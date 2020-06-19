中国起诉两加拿大公民 加总理：非常失望

中国检察院宣布起诉两名被拘押的加拿大公民后，加拿大总理再次批评“中国似乎不理解加拿大司法的独立性”。该消息也明显成为当日中国外交部记者会上针锋相对的焦点问题。加媒记者对中方就“人质外交”的立场提出疑问。
（德国之声中文网）中国最高检察院周五（6月19日）通过社交媒体发布信息称，对加拿大前外交官康明凯（Michael Kovrig）和商人迈克尔·斯帕弗（Michael Spavor）提起公诉，控告两人涉嫌间谍犯罪。康明凯被拘押在北京，被控 "为境外刺探国家秘密、情报罪"；斯帕弗则被拘押在靠近朝鲜的丹东市，被控 "为境外刺探、非法提供国家秘密罪"。具体开审日期等信息尚待公布。
加拿大总理特鲁多对此表示"非常失望"，并承诺将继续向中国政府施压"使其结束对两位加拿大公民的任意拘押。两人无故被捕完全是因为中国政府对加拿大的司法独立性表示失望。" 特鲁多还指出，中国似乎不理解加拿大政府无法干预加拿大司法的事实，实在"很遗憾（a real shame）"。上个月，特鲁多也曾就此事批评"中国似乎并不理解加拿大司法的独立性"。
2018年，华为公司创办人任正非的女儿、时任华为副董事长兼首席财务官孟晚舟在加拿大被捕。美国方面认为，孟晚舟掩盖了与华为有关的公司出售设备给伊朗的意图，此举违反了美国对伊朗的制裁规定。不久之后，康明凯和斯帕弗在中国被捕。中国否认两名加拿大公民的漫长拘押与孟晚舟案有直的关联，但是外界认为这是明显的报复和施压行为。
紧追不舍
在中国外交部发言人周五召开的例行记者会上，出现多个有关两名加拿大公民被起诉的问题。加拿大《环球邮报》记者提问："我们只看到了指控，并未看到具体证据……请问他们具体做了什么？" 发言人赵立坚分别援引起诉书表示：两人被控的罪行"情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百一十一条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分"。
《环球邮报》记者之后追问："你刚才使用了'情节特别严重'的措辞。根据《中华人民共和国刑法》关于国家秘密等章节，此类罪名可判处无期徒刑。另一章节称情节严重者可判处死刑。那么，这两名加拿大公民是否有可能被判死刑？"赵立坚表示："我不回答假设性问题。目前是提起公诉，后面才进入审判阶段。"
《环球邮报》记者就此回应："我刚才的问题不是假设性问题。你用了很具体的措辞，说'情节特别严重'。《中华人民共和国刑法》中有两处提到该措辞，一处最高可判无期徒刑，另一处最高可判死刑。我问的是你指的是哪种情况？"赵立坚重申："我刚才已经说得很清楚了，目前的阶段是对这两名加拿大公民提起公诉，然后才进入审判阶段。请你耐心等待。"
强烈回应
随后，路透社记者继续就此案提问："中方提起公诉的时间正值孟晚舟相关审理结束不久之后。很多人认为二者之间存在联系。中方对此有何评论？"赵立坚强调："中国是法治国家，中国司法机关依法独立办案，同时依法保障有关加公民合法权利。关于孟晚舟事件，中方的立场是一贯的、明确的。美加滥用双边引渡条约，对中国公民任意采取强制措施，严重侵犯了中国公民的合法权益。这是一起严重的政治事件。中国政府维护本国公民和企业正当合法权益的决心坚定不移。"
此外，加拿大外交部表示，"严重关切"加拿大两名公民自今年1月中旬以来一直未被批准领事探视，并呼吁立即释放两人。路透社记者就此提问："上个月，我们从中国驻加拿大大使处得知，新冠肺炎疫情期间无法进行领事探视。现在这两人已被正式起诉，现在他们能否享有接受领事探视的权利？"赵立坚指出："疫情期间，为保证在押人员安全，中国有关部门暂缓安排对有关在押人员的领事探视，待疫情缓和后再恢复。具体情况可向主管部门了解。"
加拿大《环球邮报》记者抛出最后一个问题："中方在'人质外交'上的立场是什么？"赵立坚批评道："你这是一个充满恶意的问题。我刚才已经把中方立场说得很清楚了。你最好去问问加拿大政府什么是'人质外交'。"
华为财务长孟晚舟引渡美国一案周三出现重大发展。加拿大卑诗省最高法院裁定，孟晚舟的犯行符合「双重犯罪」的标准，所以将持续进行引渡程序。华为在第一时间表示对裁决结果感到失望，孟晚舟的律师也重申他们将持续争取释放孟晚舟。 (28.05.2020)