中国足协回应厄齐尔：“伤害中国人民感情”

2014年随德国国家队赢得世界杯冠军的中场球员厄齐尔在社交媒体上为维吾尔穆斯林发声，在中国网络引发强烈反响。中国足协官员对厄齐尔的言论表示“极大愤慨和失望”，称其“伤害了中国人民的感情”。
（德国之声中文网）今年31岁的厄齐尔曾是德国国脚，在中国拥有相当知名度。他的中国球迷用其名字的中文谐音昵称他为“272”。
目前效力于英超球队阿森纳的厄齐尔在英国时间周五（12月13日）发布一条推特消息，指责中国政府迫害新疆维吾尔族群，将许多人关入“再教育营”。
德国体育通讯社报道称，厄齐尔在推特中用土耳其语写道：
“焚烧古兰经…关闭清真寺…禁止穆斯林学校…宗教学者一个又一个被杀害…兄弟们被暴力关入营地…”
他同时指责其他穆斯林国家对中国政府的做法无动于衷。“人们多年后牢记的，不是专制者的暴力，而是穆斯林兄弟的沉默”。
莫雷第二？
厄齐尔的这则推特发布之后，在中国网络中“厄齐尔支持东突”的消息得到迅速传播。环球时报下属的环球网发表文章称，厄齐尔比美国NBA火箭队总经理莫雷“还要过分”。
莫雷此前发帖支持香港争取自由，遭到中国强烈反弹，NBA赛事一度遭到抵制，火箭队比赛迄今无法在中国直播。
事发后不久，厄齐尔效力的阿森纳俱乐部中文官网便发表声明，称厄齐尔在推特发表的言论为“个人观点”，“阿森纳作为一家足球俱乐部一贯坚持不涉及政治的原则”。但阿森纳俱乐部英文官网上并没有出现该声明的英文版。
“伤害中国人民感情”
周六，中国足协对厄齐尔事件也做出了回应。《环球时报》记者采访的中国足协官员表示：”中国足协对厄齐尔的言论表示极大愤慨和失望。‘东突’不是民族问题，不是宗教问题，而是分裂主义、恐怖主义、极端主义，是为全世界爱好和平者所唾弃的。“这位足协官员指出，厄齐尔的言论不仅伤害了许多关注他的中国球迷，更“伤害了中国人民的感情”。
据“网易体育频道”报道，《环球时报》总编胡锡进在微博表示，找了土耳其语专家翻译了厄齐尔推文贴图中的文字内容，称从译文来看，厄齐尔“发布的言论句句恶毒，完全没有真实性可言”。
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厄齐尔是土耳其移民后代，在德国出生长大，是一名虔诚的穆斯林，曾前往麦加朝圣。在2018年俄罗斯世界杯之前，厄齐尔因为与被视为具有保守专制倾向的土耳其总统埃尔多安合影，并赠送对方写有“我的总统”字样的球衣而引起极大争议。俄罗斯世界杯中，德国有史以来首次未能小组出线，厄齐尔表现低迷，备受批评。他在比赛结束后，连续发布多条推特，表示由于存在“种族主义和不受尊重”，当年身穿德国队球衣的“光荣与激动”已经不复存在，因此他决定不再代表德国国家队出战。