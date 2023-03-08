中国足坛反腐风暴延烧 足球强国梦更遥远？

中国女足在世界舞台发光

相较于男足的萎靡不振，中国女足在去年2月以戏剧性的方式赢得了亚洲杯，在0-2落后的情况下在决赛中以3-2击败韩国队。这也是中国女足第九次夺得亚洲杯冠军，同时说明了为什么球迷和当局越来越把注意力放在女足而不是男足身上。 2022年10月中国足协、教育部、财政部以及国家体育总局公布了一项旨在将女足提升到世界最高水平的计划及其细节。如果中国女足能在今年夏天的女子世界杯上表现出色，很可能有助于中国启动新的女足计划。