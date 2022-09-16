中国贵州防疫转运车发生侧翻事故 造成严重伤亡

（德国之声中文网）中国西南省份发生的一起大巴车侧翻事故，造成27人死亡，20人受伤。当地媒体报道称，事故发生在周日当地时间凌晨，地点位于贵阳东南部170公里的三都县，事故车辆则为“贵阳市涉疫人员隔离转运车辆”。当地警方周日回复路透社质询时表示，大巴车上共有47人，其中20名伤者已经送往医院接受治疗。

周日下午，中国社媒上一度出现大量无法证实真伪的事故报道和图片，一些网民也借机表达对政府防疫政策的不满以及当地政府在大巴事故上所表现出的不透明作为。微信上被广泛传播的一则留言是：“我们都是这个大巴上的乘客。”也有网民质问：“这一切何时才能结束？”

周日下午，大巴事故很快跃升微博的热搜话题榜首，但稍后即在热搜话题TOP50中消失。讨论这起事故的部分热门文章已被微信删除，一些相关文章虽然仍可阅读，但批判性的留言则已经消失。

此前，《财新》曾援引三都县疾控中心的话报道称，大巴上的乘员都同疫情转运有关。稍后，官方《贵州日报》旗下的一家媒体也证实，出事大巴是为隔离中心接送涉疫人员的专用车辆。三都县新闻出版部门一名杨姓官员对路透社表示：“我们现在尚无法证实这一说法，请您关注不断更新的官方报道。”

(路透社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。



