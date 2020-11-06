中国资金遭质疑 美国批世卫不透明 

(德国之声中文网) 美国指控中国隐瞒跟新冠疫情有关的关键资讯，周二(10日)呼吁世界卫生组织国际调查小组在新冠起源的调查上秉持「透明丶参与」的原则。
新冠病毒疑似起源自野味，中国已经组成调查团队，对於病毒如何跨越物种传播展开调查。世界卫生组织领导的国际调查小组在九月组成，根据世界卫生组织公布的参考条款，小组将以中国资金为基础，发展长期调查。
然而，美国卫生及公共服务部的格里格斯比（Garrett Grigsby）批评，世界卫生组织会员国在大会前几天才得知参考条款的存在，批评这些条款并未经过与会员国的充分沟通，与决议案的目标不符。他认为若要达成决议案的目标，必须以更「透明丶开放参与」的方式计划。
对於调查小组，中国卫生健康委员会在周二演说中并未提及调查团队，但说中国会支持世界卫生组织的领导地位。德国卫生部长施潘(Jen Spahn)9日曾说，希望调查可以以完全透明与合作的方式进行。英国则认为应该以调查本身为优先，希望调查的过程和结果可以本於扎实的科学。
延续5月未完的世界卫生大会
由于今年新型冠状病毒大流行，第七十三届世界卫生大会首次以虚拟方式在2020年5月18-19日召开，会议议程被缩减。该会议于11月9-14日复会。
世界卫生组织秘书长谭德塞周二公布了国际调查小组的成员名单，成员国籍包括俄罗斯丶澳洲丶苏丹丶丹麦丶荷兰丶德国丶日本丶越南丶英国和美国等。
世界卫生组织首席应变专家莱恩(Mike Ryan) 10月30日表示，世界卫生组织的国际小组和中国的调查团队已经举行过第一次视频会议，将会即时部署展开调查。
特朗普政府过去持续抨击世界卫生组织与中国太亲近，「以中国为中心」丶甚至说世界卫生组织是中国的「傀儡」。目前特朗普已经暂停美国提供给世界卫生组织的资金，引来国际批评。联合国在今年七月表示已经收到美国通知，美国将会在明年7月正式离开世界卫生组织。
张慈/杨威廉(美联社、路透社)
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