuel Leite Junior）表示："从象征意义上讲，世界杯决赛资格是非常重要的，可以证明球队有能力，能够和其他亚洲球队比拼。" 他目前正在研究中国足球改革。中国男足第一次也是迄今为止唯一一次获得世界杯决赛资格是在2002年的韩日世界杯。

疫情的打击

中国也知道，成功运作的足球俱乐部是打造强大国家队的必经之路。为此，中国足协的指定的计划 指出，尤其要注重 "提拔年轻球员，加强对俱乐部的管理"。

不过，随着新冠疫情的爆发，联赛赛程缩短，限制观众人数等等也造成经济损失。 今年5月中国足协宣布，中国三大联赛的11家俱乐部因缺少资金而被取消注册资格，另外，天津天海足球俱乐部在内的5家俱乐部因同样的原因宣布解散，正式退出中超联赛。 受到疫情影响，实际情况与中国足联的目标背道而弛，中国足球规模没有扩大，而是在萎缩。上个赛季中国足球丙级联赛有32支球队，今年已经减少到21支球队。

Vor Frauen-Fußball-WM - China Training (picture-alliance/dpa/XinHua/X. Zijian)

（资料图片）中国女子国家队2019年在法国训练

打造足球文化

莱特认为，除了管理问题和疫情带来的影响，中国足球有更深层次的核心问题："中国人没有足球基因。"第一个职业联赛1994年才成立。而在中国人口密集的城市，足球场地依然很少见。不过："尽管遇到了很多挫折，但中国足球还是走上了正轨。"中国政府意识到，必须打造 „足球文化"。2015年，习近平确立目标，要让中国在2050年成为足球一流强国。

积极的信号

尽管在国际足坛上，中国还算不上是强队，但在中国，足球却是最受观众欢迎的运动之一，地位与篮球不相上下。在疫情爆发之前的一个赛季，平均比2010年多出近8000名球迷观看中超比赛，2015年的足球计划特别重视足球学校的扩建。到2020年中国各地要建立约2万所足球学校，2015年的数字是5000所。

China Fußball Liga (Weekend Studio)

据称特维斯（Carlos Tevez，左数第三）2017年在上海一个足球俱乐部赚进4000万欧元

曼彻斯特城市大学语的体育专家齐鹏（音）指出："这些学校让学生有机会踢足球，同时又能完成学业，这对中国家长来说是非常重要的。"据中国官媒新华社报道，2019年已经有2.7万所这样的足球学校。

足球一流强国？
近年来足球也被列入大多数普通学校的课程。莱特表示："这一切是否足以创造出真正的'足球文化'，只有在十多年后，当下一代年轻人成为专业球员时才会明朗。"

要想跻身全球一流球队中国还有时间。对于中国能否在2050年成为足球一流强国，足球专家莱特先是表示："现在预测这样的事情还为时过早。" 但他停了一会继续说："不，我不认为中国会达到这个目标，但可能会进入前20名。"

China Kinder spielen Fußball (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

拜仁足球俱乐部在青岛的足球学校

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