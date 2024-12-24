中国财长：明年“增赤字 扩支出”

为了应对日渐低迷的国民经济，本月初，中共中央政治局会议提出“适度宽松的货币政策”。本周二，中国财政部长又宣布，明年将提高赤字水平，以增加支出。

（德国之声中文网）过去几年来，受内需疲软、房地产危机以及债务水平居高不下的影响，作为全球第二大经济体，中国经济一直处于低迷状态。经济学家一直在敦促政府推出财政刺激措施，以重振萎靡不振的国内消费，进而为中国经济注入活力。

中国官方的中央电视台报道称，周二，在北京召开的“全国财政工作会议”上，财政部长蓝佛安表示，中国将“提高财政赤字率，加大支出强度、加快支出进度。”蓝佛安表示，明年财政工作的重点将是“大力提振消费，加大消费品以旧换新支持力度。”“增加对地方转移支付，增强地方财力”。

房地产危机以及内需不振，严重拖累中国经济。 图像来源: CFOTO/picture alliance



在过去相当长的时期内，由于担心债务水平进一步攀升，北京一直拒绝以提升财政支出的方式缓解当前的经济困境。不过，12月9日召开的中共中央政治局会议提出明年将“实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策”。 这一措辞显然表明，中国最高领导层已不再像以往那样承诺采取更为审慎的经济政策。

中国正在努力实现官方给定的5%全年经济增长目标。中国党和国家领导人习近平此前曾表示，他对实现这一经济增长目标充满信心，不过，很多经济学家则认为，中国经济的实际增幅可能会略低于这一目标。

国际货币基金组织此前预计，中国经济今年将实现4.8%的增长，2025年则会增长4.5%。法国外贸银行（Natixis）亚太地区高级经济师吴卓殷（Gary Ng）对法新社表示，中国新增财政支出的规模可能“要比表面看上去的更低”。他表示：“当前政策的主旨是要将经济控制在一个让最高决策层感到合理舒适的范畴之内，而并非提振经济本身。”

（法新社）

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