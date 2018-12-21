中国赴美游客减少—不单因为贸易战

（德国之声中文网）据美国国家旅游局公布的数字，2018年，赴美旅游的中国游客减少5.7%，为290万人。这是2003年以来，中国赴美旅游人数首次同比下降。

美中贸易摩擦是原因之一。去年夏天，中国发布赴美旅游警告，提醒国民美国治安不靖，枪击、抢劫、盗窃案件频发，医疗费用高昂。今年初，美国发布针对中国的旅行警告，称美国公民可能被任意拘捕等。

美联社采访的一位名为王海霞（音译）的北京女士称，她和家人5月前往美国参加了她妹妹的毕业典礼，逗留了10天。她说，她原本可以逗留更长时间，但她不想给美国经济作贡献。

出境游？多数人选择近距离

不过，除了贸易摩擦之外，中国赴美游客减少还有其它原因。业界人士称，更多中国游客选择近距离旅行。2018年最后一季度，56%的出境游游客选择了香港、澳门和台湾。而真正去远途旅行的的人，越来越多选择较冷门的目的地如克罗地亚、摩洛哥、尼泊尔。

中国赴美旅游的高峰增长期是在本世纪初。2000年有24.9万中国人访美，2010年为80.2万人，是2000年的3倍。2015年则是2010年的3倍。其原因是收入增加、远程飞行改善、签证放宽等。

2016年、2017年，中国赴美游客均超过300万。不过，2017年的同比增幅是最低的，为4%。

业界人士乐观 中国仍是增长点

多数业界人士认为，任何下行趋势都是暂时的，因为中国的中产阶层在持续扩大。美国政府预计，今年中国游客将增加2%至330万人，2023年有望达到410万人。即便中国经济有所降温，中国游客仍将是美国旅游业重要的增长点。总体而言，赴美旅行的外国游客有所减少或持平。

中国人目前是赴美旅游的外国游客的第五大群体，排在之前的是加拿大人、墨西哥人、英国人和日本人。而在10年前，中国甚至进不了前十，落后于德国、法国、韩国、澳大利亚等。

直到2011年，中国才进入前十。而中国游客的消费在2008-2016年间膨胀了6倍，达到近189亿美元。2017年略降1%，为188亿美元，占旅游业消费总额的12%。

华盛顿成为首个在微信上推出中文互动旅游导览信息的美国城市

着眼微信、支付宝、银联卡：吸引中国游客

业界人士呼吁加大针对中国游客的宣传和服务力度。专家指出，越来越多的中国游客、特别是年轻人选择在微信上安排行程，而不是在大型旅行社下订单。

曼哈顿的一些奢侈品点便引入了中文翻译app、支付宝、微支付等。还有些大型购物中心特别接待10人以内的VIP购物团，并接受银联卡支付。

2017年，华盛顿成为首个在微信上提供互动导游app的美国城市。中国游客可以用中文获得旅游导览信息。华盛顿市政营销部门甚至有专人负责微信业务。该部门一名负责人向美联社表示，前往华盛顿的中国游客在5年内翻了一番，只是到2017年略有下降。他认为，还有很大潜力。

赴美留学人数或也受影响

中国在美留学生人数也是相当大的群体，约占在美国际学生的三分之一。不过，一项问卷调查显示，将英国作为第一选择的中国留学生为20.14%，超过美国（17.05%）。《南华早报》引述的该调查中，受访者其它所青睐的留学目的国还包括加拿大、澳大利亚以及德国、法国、香港、日本、韩国等。

去年夏天起，赴美就读机器人、航空、工程、高科技制造专业的中国留学生面临更严格的签证审查。这些专业是北京"中国制造2025"工业政策中的优先领域。

苗子/洪沙（美联社、南华早报）