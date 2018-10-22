 中国超级富豪资产猛增近四成 | 经济纵横 | DW | 26.10.2018

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经济纵横

中国超级富豪资产猛增近四成

根据咨询公司普华永道和瑞银集团的一项研究，2017年全球有2158位个人资产超过10亿美元的富豪。中国的亿万富豪迅猛增多，达到373人。

  • Hongkong Flash-Galerie (cc-by-sa- Diliff)

    全球超级富豪最多的城市是哪些？

    冠军：香港

    “超高净值资产人士”是指资产超过3000万美元的富豪。香港的这类富豪人数在去年一年内增长31%，已经超过一万人。

  • Brand USA- Pressebilder- NYC Brooklyn Bridge (Brand USA/Shutterstock/prochasson frederic)

    全球超级富豪最多的城市是哪些？

    亚军：纽约

    2011年以来纽约首次被挤下冠军宝座。居住在这里的超高净值资产人士有8865人。

  • Japan Tokio Fußgänger Symbolbild Hektik (Reuters/T. Hanai)

    全球超级富豪最多的城市是哪些？

    第三名：东京

    生活在东京的资产超过3000万美元的富豪有67885人。在富豪集中国家的排名中，日本名列第二。

  • Los Angeles Skyline Downtown (picture-alliance/dpa)

    全球超级富豪最多的城市是哪些？

    第四名：洛杉矶

    美国西海岸的大都会洛杉矶是电影、娱乐产业的中心，也是文化、演艺界富豪云集之地。这里的UHNW富豪有5250人。

  • Bildergalerie Der Eiffelturm in Zahlen (Fotolia/ThorstenSchmitt)

    全球超级富豪最多的城市是哪些？

    第五名：巴黎

    巴黎的UHNW富豪人数去年增加了17%，达到3950人，超过伦敦，成为排名最靠前的欧洲城市。

  • BG Zehn Gründe für England (picture-alliance/dpa/D. Kalker)

    全球超级富豪最多的城市是哪些？

    第六名：伦敦

    英国脱欧的决定做出后，不仅动摇了伦敦作为欧洲和全球金融中心的地位，富豪们对不列颠的信心似乎也受到影响。

  • Bildergalerie Metropolen der Welt (Fotolia/mpaskvan)

    全球超级富豪最多的城市是哪些？

    第七名：芝加哥

    位于美国中西部、濒临大湖区，是美国历史悠久的工商业重镇。这里是世界上第一座钢架摩天大楼的诞生地。

  • Brand USA- Pressebilder- Golden Gate (Brand USA)

    全球超级富豪最多的城市是哪些？

    第八名：旧金山

    旧金山所在的加州湾区气候宜人、自然风光秀美，向来是吸引文化先驱、艺术家的乐园。近几十年来又成为美国和全球IT和创新产业的中心。

  • USA Washington - Luftansicht des US Kapitol (picture-alliance/ZUMAPRESS/Aoc)

    全球超级富豪最多的城市是哪些？

    第九名：华盛顿

    华盛顿特区不仅是美国的政治心脏，也是全美财富集中的地区。这里的人均GDP在美国名列前茅。

  • Japan Osaka - Kirschblütenfest (JNTO/Osaka Convention & Tourism Bureau)

    全球超级富豪最多的城市是哪些？

    第十名：大阪

    大阪是日本重要港口和第二大城市，既有繁华的商业，也有历史古迹。在富豪集中的国家排行榜上，日本排名第二，仅次于美国。中国和德国列第三、第四位。

    作者: 叶宣


  • Hongkong Flash-Galerie (cc-by-sa- Diliff)

    全球超级富豪最多的城市是哪些？

    冠军：香港

    “超高净值资产人士”是指资产超过3000万美元的富豪。香港的这类富豪人数在去年一年内增长31%，已经超过一万人。

  • Brand USA- Pressebilder- NYC Brooklyn Bridge (Brand USA/Shutterstock/prochasson frederic)

