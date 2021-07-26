 中国赴英留学生人数首次超过欧盟 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.08.2021

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中国赴英留学生人数首次超过欧盟

根据英国高校统一申请机构UCAS今年7月发布的统计数字，最新一个学期的欧盟学生申请数量仅有28400份，比以往暴跌43%；与此同时，中国学生申请英国高校的人数则达到了28490份，首次超过了欧盟。

Flaggen von China und Großbritannien

(德国之声中文网) 根据UCAS的统计，自2017年以来，中国学生申请英国高校的人数已经翻了一倍有余，并且在今年首次超过了欧盟。彭博社在报道中指出，一方面，这是受到了英国脱欧的影响；另一方面也体现了英国高校即便在西方对华政治关系紧张的时期依然对中国学生有着很强的依赖性。

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“第10043号总统令”成为一些中国大学生的梦魇。因为美国前总统特朗普颁布的这道命令，他们的留美求学之路屡屡受阻，充满变数。

美国驻中国大使馆和领事馆在其官方网站发布公告，允许向中国境内申请人发放F-1学生签证。对于留学生，留学中介，留学生的家长来说，这条措施将对他们的生活、职业和未来产生巨大的影响。

现今共有超过11万中国学生在英国学习。他们每年缴纳21亿英镑的学费，其中约三分之二进入了著名的罗素集团旗下的大学。这一现象引起英国智库担忧。

中国的阿里巴巴集团旗下的阿里云在疫情期间推出新的服务：帮助外国大学避开互联网管制，让回国的中国学生能继续上课。

代表英国高校的政治游说人士哈里斯(Stephanie Harris)在接受彭博社采访时说，来自欧盟学生的申请数量暴跌"令人失望，但在意料之中"，其主要原因是英国脱欧后，欧盟学生留学英国不能再享受学费优惠政策，而要缴纳相当高昂的费用。UCAS的统计数字本身就能够证明这一说法：在依然对欧盟学生实行学费优惠政策的北爱尔兰地区，来自欧盟学生的申请数量实现了逆势增长。

哈里斯警告说，欧盟学生数量减少有可能威胁英国高校的"多元性"，她呼吁英国政府出台措施，吸引更多欧盟学生留学。

英国高校依赖中国引担忧

与此同时，始终需要缴纳高昂学费的中国留学生数量，一直在稳步增长。根据统计，2015/2016学年期间，英国高校的国际留学生总共为英国经济贡献了226亿英镑。英国政府计划，到2030年前，将这一数字进一步提高到350亿英镑。

英国高等教育政策研究所所长希尔曼(Nick Hillman)警告说，欧盟和中国留学生数量此消彼长，有可能会让人担心英国高校在财政上过度依赖中国留学生的学费。"相比中国留学生的数量，来自其他国家的留学生数量不够多。如果中国学生突然不来了，英国高校将会感受到凌冽的寒风。"希尔曼指出，英国高校的极其重要财源就是国际留学生，除此之外"几乎在所有方面"都严重亏损。

伦敦政经学院

伦敦政经学院

目前，英国与中国的外交关系正因香港、新疆等一系列问题而趋于紧张。英国情报机关今年初还曾经警告说，英国高校和中国科研机构、企业的学术合作有可能导致英国的敏感科研成果与中方共享，从而被北京用于进一步提升军力。

(彭博社等)

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