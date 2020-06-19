中国起诉两加拿大公民 加总理：非常失望

（德国之声中文网）中国最高检察院周五（6月19日）通过社交媒体发布信息称，对加拿大前外交官康明凯（Michael Kovrig）和商人迈克尔·斯帕弗（Michael Spavor）提起公诉，控告两人涉嫌间谍犯罪。康明凯被拘押在北京，被控 "为境外刺探国家秘密、情报罪"；斯帕弗则被拘押在靠近朝鲜的丹东市，被控 "为境外刺探、非法提供国家秘密罪"。具体开审日期等信息尚待公布。

加拿大总理特鲁多对此表示"非常失望"，并承诺将继续向中国政府施压"使其结束对两位加拿大公民的任意拘押。两人无故被捕完全是因为中国政府对加拿大的司法独立性表示失望。" 特鲁多还指出，中国似乎不理解加拿大政府无法干预加拿大司法的事实，实在"很遗憾（a real shame）"。上个月，特鲁多也曾就此事批评"中国似乎并不理解加拿大司法的独立性"。

2018年，华为公司创办人任正非的女儿、时任华为副董事长兼首席财务官孟晚舟在加拿大被捕。美国方面认为，孟晚舟掩盖了与华为有关的公司出售设备给伊朗的意图，此举违反了美国对伊朗的制裁规定。不久之后，康明凯和斯帕弗在中国被捕。中国否认两名加拿大公民的漫长拘押与孟晚舟案有直的关联，但是外界认为这是明显的报复和施压行为。

紧追不舍

在中国外交部发言人周五召开的例行记者会上，出现多个有关两名加拿大公民被起诉的问题。加拿大《环球邮报》记者提问："我们只看到了指控，并未看到具体证据……请问他们具体做了什么？" 发言人赵立坚分别援引起诉书表示：两人被控的罪行"情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百一十一条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分"。

《环球邮报》记者之后追问："你刚才使用了'情节特别严重'的措辞。根据《中华人民共和国刑法》关于国家秘密等章节，此类罪名可判处无期徒刑。另一章节称情节严重者可判处死刑。那么，这两名加拿大公民是否有可能被判死刑？"赵立坚表示："我不回答假设性问题。目前是提起公诉，后面才进入审判阶段。"

《环球邮报》记者就此回应："我刚才的问题不是假设性问题。你用了很具体的措辞，说'情节特别严重'。《中华人民共和国刑法》中有两处提到该措辞，一处最高可判无期徒刑，另一处最高可判死刑。我问的是你指的是哪种情况？"赵立坚重申："我刚才已经说得很清楚了，目前的阶段是对这两名加拿大公民提起公诉，然后才进入审判阶段。请你耐心等待。"

强烈回应

两名加拿大公民被起诉的消息成为周五中国外交部记者会的焦点问题

随后，路透社记者继续就此案提问："中方提起公诉的时间正值孟晚舟相关审理结束不久之后。很多人认为二者之间存在联系。中方对此有何评论？"赵立坚强调："中国是法治国家，中国司法机关依法独立办案，同时依法保障有关加公民合法权利。关于孟晚舟事件，中方的立场是一贯的、明确的。美加滥用双边引渡条约，对中国公民任意采取强制措施，严重侵犯了中国公民的合法权益。这是一起严重的政治事件。中国政府维护本国公民和企业正当合法权益的决心坚定不移。"

此外，加拿大外交部表示，"严重关切"加拿大两名公民自今年1月中旬以来一直未被批准领事探视，并呼吁立即释放两人。路透社记者就此提问："上个月，我们从中国驻加拿大大使处得知，新冠肺炎疫情期间无法进行领事探视。现在这两人已被正式起诉，现在他们能否享有接受领事探视的权利？"赵立坚指出："疫情期间，为保证在押人员安全，中国有关部门暂缓安排对有关在押人员的领事探视，待疫情缓和后再恢复。具体情况可向主管部门了解。"

加拿大《环球邮报》记者抛出最后一个问题："中方在'人质外交'上的立场是什么？"赵立坚批评道："你这是一个充满恶意的问题。我刚才已经把中方立场说得很清楚了。你最好去问问加拿大政府什么是'人质外交'。"