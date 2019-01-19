中国足球：缓慢醒来的巨人

（德国之声中文网）当有人问里皮，为何世界上人口最多的国家在足球场上不能位居前列，他先是短短地吸了一口气，然后用审视的目光扫向现场记者。"最为重要的是，我们继续在青训方面进行投入"，这位2016年以来担任中国国家队主教练的意大利名帅如此说道。"已经有了很大的进步，但是我们需要可靠的体系，能够更快地找到天才并加以培养。"

正在阿联酋进行的第17届亚洲杯足球赛，是衡量成果的一把标尺。2015年，中国国家主席习近平确立目标，要让中国在2050年成为世界杯冠军。中国国家队在阿联酋迄今为止的表现证明：基础已经具备，但下一步发展阶段却依然并不明朗。在经历了渐入佳境的小组赛阶段后，中国队在周日2：1逆转泰国。周四的四分之一决赛中，他们的对手将是伊朗队。不过，对于中国足球而言，比好成绩更为重要的是，打造全新的足球文化，让年轻的球迷能够成为激情四射的球员，然后从大量的球员中培养出世界级球星。

新规助长本土天才

一直以来，欧洲职业联赛的足坛老大地位不断受到来自各方的挑战：美国在上世纪70年代引进贝利、贝肯鲍尔等大牌球星，二十年后，日本也全力打造J联赛。在世纪之初，俄罗斯试图也通过转会购买世界级球星的方法来提升俄超联赛的水平，如法炮制的还有卡塔尔和阿联酋这样的海湾国家。中国起初也模仿这一模式，但很快便发现，巨额投资并不会自动转化成具有持久性的成果。

中国国足主帅里皮

观察东亚足坛发展多年的记者里尔（Felix Lill）在德国《时代》周刊发表文章写道，中国各家俱乐部在转会市场上投入的庞大资金"让世界上最为成功的那些俱乐部都几乎显得囊中羞涩"。阿根廷人特维斯、巴西人奥斯卡和特谢拉：这些大牌球星的年薪都超过2000万欧元。曾率领意大利队赢得2006年世界杯的里皮被视为目前世界上收入最高的足球教练。如果C罗前往中国？据说一年进帐1亿欧元毫无问题！

但是，重金投入的联赛并没有给中国足球带来实质性转变，国家队水平的驻足不前让中国足球管理者们被迫调整思路。"现在每家俱乐部最多只能注册4名外籍球员，其中每场最多三人出赛，"中国央视记者艾婷婷表示。此外，每队首发阵容中还必须有一名23岁以下的本土球员。此举旨在让年轻中国球员有更多机会与国际知名球星同场竞技，获得学习机会。而更着迷于利物浦、拜仁或巴塞罗那等国外俱乐部的中国球迷也可以慢慢培养对于本土球员的兴趣。另外，中超联赛还努力争取更多赞助商的目光。当然，最为重要的一点是：提升国家队的水平。

投资者"醉翁之意不在酒"

中国足球从此走上康庄大道？恐怕仍是未知数。"中国足协面对许多政治和经济层面的挑战"，主要为《卫报》等英国媒体撰写亚洲足球报道的记者杜尔登（John Duerden）表示。与此同时，许多中超联赛俱乐部的主人是大型企业集团，尤其是来自房地产行业。杜尔登表示，人们并不总是清楚，投资人究竟是否真的是对足球感兴趣。因为有了足球俱乐部这块招牌，投资方可以更为容易地搭建地方关系网络，尤其是与党政机关的决策者拉上关系。

那么，中国足球的民众基础如何呢？迄今为止，踢足球在中国并不是一个快速提升社会地位的有效方式。那些经济实力比较强的家长都更愿意在孩子的教育上投入重金。为了改变这一现象，中国加强了学校体育教学中的足球比重。在2025年之前，全国将设立上万所特别训练中心。中超霸主广州恒大向皇家马德里俱乐部"取经"，要建设世界最大的足球学院，将有50多个球场，可以接纳3000多青年球员接受培训。中国还与包括德国足协在内的多个国家足协和俱乐部取得联系，进行教练员、科研人员、医疗专家和技术人才方面的交流。此外，中国还将青年队伍派到国外进行训练比赛，积累经验。其中也包括到德国参赛，甚至还曾因为场边出现针对中国人权状况的抗议而引发政治风波。

团队项目依然落后

欧洲足球走过了150多年的发展壮大史。中国的足球理念多快才能出现成果？"竞争意识在中国社会中根深蒂固，雄心壮志和讲究纪律在体育中也得到一再强调"，经常在中国进行实地研究的《纽约时报》记者潘贾（Tariq Panja）表示。为了让孩子能够进入名牌大学，许多中国家庭都竭尽全力。而在形同军营的体育训练基地里，年轻运动员为了赢得奥运金牌而挥汗苦练，其中大部分是个人项目。中国正是依靠这样的"举国体制"登上了夏季奥运会的金牌榜前列。"但是在团队项目中，他们的表现还有待提高 "，潘贾表示。"这需要实现意识上的转变。"

2002年，中国历史上唯一一次获得世界杯参赛资格。2004年，还曾打入亚洲杯冠亚军决赛。在多年停滞不前后，中国足球是否再次有所起色？"我们面前的路还很长"，70岁的里皮如此表示。他本人曾表示将在本届亚洲杯后退休。之后的重担将由其他人来挑起。