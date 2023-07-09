中国：越来越多年轻人抗拒结婚

（德国之声中文网）对于中国北方山西省的一位29岁的教师侯静宜来说，婚姻并非首要选择。

尽管过去三年里她的父母坚持为她安排了约20次相亲，但静宜目前仍然单身，也不觉得迫切需要找一个结婚对象。

她告诉德国之声：“婚姻关乎自由。并非每个人都需要尽快结婚。”

不是静宜一个人有这种想法。根据中国民政部6月发布的一份报告，全国婚姻登记数在连续8年下降后，降至37年来的最低水平。去年仅有683万对新人登记结婚。

据最新的中国人口普查年鉴，2020年中国的初婚平均年龄为28.6岁，比2010提高了将近四岁。

婚姻去制度化

在中国，越来越多的年轻人，特别是90后和00后女性，对于早婚这个社会期望变得越来越无动于衷。她们接受过更多的教育，也更有可能在经济上独立。因而不太可能将婚姻看作一种规范或一种安全模式。

另一方面，中国推行的二胎、三胎政策对女性并不友好，中国的劳动立法也不够健全以保护女性生育权力以及劳动力市场的平等竞争权力。由此生育对于女性而言是一个巨大的机会成本。

此外，当前的经济大环境下，90后和00后面临着“学位通胀”，有时必须要接受一些大材小用的工作机会，造成没有足够的收入去支撑房产购置。

种种因素加在一起无怪乎年轻人抗拒婚姻。这也可能是中国第一次有机会，将婚姻去制度化。婚姻已经变得有些有点制度化——“每个人都接受婚姻”一直以来都作为一种常态存在。但现在确实是一个让婚姻去制度化的分水岭。

为什么中国女性尤其抗拒结婚？

一位化名为克丽丝塔（Christa）的女性在接受德国之声采访时表示，“结婚并不是必需的。”

克丽丝塔今年25岁，在中国一家制造公司担任项目经理。她补充说：“我相信结婚会影响我的个人成就，尤其是我的事业。”

伦敦国王学院刘氏中国研究院高级讲师刘叶（音Liu Ye）告诉德国之声，性别不平等在中国职场中仍然根深蒂固，包括歧视性的性别配额以及根据怀孕和对产假需求的可能性来对女性候选人进行筛选评估。

这使许多年轻女性被迫在事业和组建家庭之间做出选择。

叶说:“女性接受教育的时间越长，她们结婚和生育的年龄自然就会推迟。”

抵制婚姻是无声的革命

对于抗拒婚姻是否会对北京的统治产生影响的问题，叶表示随着时间的推移，这完全有可能。鼓励人们结婚实际上已超越社会议题本身，而成为一项政治工程，目的在于维持、延续男性占主导地位的父权社会。

一个父权社会不仅控制其公民，也控制其生活的选择权和机会。因而抵制婚姻几乎就像是一场无声的革命。

中国年轻人面临经济压力

中国最近的经济下滑也导致年轻人对婚姻缺乏兴趣。

2023年，中国的青年失业率(年龄在16岁至24岁之间)达到创纪录的20.8%。

化名为珊珊（Shan Shan）的一位中国女性告诉德国之声，在当前的就业市场很难谋生。找工作的压力让她没有精力考虑婚姻的事情。

同样，化名为小刚（Xiao Gang）的软件工程师也告诉德国之声说，科技行业的大规模裁员迫使他经常加班，因为担心被解雇。“当朋友邀请我和女孩一起出去玩时，我根本没有精力去。”他说。

迫在眉睫的人口问题

随着越来越多的年轻人不愿结婚，中国的出生率持续下降。

据人权观察组织数据，中国的总生育率从上世纪80年代末的每位女性生育2.6个孩子下降到2021年的1.15个。

此外，去年是中国近60年来首次出现人口下降。

德州农工大学（ Texas A&M University）社会学名誉教授达德利·波斯顿(Dudley Poston)表示：“中国正在陷入严重的人口危机...越来越成为一个人口老龄化的国家。”

他补充道，目前中国人口的年龄中位数是38岁。今年早些时候，联合国预测印度将超过中国，成为世界上人口最多的国家，印度人口平均年龄为28岁。

今年5月，中国计划生育协会在20多个城市启动了试点项目，为有两个或两个以上孩子的家庭提供住房、税收和教育方面的补贴。

但政府的努力在社交媒体上遭到了普遍的冷嘲热讽，几乎没有年轻人认为这些项目能对他们有所帮助。

克丽丝塔说：“我觉得这很荒谬。很多像我这样的年轻人都面临着找工作上的困难。当一个人在经济上都无法照顾好自己，拿什么来组建家庭呢？”

出路在哪？

波斯顿认为实行三孩政策并不是解决问题的办法，而是必须经由国际移民来解决这个问题。几十年来，美国和许多欧洲国家一直依靠国际移民来增加其劳动年龄人口。中国现在很少有出生在外国的居民。中国只有大约100万外国出生的居民，仅占中国人口的0.1%左右。

相比之下，美国为15%，德国为19%。甚至日本和韩国的外国出生人口比例都更高，日本为2%，韩国为3%。中国在吸引外国移民方面做得很少，中国必须改变其移民政策。

为此，一种“信仰种族纯洁性”的心态需要改变。中国的许多领导人、韩国、日本以及一些欧洲（例如匈牙利）人都向往种族纯洁性。他们不想让外国人的血统和当地人的血统混在一起。保持这种种族纯洁性的最好办法是限制或禁止国际移民。《经济学人》最近发表的一篇报道中(2023年5月6日)写道，中国“官员们吹嘘自己拥有几千年的单一中国血统。称自己为龙的传人。”

而国际移民可能是中国解决严重人口问题的唯一途径。中共或可以通过改变其关于维护种族纯洁性的观念来帮助实Bevoelkerungswachstum现这一目标。

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