    全球超级富豪最多的城市是哪些？

    亚军：纽约

    2011年以来纽约首次被挤下冠军宝座。居住在这里的超高净值资产人士有8865人。

  • Japan Tokio Fußgänger Symbolbild Hektik (Reuters/T. Hanai)

    全球超级富豪最多的城市是哪些？

    第三名：东京

    生活在东京的资产超过3000万美元的富豪有67885人。在富豪集中国家的排名中，日本名列第二。

  • Los Angeles Skyline Downtown (picture-alliance/dpa)

    全球超级富豪最多的城市是哪些？

    第四名：洛杉矶

    美国西海岸的大都会洛杉矶是电影、娱乐产业的中心，也是文化、演艺界富豪云集之地。这里的UHNW富豪有5250人。

  • Bildergalerie Der Eiffelturm in Zahlen (Fotolia/ThorstenSchmitt)

    全球超级富豪最多的城市是哪些？

    第五名：巴黎

    巴黎的UHNW富豪人数去年增加了17%，达到3950人，超过伦敦，成为排名最靠前的欧洲城市。

  • BG Zehn Gründe für England (picture-alliance/dpa/D. Kalker)

    全球超级富豪最多的城市是哪些？

    第六名：伦敦

    英国脱欧的决定做出后，不仅动摇了伦敦作为欧洲和全球金融中心的地位，富豪们对不列颠的信心似乎也受到影响。

  • Bildergalerie Metropolen der Welt (Fotolia/mpaskvan)

    全球超级富豪最多的城市是哪些？

    第七名：芝加哥

    位于美国中西部、濒临大湖区，是美国历史悠久的工商业重镇。这里是世界上第一座钢架摩天大楼的诞生地。

  • Brand USA- Pressebilder- Golden Gate (Brand USA)

    全球超级富豪最多的城市是哪些？

    第八名：旧金山

    旧金山所在的加州湾区气候宜人、自然风光秀美，向来是吸引文化先驱、艺术家的乐园。近几十年来又成为美国和全球IT和创新产业的中心。

  • USA Washington - Luftansicht des US Kapitol (picture-alliance/ZUMAPRESS/Aoc)

    全球超级富豪最多的城市是哪些？

    第九名：华盛顿

    华盛顿特区不仅是美国的政治心脏，也是全美财富集中的地区。这里的人均GDP在美国名列前茅。

  • Japan Osaka - Kirschblütenfest (JNTO/Osaka Convention & Tourism Bureau)

    全球超级富豪最多的城市是哪些？

    第十名：大阪

    大阪是日本重要港口和第二大城市，既有繁华的商业，也有历史古迹。在富豪集中的国家排行榜上，日本排名第二，仅次于美国。中国和德国列第三、第四位。

    作者: 叶宣


（德国之声中文网）根据这项研究，全球资产超过10亿美元的富豪，其总资产同比增加19%，达到创纪录的8.9万亿美元。计算在资产内的包括企业、企业参股、个人房地产、艺术收藏等。

2017年，中国的超级富豪资产增加39%，达到1.12万亿美元。2006年，中国还仅有16名资产过10亿美元的富豪。2016年是318人。2017年已增加至373人。这份研究报告称，中国的超级富豪平均年龄是55岁，比全球平均值64岁要年轻。

瑞银集团的库纳特（Caroline Kunert）表示："多年来，我们看到了这种从西方向亚洲、向新世界转移的趋势。"

这份报告称，中国的新兴企业家正在挑战硅谷。"他们开发新的商业模式，抓住机遇，在各个商业领域之间迅速游走。"报告称，2016-2018年，中国有50个"独角兽公司"诞生，即资产估值超过10亿美元的初创企业。与此相比，美国有62家这样的公司产生。2017年，美国有631位资产过10亿美元的富豪。

德国领跑欧洲

  • Lidl Store Lidl)

