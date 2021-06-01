中国「超生罚款」成历史 意味全面开放生育？

（德国之声中文网）继中国于5月31日宣布实施三孩生育政策后，20日政府再次發布相关配套措施，取消「社会抚养费」并废止相关处罚规定，这也代表着所谓的「超生罚款」将正式走入历史。

社会抚育费一词最早出现于2002年中国国务院公布的《社会抚养费征收管理办法》中，是中国政府对于违法超生的民众所徵收的罚款，目的是「补偿政府用于社会事业的支出」，普遍被大众称为「超生罚款」。

然而，社会抚养费始终是中国社会裡的一大争议。它不仅徵收标准各地不一，收支情况也不透明。在二孩政策于2016年实施后，持续徵收社会抚养费的行为也引来社会大众的讨论。根据《财新》报导，2018年时，河南柘城县曾启动抚养费征收，对生育三孩家庭处以三倍年收入的重罚，「政府突击重罚超生」在当时引发了广泛质疑。

也因此，社会抚养费的取消为中国生育政策写下一个重要的里程碑。而超生不再有处罚规范，是否代表中国已全面开放生育？对此，中国官方表示否定。

中国国务院新闻办公室在21日记者会上介绍优化生育政策时，中国国家卫生健康委员会（国家卫健委）人口家庭司司长杨文庄表示，社会抚养费等制约措施确实不合时宜，需及时废止，但他强调，就算是三孩政策，中国依旧是在实施计划生育。

不过，中国知名经济学家任泽平则在微博發文表示，「取消社会抚养费等制约措施、清理和废止相关处罚规定」意味着四孩五孩是允许，宣告计画生育实质性终结，形同于是全面地开放了生育。

超生子女差别待遇不再

除了社会抚养费不再，新的配套政策也提到，未来中国民众入户、入学、入职等安排也将「与个人生育情况全面脱钩」，这对于过去在国家政策中屡屡受到惩罚性差别待遇的超生子女及家庭来说，是相当重大的改革。

《财新》报导，长久以来，政策外生育的子女入户、入学制约重重。而在新政策上路后，中国官方将不再对超生儿童设置差别待遇，入户、入学、入园等基本公共服务要同等提供。

此外，所谓「超生即辞退」的现象也将走入历史。《财新》指出，不少地方规定，违反计划生育政策而超生的国家工作人员一律给予开除处分，公职人员面临「超生即辞退」的严厉处罚。2019年，广东云浮市一名民警因「超生」第三胎，就在孩子出生前被辞退。

然而随着上述处罚规范的取消，是否真的能扭转中国持续下降的生育率？《澎湃新闻》採访中国社会科学院法学研究所研究员支振锋，他说：「肯定会有鼓励作用，但是这个作用有多大，不好评估。」

随着中国在经济文化上的转变，「少生、晚生」已成了年轻人的主流看法。要更有效刺激生育率，幼儿照护、经济补助、孩童教育及育儿假等方面的整体配套措施，也都将是中国政府将面临的重要挑战。

(综合报导)

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