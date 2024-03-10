中国起重机是“特洛伊木马”？厂家:没有风险

（德国之声中文网）上海振华重工（ZPMC）周日（3月10日）表示，该公司生产的起重机不会构成网络安全威胁。此前美国国会委员会对这家中国国有企业销往美国的起重机的数据安全提出质疑。

众议院国土安全委员会和战略竞争委员会正在审查了振华重工在运往美国的船岸起重机上安装瑞士工程集团 ABB 的设备一事。相关委员会于今年1月邀请ABB高管出席公开听证，以澄清其与振华重工的关系，并称这种关系引起了“重大担忧”。

该委员会表示希望调查潜在的“网路安全风险、外国情报威胁和美国海港的供应链漏洞”，要求ABB提供相关合作的信息，希望调查是否存在利益冲突。

“特洛伊木马”？

《华尔街日报》3月5日报道称，美国官员越来越担心全美港口使用的中国产巨型货物起重机，可能成为中国政府手中的间谍工具。报道称，振华重工的起重机带有复杂的传感器，可以登记、追踪集装箱的来源和目的地。美方担心，中国可以由此获取运入或运出美国、或用来支持美国在全球各地军事行动物资的资讯。

装卸起重机是必不可少的港口机械

目前振华重工生产的起重机，占全美国各港口集装箱起重设备的80%。美国军方依赖的几个港口，也使用振华重工生产的巨型起重机。一些美国国家安全部门和国防部的官员，将振华重工生产的港口集装箱起重机比作“特洛伊木马”。前高级反间谍官伊凡尼纳（Bill Evanina）甚至认为，这些起重机还可以为那些想要干扰货物流通的人，提供远端介入途径。

中国外交部发言人毛宁在3月6日的例行记者会上就此回应说：“有关说法完全是草木皆兵，误导美国民众。”

“符合国际标准”

振华重工周日在一份声明中称，“非常重视美国的关切，并认为若未经事实审查，有关报告很容易误导公众”。其指的是众议院两个委员会正在进行的调查。

声明称，该公司提供的起重机“不对任何港口构成网络安全风险”。

瑞士ABB公司则表示，向许多起重机制造商出售了其控制和电气化设备，其中也包括中国公司。这些公司又将起重机直接卖给美国港口。

地缘政治紧张局势会终结全球化吗？

美国和中国这两个世界上最大的经济体经常指责对方进行网络攻击和工业间谍活动。华盛顿不久前表示，破获了中国针对美国基础设施的网络间谍活动，并正在调查中国进口汽车的国家安全风险。此前，美国政府还禁止中国电信公司进入美国市场。

上海振华重工称，其生产的起重机用于包括美国在内的世界各地的港口，完全符合国际标准和适用的法律法规。

据振华重工的官方网页介绍，给公司在上海证券交易所上市，是全球最大的港口机械制造商之一，其运输船队拥有20多艘船只。ABB在全球市场的销售额16%来自中国，仅次于美国市场（24% ）。

（路透社）

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