    德国的几大亿万富翁

    迪特·施瓦茨（Dieter Schwarz）

    根据商务杂志提供的统计数字，现年77岁的这位德国跨国零售连锁平价超市Lidl的创办人身价370亿欧元（442亿美元），居德国富人榜首。首批Lidl超市在路德维希哈芬市（Ludwigshafen）周围开张，如今，遍布世界。今年，Lidl更打入美国，与沃尔玛特（Walmart）一争高下。

  • Wella Logo (AP)

    德国的几大亿万富翁

    赖曼家族（Reimann）

    以300亿欧元身价，莱曼家族排名第二。该家族拥有健康用品利洁时集团（Reckitt Benckiser）和威娜（Wella）护发品。莱曼公司起步于19世纪，初为一家化学企业，现在是一个拥有多个不同著名产业的帝国，其中包括美容企业Clearasil、科蒂（Coty）、奢侈鞋类品牌周仰杰（Jimmy Choo） 以及甜甜圈大型连锁店（Krispy Kreme doughnuts）。

  • Georg Schaeffler and Elisabeth Schaeffler-Thumann (picture-alliance/SvenSimon)

    德国的几大亿万富翁

    舍夫勒母子

    作为跨国汽车配件和工业配件供应商舍夫勒集团所有人和轮胎制造商大陆集团（Continental）的多数股权持有者，伊丽莎白·舍夫勒—图曼（Elisabeth Schaeffler-Thumann）和儿子格奥尔格·舍夫勒（Georg Schaeffler）在德国最富有家族中名列第三，坐拥255亿欧元。

  • Aldi Logo (picture-alliance/dpa)

    德国的几大亿万富翁

    卡尔·小阿尔布莱希特（Karl Albrecht Jr）和海斯特尔（Heister）家族

    连锁超市阿尔迪（Aldi）的名字在德国家喻户晓。卡尔·阿尔布莱希特是这个高度成功的廉价超市连锁商号的共同创办人之一，执掌南阿尔迪（Aldi Süd），以230亿欧元的身价排名第4。这位深居简出的富翁与2014年谢世，他的商业帝国依旧在全球发展，在德国国内与Lidl激烈竞争。

  • woman with shopping cart (picture-alliance/dpa/R. Weihrauch)

    德国的几大亿万富翁

    特奥·阿尔布莱希特（Theo Albrecht Jr.）家族

    同样不喜显山露水，阿尔迪连锁平价超市的另一名创始人、卡尔的弟弟特奥执掌北阿尔迪（Aldi Nord），他的家族以185亿欧元资产成为德国第5大富。该家族亦拥有美国的杂货连锁商Trader Joe’s grocery store chain。

  • Susanne Klatten (picture-alliance/dpa/A. Geber)

    德国的几大亿万富翁

    苏珊·克拉滕（Susanne Klatten）

    豪华车宝马（BMW）、药物和化学品制造商Alatana、炭素石墨材料制造商西格尔（SGL）：商业杂志将现年55岁的企业家和财产继承人苏珊·克拉滕评为德国第6富豪，身价185亿欧元。


德国的超级富豪也从117增加到123位。欧洲每5个超级富豪就有1个来自德国。意大利有43个，瑞士36个。特别是德国的富豪往往是企业家，而且是沿袭多个世代的企业。其主要商业领域是消费品、零售、房地产和生物科技。据《经理杂志》报道，德国最富有的人估计是宝马的大股东匡特家族的兄妹，他们拥有宝马47%的股份，单单5月就获得11亿欧元的红利。

报告称，凭借好的商业点子进入超级富豪俱乐部的人数有上升趋势：2017年的332位新晋巨富中，199位是所谓"白手起家"。

 

苗子/凝炼（德新社、法新社、路透社等）

 

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全球超级富豪最多的城市是哪些？

财富调查研究机构Wealth-X发布的一项调查显示，2017年全球拥有最多"超高净值资产人士"（UHNW）的城市已不再是纽约。 (13.09.2018)  

德国的几大亿万富翁

根据商务杂志发表的一项统计数字，德国亿万富翁人数创下新纪录：195人新晋该国最富1000人行列。德国之声盘点出前6名富豪。 (29.08.2017)  

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