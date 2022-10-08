中国超级富豪因经济增长放缓而财富暴跌

（德国之声中文网）11月8日，胡润研究院发布《2022胡润百富榜》。今年是胡润研究院自1999年以来连续第24次发布“胡润百富榜”。

今年个人净资产不低于50亿元人民币的中国上榜富豪只有1305人，比去年下降11%。上榜富豪的总财富为24.5万亿人民币，比去年下降18%。

以美元计算，身价超过10亿美元的富豪人数减少到946人，同去年相比减少了239人。

胡润百富董事长胡润（Rupert Hoogewerf）说：“今年是胡润中国富豪榜在过去24年中跌幅最大的一年。”

今年，全球经济前景受到俄乌战争和中国经济增长放缓的严重影响。中国采取的极其严苛的清零政策以及房地产行业呈现出的低迷发展又加剧了这种影响。

最近两年中国官方加强监管对包括阿里巴巴和腾讯在内的科技公司造成严重打压，习近平的连任让外界担心中国可能会牺牲经济增长而加强对意识形态的管控，这同样也影响到投资人的信心。香港和大陆股市在最近几周均出现了暴跌。

房地产行业继续下跌，碧桂园41岁的杨惠妍财富比去年下降1100亿元，是今年榜单上财富下降最多者；下降第二多的是腾讯51岁的马化腾，缩水1020亿元；第三是东南亚头部电商公司冬海集团44岁的李小冬，损失960亿元，主要因为电商业务持续亏损和游戏业务增长放缓。

持有两家上市公司万泰生物和农夫山泉的钟睒睒财富比去年增长650亿元，即17%，以4550亿元第二次成为中国首富。

字节跳动的张一鸣财富下降950亿元，即28%，以2450亿元位列第二，与去年排名一致。

宁德时代老板曾毓群财富比去年下降900亿元，即28%，以2300亿元位列第三。不过宁德时代仍是创业板唯一一家市值破万亿的上市公司。

网易的丁磊财富比去年增长14%，以1950亿元重返前十，位列第六，比去年上升8位。

马云财富下降750亿元，即29%，以1800亿元位列第9，比去年下降4位。

阿里巴巴和马云走下神坛？ 2013年：淘宝网十周年庆 1999年，马云辞去教师公职，带领18人团队在杭州创办阿里巴巴集团。2003年，阿里巴巴推出淘宝网和支付宝，开拓电子商务。2013年5月10日，当马云在淘宝十周年庆典上辞去淘宝CEO职位时，阿里巴巴集团不仅已是中国最大的电商，而且已将业务伸展到金融等领域。

阿里巴巴和马云走下神坛？ 2014年：阿里巴巴纽约上市 2014年9月19日，阿里巴巴集团在纽约证券交易所正式挂牌上市，创造了史上最大IPO记录。在当年的胡润百富榜和《福布斯富豪榜》上，马云家族及马云首次问鼎中国首富。2014年12月，彭博亿万富翁指数显示，马云身家达到286亿美元，超越李嘉诚，登顶亚洲首富。

阿里巴巴和马云走下神坛？ 阿里巴巴的金融业务：蚂蚁金服 2014年，阿里巴巴集团成立浙江蚂蚁小微金融服务公司（简称蚂蚁金服）。2015年1月，蚂蚁金服推出芝麻信用。之后数年，蚂蚁金服进行了一系列大规模收购。阿里巴巴集团2019年11月26日在港交所上市后，蚂蚁集团2020年7月宣布，将在香港交易所和上海证券交易所科创板同步发行上市。

阿里巴巴和马云走下神坛？ 蚂蚁集团上市被叫停 不过，蚂蚁集团迄今并没有迎来上市这一天。2020年11月3日，蚂蚁集团11月5日在上海和香港同步上市的计划被中国监管机构叫停。2020年十月下旬， 马云在上海一个论坛上炮轰中国金融监管制度。此前，他刚于9月底卸任阿里巴巴集团董事局主席，但仍为包括蚂蚁集团在内的600多家企业的实际控制人。

阿里巴巴和马云走下神坛？ 阿里巴巴集团据悉被要求削减其媒体资产 据《华尔街日报》报道，因担心其对中国舆论的影响力，中国政府已要求阿里巴巴集团削减其媒体资产。3月16日，阿里巴巴旗下的UC浏览器从中国的各大应用商店全面下架。阿里巴巴持有微博和多家中国数字和平面新闻媒体的股份，其中包含香港主要英文报纸《南华早报》。

阿里巴巴和马云走下神坛？ 消失近三月的前首富 自去年11月蚂蚁集团上市被叫停后，一向曝光率很高的马云近3个月未公开亮相，直到今年1月20日才首次通过视频形式公开露面，在“马云公益基金会”的一个颁奖典礼上致词。3月11日，蚂蚁集团公布了其金融自律准则，包含机构准入、平台治理、保护消费者权益和数据隐私等，并保证不对未成年人、低偿还能力群体等放贷。蚂蚁集团能否及何时上市无从知晓，在今年3月公布的胡润排行榜，上两次坐拥中国首富之位的马云已跌至第四名。 作者: 乐然



（路透社）

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