中国贸易顺差远逊预期 创五年新低

（德国之声中文网）中国海关总署公布2018全年进出口数字，全年出口按年增长9.9%，进口按年增长15.8%。 整体贸易额順差虽维持3517.6亿美元，但与往年相比大幅缩减了16.2%，是2013年以来最低。

从十二月单月来看，中国的按月进出口也双双下滑。 出口比前一年下降4.4%，进口额也出乎意料的往下掉了7.6%。

至于众人最关心的中美贸易，中国对美国的贸易顺差为3233.2亿美元，同比扩大17.2％。

1月14日上午，国务院召开新闻發布会，由海关总署新闻發言人暨统计分析司司长李魁文答问。 针对2018年中美贸易顺差再次扩大，李魁文解释说：「我们认为，这是中美处在不同的發展阶段，是双边经济互补性的一种体现。 」

他认为今年中国经济的隐忧体现在不确定性，「国家保护主义、单边主义抬头，世界经济增长可能有所放缓，跨国贸易和投资可能受到拖累。 」

新闻会现场有记者提问，进出口的情况转好是否与「抢出口」有关？ 亦即在中美贸易战的压力之下，贸易商为了躲避美国未来的关税威胁，抢先加速进出口。 李魁文并未正面回答，只重复中国贸易有「稳中提质」的论调。

新年经济新展望

中国科学研究院进行2019年经济预测，预计2019年出口能够按年增长7.9%、进口能按年增长9.4%。 这两个预测值都较2018年的实际数值为低。 对于贸易顺差，中科院也预估贸易顺差会较2018年收窄，減至3050亿美元。

该研究认为，在美国继续加息、欧元区结束量化宽松政策，以及全球经济成长放缓的大环境下，中国的经济增速也会放缓，但是人民币汇率不至于大幅波动。

罗法/李芊(路透社、法新社)