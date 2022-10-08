中国超级富豪因经济增长放缓而财富暴跌

由于受到俄乌战争、中国政府疫情清零政策以及内地和香港股市下跌等多重因素的影响，中国超级富豪今年的财富出现20多年来最大跌幅。今年被列入胡润百富榜的企业家只有1305人，比去年下降11%。
（德国之声中文网）11月8日，胡润研究院发布《2022胡润百富榜》。今年是胡润研究院自1999年以来连续第24次发布“胡润百富榜”。
今年个人净资产不低于50亿元人民币的中国上榜富豪只有1305人，比去年下降11%。上榜富豪的总财富为24.5万亿人民币，比去年下降18%。
以美元计算，身价超过10亿美元的富豪人数减少到946人，同去年相比减少了239人。
胡润百富董事长胡润（Rupert Hoogewerf）说：“今年是胡润中国富豪榜在过去24年中跌幅最大的一年。”
今年，全球经济前景受到俄乌战争和中国经济增长放缓的严重影响。中国采取的极其严苛的清零政策以及房地产行业呈现出的低迷发展又加剧了这种影响。
最近两年中国官方加强监管对包括阿里巴巴和腾讯在内的科技公司造成严重打压，习近平的连任让外界担心中国可能会牺牲经济增长而加强对意识形态的管控，这同样也影响到投资人的信心。香港和大陆股市在最近几周均出现了暴跌。
房地产行业继续下跌，碧桂园41岁的杨惠妍财富比去年下降1100亿元，是今年榜单上财富下降最多者；下降第二多的是腾讯51岁的马化腾，缩水1020亿元；第三是东南亚头部电商公司冬海集团44岁的李小冬，损失960亿元，主要因为电商业务持续亏损和游戏业务增长放缓。
持有两家上市公司万泰生物和农夫山泉的钟睒睒财富比去年增长650亿元，即17%，以4550亿元第二次成为中国首富。
字节跳动的张一鸣财富下降950亿元，即28%，以2450亿元位列第二，与去年排名一致。
宁德时代老板曾毓群财富比去年下降900亿元，即28%，以2300亿元位列第三。不过宁德时代仍是创业板唯一一家市值破万亿的上市公司。
网易的丁磊财富比去年增长14%，以1950亿元重返前十，位列第六，比去年上升8位。
马云财富下降750亿元，即29%，以1800亿元位列第9，比去年下降4位。
（路透社）
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