 中国超越日本 成国际开发银行第二大捐助国 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.11.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

中国超越日本 成国际开发银行第二大捐助国

华盛顿智库全球发展中心（CGD）最新报告指出，中国已超越日本，成为国际间专门资助开发中国家的多边国际金融机构的第二大捐助国。这也彰显了中国在国际间的影响力正进一步在提升。

China Xi'an Frachtzug Neue Seidenstraße

华府智库研究指出，中国过去十年来在国际间开发银行等机构中的捐款投入大幅上升，但与此同时中国也仍是开发银行的最大受益国之一。

DW.COM

美版「一带一路」来了吗？拜登政府预计最快明年1月启动「重建更好世界」倡议，同时欧盟与英国也推出自己的全球基建倡议。西方各国与中国抗衡意味越趋浓厚。

本周四（16日），欧盟推出加强欧盟在印太地区存在并对抗中国崛起的印太战略。此前曾有媒体报道称，既不寻求与北京发生公开的冲突，但是又想遏制北京的权力野心，如果有这样一份计划，那它的名字就是印太战略。

美国智库发表调研显示，中国在境外推进的大规模基建计划，已为贫困国家带来了高达3850亿美元的巨额隐形债务，而其中超过三分之一的建设项目因卷入腐败丑闻和激起民间抗议而陷入困境。报告还透露哪些信息？

（德国之声中文网）过去十年，中国在全球主要机构中的影响力急剧增加。华盛顿的一个智库周四（11月18日）表示，中国凭借着超过660亿美元的总捐款额，成为开发银行系统的第二大捐助国。这些银行每年向贫穷国家提供约2000亿美元的补贴贷款。

美国智库全球发展中心（CGD）在一份报告中说，在不同的国际开发银行中，中国企业已开始握有主导权，且其超过660亿美元的捐款额超过了日本，使中国正式成为仅次于美国的第二大捐款国。

CGD报告中提到，中国除了是仅次于美国的世界第二大经济体，也是联合国一系列专注于发展的机构中的第五大捐助国。这些机构包括了联合国开发计划署、世界粮食计划署和世界卫生组织等。

不过与此同时，中国仍旧是世界银行等多边金融机构的最大受援国之一，甚至在这些机构中获得了投票权和领导地位。根据CGD整理包含国际农业发展基金（IFAD）在内的数间国际金融机构的资料后发现，在2020年，不同金融机构援助中国的资金超过50亿美元。

该智库透过针对中国在76个全球机构中的作用进行详细研究后指出，北京作为国际机构的主要捐助国、股东、受援国和商业伙伴，使其具有「独特的影响力」。调查显示，中国的投票权增加了，且中国对国际组织的可支配捐款也增加了四倍多。

CGD政策研究员罗斯（Sarah Rose）在报告中写道：「中国显然有意要增加其在国际体系中的权力和影响力。」

CGD另一位高级研究员莫里斯（Scott Morris）则说，外界对中国作为一个地缘政治大国的关注，大多集中在其「一带一路」倡议和对发展中国家的相关贷款上，但这项研究对北京的足迹有了更清晰的描述，显示出「中国对国际体系究竟有多重要」。

路透社报道，中国在这些机构中不断扩大的作用引起了美国和其他地方的担忧，因爲在中国于国际组织中的主导性增强的同时，某种程度上也削弱了其他国家对这些机构的政治支持。但莫里斯警告说，不要把中国在国际组织中的作用视为一种威胁。

「这不一定是一件会令人担心的事情，」莫里斯表示，「让中国在系统内而不是在系统外做事，对所有人来说都是更好的。」

（路透社、法新社）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

04.03.2020 *** WASHINGTON, DC - MARCH 04: IMF Managing Director Kristalina Georgieva speaks during a joint press conference with World Bank Group President David Malpass on the recent developments of the coronavirus, COVID-19, and the organization's response on March 4, 2020 in Washington, DC. It was announced yesterday that the Annual Spring Meetings held by the IMF and World Bank in Washington, DC have been changed to virtual meetings due to concerns about COVID-19. Samuel Corum/Getty Images/AFP == FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY ==

IMF总裁卷入假造中国数据丑闻 遭英媒抨击应下台 24.09.2021

现任IMF总裁格奥尔基耶娃日前遭指控曾施压员工调整数据，以提升中国在一项经济报告中的排名。英国《经济学人》社论重砲指责格奥尔基耶娃，认为她应辞职来维护国际金融机构的信誉。

05.02.2020 FILE PHOTO: IMF Managing Director Kristalina Georgieva speaks during a conference hosted by the Vatican on economic solidarity, at the Vatican, February 5, 2020. REUTERS/Remo Casilli/File Photo

IMF总裁遭控提高中国排名 世银停发《营商环境报告》 17.09.2021

世界银行表示，将停止发布有关国家投资环境的《全球营商环境报告》，原因是根据一项调查显示，有世行高层官员为提高中国在 2017 年的排名而向员工施压，详情为何？

*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Xinjiang - Uighuren/Baumwollanbau *** 25.03.21 ***A children from the Uyghur community living in Turkey wears a mask during a protest against the visit of China's Foreign Minister to Turkey, in Istanbul on March 25, 2021. - Hundreds protested against the Chinese official visit and what they allege is oppression by the Chinese government to Muslim Uyghurs in the far-western Xinjiang province. (Photo by Bulent KILIC / AFP) (Photo by BULENT KILIC/AFP via Getty Images)

新疆人权活动家遭禁入哈萨克 07.09.2021

一名为中国新疆穆斯林发声的知名人权活动家对法新社表示被禁止进入哈萨克。哈萨克在经济上高度依赖中国市场。这两者有相关吗？

广告

媒体看中国

Taiwan | EU Delegation in Taipei

德语媒体：迁就中国 有害无益

过去几十年以来，北京一直尝试在国际社会上让台湾陷入孤立境地。任何国家胆敢发展同台湾的往来，都会招致北京暴风骤雨般的报复。  