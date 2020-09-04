中国贸易数字远超预期 对美顺差继续扩大

（德国之声中文网）根据中国海关总署9月7日发布的数据，中国8月份以美元计算的出口额同比增长9.5%，比7月高出2.3个百分点。同时进口同比则下降2.1%，降幅较7月扩大0.7个百分点。当月实现贸易顺差589.3亿美元，较7月减少34亿美元。以人民币计，8月中国出口同比增长11.6%，进口同比下降0.5%，当月实现贸易顺差4165.9亿元。

中国财经媒体"财新网"在相关报道中指出，8月份中国出口表现好于预期，进口表现则略低于预期。此前该媒体对16家国内外机构对调查显示，经济学家对8月中国出口增速的预测均值为6%，对进口增速的预测均值为0.2%。

唐山港集装箱码头

东盟稳固头牌地位

中国海关总署在公布相关数字时表示，总体来说，8月份中国对东盟、欧盟和日本进出口增长，对美国进出口微降。从2020年前8个月的整体情况来看，于今年5月份首次晋升为中国第一大贸易伙伴的东盟地区保住了领先优势，目前仍然是中国的第一大贸易伙伴。前8个月的双边贸易总值2.93万亿元，增长率为7%，占中国外贸总值的14.6%。

同时欧盟是中国的第二大贸易伙伴，贸易总值为2.81万亿元，增长1.4%，占中国外贸总值的14%。美国则是中国的第三大贸易伙伴，贸易总值为2.42万亿元，下降了0.4%，占中国外贸总值的12.1%。

从中国海关总署最新公布的数据中，还可以看到民营企业进出口增长、比重提升。机电产品、纺织品和塑料制品等出口增长，服装出口下降。铁矿砂、原油、煤、天然气和大豆等商品进口量增加，同时价格下跌的趋势。财新则在报道中指出，虽然增速有放缓的趋势,但与新冠病毒有关的防疫物资目前仍然是中国出口增长的重要支撑。8月包括口罩在内的纺织品出口同比增长47%，连续五个月两位数增长。同时医疗仪器及器械同比增长38.9%，均大幅高于所有出口商品的总体增速。

特朗普为何不再提贸易顺差"强奸"美国？

从中美贸易战的角度来看，中国对美国的出口额在各种惩罚性关税和政治高压的环境下继续保持增长趋势，8月份对美出口同比增长20%，较7月提高7.5个百分点，升至年内最高。而纵观今年7月份的数字，香港《南华早报》就曾得出结论称，当月中美贸易顺差额比2016年5月提高了近10%，那时特朗普表态中国在贸易的问题上"强奸"了美国。《金融时报》于9月初报道称，由于特朗普没有兑现2016年选战时大幅度削减中美贸易顺差的承诺，现在他对此已经闭口不提。

另一方面，虽然中国领导人习近平在国际大环境的施压下，以政府行为推出了包括"中国进口博览会"这样扩大中国进口额的尝试与努力，但中国对全球各国的贸易顺差仍在不断大幅度攀升。据中国海关部门统计，在新冠疫情影响下的2020年，中国货物贸易进出口总值20.05万亿元人民币，比去年同期下降0.6%。其中，出口11.05万亿元，增长0.8%；进口9万亿元，下降2.3%；贸易顺差2.05万亿元，与2019年同期相比增加了17.2%。

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