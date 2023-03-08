中国足坛反腐风暴延烧 足球强国梦更遥远？

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从去年11月至今已经有9名中国足球领域高层先后遭到调查。官员指出，将会针对足球领域腐败问题深入查找，意指未来可能还会有足球界人士落马。另外，中国男足在过去一直受到重点关注但仍无起色，不过人们反而在中国女足看到了更多潜力。
从去年11月26日至今，包括中国国家足球队原主教练李铁、中国足协原秘书长刘奕、中国足协常务副秘书长兼国家队管理部部长陈永亮、中国足协主席陈戌源、中国足协纪律委员会主任王小平、中国足协竞赛部部长黄松、中国足协原副主席于洪臣、中超公司原总经理董铮以及中国体育总局副局长杜兆才等人，都深陷这场中国足坛的反腐风暴，先后遭到调查。图为前中国足球员、中国男足原主教练李铁。
中国体育总局副局长、足协党委书记杜兆才4月1日官宣落马，成为过去4个月以来第九名被查的中国足球领域高层，他也是九名被查人员之中职位最高的一个。新华网消息称杜兆才涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。
另一名同样身居高位的中国足协主席陈戌源也在今年2月被指控严重违纪违法，正接受中央纪委国家监委驻国家体育总局纪检监察组和湖北省监委审查调查。 67岁的陈戌源曾说：「我在这里真诚告诫所有球员，足球是高尚运动，不要让金钱给玷污了，扭曲了」，但如今却卷入贪腐风暴之中。
中共中央政治局常委、中纪委书记李希3月27日讲话时提到，要深入查找、推动解决体育领域特别是足球领域腐败问题和深层次体制机制问题，为建设体育强国提供有力保障。外界解读他的此番表态意味着：将来会有更大力度的「足坛反腐」行动，因此可能会有更多涉及足球腐败的官员落马。
除了足坛贪污腐败令人诟病之外，中国国足近年来的低迷表现也不禁让人想起央视主持人白岩松在2018年说的：「俄罗斯世界杯，中国除了足球队没去，基本上其他都去了。」在2022年卡达世界杯期间，还有网友开玩笑说白岩松四年前的这句话到了卡达世界杯也适用。至今中国队最好的成绩仍然停留在2002年，当时世界杯中国男足亚洲小组出线，成为唯一一次冲出亚洲的战绩。
中国国务院2015年3月在中国国家主席习近平的指示下公布《中国足球改革总体方案》，提出中国足协与体育总局脱钩，加大对国家队投入，兴建两个训练基地，到2025年建成5万所足球特色学校等。当时有中国媒体以「中国足球春风拂面」、「习近平为足球改革注入最强执行力」为标题报导此消息。图为2015年习近平访问德国时，和时任德国总理默克尔在德国和中国12岁以下足球比赛前向球员致意。
一年后的2016年，中国政府又发布《中国足球中长期发展规划（2016-2050年），目标是中国男足到2030年成为亚洲最好的足球队，至2050年跻身世界足坛之巅。不过现在看来，这个希望将中国打造成足球大国的梦想，离实现仍差了一大段距离。与2015年刚推出的足球改革方案时相比，中国男足在去年的世界排名几乎没有变化，一直在七、八十名之间徘徊。
中国投资者们在接下来几年斥巨资收购欧洲足球队股权、大手笔投资足球队，以及借着高额的转会费吸引外国球星到中国发展。统计数据显示，中国最高等级的职业赛事中超联赛的俱乐部光是在2016年、2017年的冬季球员转会窗口期间就花费逾4亿美元的资金，在人才方面花的钱比世界上任何其他足球联赛都还要高。但这场豪掷资金的比赛在2021年之后渐渐冷却下来，例如陷入财务危机的恒大旗下的足球队面临运作困难，导致多名球星与其解约，甚至输掉比赛遭到降级。图为曾代表上海上港出赛的巴西球星胡尔克。
相较于男足的萎靡不振，中国女足在去年2月以戏剧性的方式赢得了亚洲杯，在0-2落后的情况下在决赛中以3-2击败韩国队。这也是中国女足第九次夺得亚洲杯冠军，同时说明了为什么球迷和当局越来越把注意力放在女足而不是男足身上。 2022年10月中国足协、教育部、财政部以及国家体育总局公布了一项旨在将女足提升到世界最高水平的计划及其细节。如果中国女足能在今年夏天的女子世界杯上表现出色，很可能有助于中国启动新的女足计划。
你可知道，女子足球在几十年前还是被嘲笑，甚至被禁止的东西，现在却有了越来越大的影响力，尤其在德国，但不仅仅在德国。
中国立志成为世界足球强国。随着2023年世界杯的临近，中国为女足制定了一项长期计划。针对男足的类似计划成功机会渺茫，但女足成功的可能性就大多了。
中国足坛近日来多名现任高层以及前领导频繁"出事"，折射腐败问题的普遍性和严重性。习近平对国足冲出亚洲、走向世界的美好愿望面临成为空谈的危险。
除了军事和经济之外，习近平还有另外一个野心：让中国成为足球强国。任职中国足协的德国教练和德国汉学家分析了妨碍中国足球发展的社会文化因素。
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