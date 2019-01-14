 中国贸易顺差远逊预期 创五年新低 | 经济纵横 | DW | 14.01.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

经济纵横

中国贸易顺差远逊预期 创五年新低

虽然进出口数值双双升高，但是出口额减去进口额之后的「顺差」反而减小，可能体现了中美贸易战的影响。中国官员认为，今年中国经济仍面临不确定性。

China Qingdao - Containerverladung im Hafen (picture-alliance/ZUMA Wire/Y. Fangping)

进口也增加，出口也增加，差额变小，顺差就变少，赚的就少。

（德国之声中文网）中国海关总署公布2018全年进出口数字，全年出口按年增长9.9%，进口按年增长15.8%。 整体贸易额順差虽维持3517.6亿美元，但与往年相比大幅缩减了16.2%，是2013年以来最低。

从十二月单月来看，中国的按月进出口也双双下滑。 出口比前一年下降4.4%，进口额也出乎意料的往下掉了7.6%。

至于众人最关心的中美贸易，中国对美国的贸易顺差为3233.2亿美元，同比扩大17.2％。

1月14日上午，国务院召开新闻發布会，由海关总署新闻發言人暨统计分析司司长李魁文答问。 针对2018年中美贸易顺差再次扩大，李魁文解释说：「我们认为，这是中美处在不同的發展阶段，是双边经济互补性的一种体现。 」

他认为今年中国经济的隐忧体现在不确定性，「国家保护主义、单边主义抬头，世界经济增长可能有所放缓，跨国贸易和投资可能受到拖累。 」

新闻会现场有记者提问，进出口的情况转好是否与「抢出口」有关？ 亦即在中美贸易战的压力之下，贸易商为了躲避美国未来的关税威胁，抢先加速进出口。 李魁文并未正面回答，只重复中国贸易有「稳中提质」的论调。

| Solarzelle (picture-alliance/dpa/Imaginechina/G. Yuhe)

贸易战开打以来，中国政府的解释从「稳中有进」变成「稳中提质」，耐人寻味

新年经济新展望

中国科学研究院进行2019年经济预测，预计2019年出口能够按年增长7.9%、进口能按年增长9.4%。 这两个预测值都较2018年的实际数值为低。 对于贸易顺差，中科院也预估贸易顺差会较2018年收窄，減至3050亿美元。

该研究认为，在美国继续加息、欧元区结束量化宽松政策，以及全球经济成长放缓的大环境下，中国的经济增速也会放缓，但是人民币汇率不至于大幅波动。

罗法/李芊(路透社、法新社)

观看视频 01:26
直播
01:26 分钟

什么贸易战？中国人对美国品牌仍情有独钟

DW.COM

刘鹤月底访美 贸易停战有谱?

中美本週在北京討論中國針對貿易需要做出的结构性调整。彭博社报导，中国国务院副总理刘鹤将在本月底出访华盛顿，与美方主要谈判代表莱特希泽与梅努钦会面。 (11.01.2019)  

美国学者：中国经济改革已经结束

谈及中国的经济现状，一向反对唱空中国经济的美国学者拉迪（Nicholas Lardy）在新书中一反常态，激烈批评中国现有的发展模式。他向德国之声表示，习近平现在最应该做的事情就是落实改革的承诺。 (12.01.2019)  

相关音频视频

什么贸易战？中国人对美国品牌仍情有独钟  

广告
Windkraftanlage in Deutschland (picture-alliance/A. Franke)

绿色能源创纪录 实现气候目标仍艰难

德国40％以上的电力来自可再生能源。可再生能源现在已经超过煤炭。但这个新纪录并不足以实现巴黎气候目标。 

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。 