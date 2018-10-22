中国超级富豪资产猛增近四成

（德国之声中文网）根据这项研究，全球资产超过10亿美元的富豪，其总资产同比增加19%，达到创纪录的8.9万亿美元。计算在资产内的包括企业、企业参股、个人房地产、艺术收藏等。

2017年，中国的超级富豪资产增加39%，达到1.12万亿美元。2006年，中国还仅有16名资产过10亿美元的富豪。2016年是318人。2017年已增加至373人。这份研究报告称，中国的超级富豪平均年龄是55岁，比全球平均值64岁要年轻。

瑞银集团的库纳特（Caroline Kunert）表示："多年来，我们看到了这种从西方向亚洲、向新世界转移的趋势。"

这份报告称，中国的新兴企业家正在挑战硅谷。"他们开发新的商业模式，抓住机遇，在各个商业领域之间迅速游走。"报告称，2016-2018年，中国有50个"独角兽公司"诞生，即资产估值超过10亿美元的初创企业。与此相比，美国有62家这样的公司产生。2017年，美国有631位资产过10亿美元的富豪。

德国领跑欧洲

德国的几大亿万富翁 迪特·施瓦茨（Dieter Schwarz） 根据商务杂志提供的统计数字，现年77岁的这位德国跨国零售连锁平价超市Lidl的创办人身价370亿欧元（442亿美元），居德国富人榜首。首批Lidl超市在路德维希哈芬市（Ludwigshafen）周围开张，如今，遍布世界。今年，Lidl更打入美国，与沃尔玛特（Walmart）一争高下。

德国的几大亿万富翁 赖曼家族（Reimann） 以300亿欧元身价，莱曼家族排名第二。该家族拥有健康用品利洁时集团（Reckitt Benckiser）和威娜（Wella）护发品。莱曼公司起步于19世纪，初为一家化学企业，现在是一个拥有多个不同著名产业的帝国，其中包括美容企业Clearasil、科蒂（Coty）、奢侈鞋类品牌周仰杰（Jimmy Choo） 以及甜甜圈大型连锁店（Krispy Kreme doughnuts）。

德国的几大亿万富翁 舍夫勒母子 作为跨国汽车配件和工业配件供应商舍夫勒集团所有人和轮胎制造商大陆集团（Continental）的多数股权持有者，伊丽莎白·舍夫勒—图曼（Elisabeth Schaeffler-Thumann）和儿子格奥尔格·舍夫勒（Georg Schaeffler）在德国最富有家族中名列第三，坐拥255亿欧元。

德国的几大亿万富翁 卡尔·小阿尔布莱希特（Karl Albrecht Jr）和海斯特尔（Heister）家族 连锁超市阿尔迪（Aldi）的名字在德国家喻户晓。卡尔·阿尔布莱希特是这个高度成功的廉价超市连锁商号的共同创办人之一，执掌南阿尔迪（Aldi Süd），以230亿欧元的身价排名第4。这位深居简出的富翁与2014年谢世，他的商业帝国依旧在全球发展，在德国国内与Lidl激烈竞争。

德国的几大亿万富翁 特奥·阿尔布莱希特（Theo Albrecht Jr.）家族 同样不喜显山露水，阿尔迪连锁平价超市的另一名创始人、卡尔的弟弟特奥执掌北阿尔迪（Aldi Nord），他的家族以185亿欧元资产成为德国第5大富。该家族亦拥有美国的杂货连锁商Trader Joe’s grocery store chain。

德国的几大亿万富翁 苏珊·克拉滕（Susanne Klatten） 豪华车宝马（BMW）、药物和化学品制造商Alatana、炭素石墨材料制造商西格尔（SGL）：商业杂志将现年55岁的企业家和财产继承人苏珊·克拉滕评为德国第6富豪，身价185亿欧元。



德国的超级富豪也从117增加到123位。欧洲每5个超级富豪就有1个来自德国。意大利有43个，瑞士36个。特别是德国的富豪往往是企业家，而且是沿袭多个世代的企业。其主要商业领域是消费品、零售、房地产和生物科技。据《经理杂志》报道，德国最富有的人估计是宝马的大股东匡特家族的兄妹，他们拥有宝马47%的股份，单单5月就获得11亿欧元的红利。

报告称，凭借好的商业点子进入超级富豪俱乐部的人数有上升趋势：2017年的332位新晋巨富中，199位是所谓"白手起家"。

苗子/凝炼（德新社、法新社、路透社等）