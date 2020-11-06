 中国资金遭质疑 美国批世卫不透明  | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.11.2020

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时政风云

中国资金遭质疑 美国批世卫不透明 

新冠病毒年初在中国爆发後，扩散到世界各地。5月因疫情被缩减的世界卫生大会於11月9日至14日续会，美国再次批评世界卫生组织不够透明。

China Das Labor des chinesischen Impfstoffhersteller Sinovac Biotech in Peking (Thomas Peter/File Photo/Reuters)

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世界卫生大卫将在11月9日至14日以全线上方式进行。在周一的会议中马绍尔和洪都拉斯代表要求将「邀请台湾作为观察员参加世卫大会」的提案列入大会议程，但是在中国的抗议之下遭到大会主席驳回。

在丹麦，因一种变异的新冠病毒在养殖场传播，导致成百上千万的的貂被扑杀。这场疫情对欧洲一个已经持续多年的发展趋势起了推动作用，那就是欧洲将远离皮草。尽管如此，目前裘皮生意还是很兴隆。

全球新冠疫情继续蔓延之际，世界卫生组织总干事谭德塞也因接触新冠感染者开始自我隔离。

新冠之年即将结束之际，中国是为数不多的赢家：病毒被有效控制住了，经济重新运转，对中国疫情初期的批评变得苍白。然而，中国与西方之间的鸿沟也在日益加深。

(德国之声中文网) 美国指控中国隐瞒跟新冠疫情有关的关键资讯，周二(10日)呼吁世界卫生组织国际调查小组在新冠起源的调查上秉持「透明丶参与」的原则。

新冠病毒疑似起源自野味，中国已经组成调查团队，对於病毒如何跨越物种传播展开调查。世界卫生组织领导的国际调查小组在九月组成，根据世界卫生组织公布的参考条款，小组将以中国资金为基础，发展长期调查。

然而，美国卫生及公共服务部的格里格斯比（Garrett Grigsby）批评，世界卫生组织会员国在大会前几天才得知参考条款的存在，批评这些条款并未经过与会员国的充分沟通，与决议案的目标不符。他认为若要达成决议案的目标，必须以更「透明丶开放参与」的方式计划。

对於调查小组，中国卫生健康委员会在周二演说中并未提及调查团队，但说中国会支持世界卫生组织的领导地位。德国卫生部长施潘(Jen Spahn)9日曾说，希望调查可以以完全透明与合作的方式进行。英国则认为应该以调查本身为优先，希望调查的过程和结果可以本於扎实的科学。

延续5月未完的世界卫生大会

由于今年新型冠状病毒大流行，第七十三届世界卫生大会首次以虚拟方式在2020年5月18-19日召开，会议议程被缩减。该会议于11月9-14日复会。

世界卫生组织秘书长谭德塞周二公布了国际调查小组的成员名单，成员国籍包括俄罗斯丶澳洲丶苏丹丶丹麦丶荷兰丶德国丶日本丶越南丶英国和美国等。

世界卫生组织首席应变专家莱恩(Mike Ryan) 10月30日表示，世界卫生组织的国际小组和中国的调查团队已经举行过第一次视频会议，将会即时部署展开调查。

特朗普政府过去持续抨击世界卫生组织与中国太亲近，「以中国为中心」丶甚至说世界卫生组织是中国的「傀儡」。目前特朗普已经暂停美国提供给世界卫生组织的资金，引来国际批评。联合国在今年七月表示已经收到美国通知，美国将会在明年7月正式离开世界卫生组织。

张慈/杨威廉(美联社、路透社)

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