中国超越日本 成国际开发银行第二大捐助国

（德国之声中文网）过去十年，中国在全球主要机构中的影响力急剧增加。华盛顿的一个智库周四（11月18日）表示，中国凭借着超过660亿美元的总捐款额，成为开发银行系统的第二大捐助国。这些银行每年向贫穷国家提供约2000亿美元的补贴贷款。

美国智库全球发展中心（CGD）在一份报告中说，在不同的国际开发银行中，中国企业已开始握有主导权，且其超过660亿美元的捐款额超过了日本，使中国正式成为仅次于美国的第二大捐款国。

CGD报告中提到，中国除了是仅次于美国的世界第二大经济体，也是联合国一系列专注于发展的机构中的第五大捐助国。这些机构包括了联合国开发计划署、世界粮食计划署和世界卫生组织等。

不过与此同时，中国仍旧是世界银行等多边金融机构的最大受援国之一，甚至在这些机构中获得了投票权和领导地位。根据CGD整理包含国际农业发展基金（IFAD）在内的数间国际金融机构的资料后发现，在2020年，不同金融机构援助中国的资金超过50亿美元。

该智库透过针对中国在76个全球机构中的作用进行详细研究后指出，北京作为国际机构的主要捐助国、股东、受援国和商业伙伴，使其具有「独特的影响力」。调查显示，中国的投票权增加了，且中国对国际组织的可支配捐款也增加了四倍多。

CGD政策研究员罗斯（Sarah Rose）在报告中写道：「中国显然有意要增加其在国际体系中的权力和影响力。」

CGD另一位高级研究员莫里斯（Scott Morris）则说，外界对中国作为一个地缘政治大国的关注，大多集中在其「一带一路」倡议和对发展中国家的相关贷款上，但这项研究对北京的足迹有了更清晰的描述，显示出「中国对国际体系究竟有多重要」。

路透社报道，中国在这些机构中不断扩大的作用引起了美国和其他地方的担忧，因爲在中国于国际组织中的主导性增强的同时，某种程度上也削弱了其他国家对这些机构的政治支持。但莫里斯警告说，不要把中国在国际组织中的作用视为一种威胁。

「这不一定是一件会令人担心的事情，」莫里斯表示，「让中国在系统内而不是在系统外做事，对所有人来说都是更好的。」

（路透社、法新社）

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