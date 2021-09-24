中国超越日本 成国际开发银行第二大捐助国

华盛顿智库全球发展中心（CGD）最新报告指出，中国已超越日本，成为国际间专门资助开发中国家的多边国际金融机构的第二大捐助国。这也彰显了中国在国际间的影响力正进一步在提升。
（德国之声中文网）过去十年，中国在全球主要机构中的影响力急剧增加。华盛顿的一个智库周四（11月18日）表示，中国凭借着超过660亿美元的总捐款额，成为开发银行系统的第二大捐助国。这些银行每年向贫穷国家提供约2000亿美元的补贴贷款。
美国智库全球发展中心（CGD）在一份报告中说，在不同的国际开发银行中，中国企业已开始握有主导权，且其超过660亿美元的捐款额超过了日本，使中国正式成为仅次于美国的第二大捐款国。
CGD报告中提到，中国除了是仅次于美国的世界第二大经济体，也是联合国一系列专注于发展的机构中的第五大捐助国。这些机构包括了联合国开发计划署、世界粮食计划署和世界卫生组织等。
不过与此同时，中国仍旧是世界银行等多边金融机构的最大受援国之一，甚至在这些机构中获得了投票权和领导地位。根据CGD整理包含国际农业发展基金（IFAD）在内的数间国际金融机构的资料后发现，在2020年，不同金融机构援助中国的资金超过50亿美元。
该智库透过针对中国在76个全球机构中的作用进行详细研究后指出，北京作为国际机构的主要捐助国、股东、受援国和商业伙伴，使其具有「独特的影响力」。调查显示，中国的投票权增加了，且中国对国际组织的可支配捐款也增加了四倍多。
CGD政策研究员罗斯（Sarah Rose）在报告中写道：「中国显然有意要增加其在国际体系中的权力和影响力。」
CGD另一位高级研究员莫里斯（Scott Morris）则说，外界对中国作为一个地缘政治大国的关注，大多集中在其「一带一路」倡议和对发展中国家的相关贷款上，但这项研究对北京的足迹有了更清晰的描述，显示出「中国对国际体系究竟有多重要」。
路透社报道，中国在这些机构中不断扩大的作用引起了美国和其他地方的担忧，因爲在中国于国际组织中的主导性增强的同时，某种程度上也削弱了其他国家对这些机构的政治支持。但莫里斯警告说，不要把中国在国际组织中的作用视为一种威胁。
「这不一定是一件会令人担心的事情，」莫里斯表示，「让中国在系统内而不是在系统外做事，对所有人来说都是更好的。」
（路透社、法新社）
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