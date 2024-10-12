中国财政部记者会无惊喜 专家：措施缺乏具体数字令部分投资人失望

中国财政部长在周六的新闻发布会上并未公布投资人热切期待的大规模新刺激计划。有分析人士指出，财政部表明提供支持的决心，但缺乏具体数字或令部分投资人失望。

（德国之声中文网）中国财政部长蓝佛安本周六（10月12日）表示，政府正在研究进一步提振经济的方法，但他并未公布分析师和股票投资者所期待的大规模新刺激计划。

市场聚焦的中国国务院新闻办公室当天举行新闻发布会，中国财政部长蓝佛安参加并回答了记者问题。根据中国政府网，他表示财政部将在近期陆续推出一揽子有针对性的增量政策举措。不过并没有透露具体内容，他还补充，还有其他政策工具也正在研究中，比如中央财政还有较大的举债空间和赤字提升空间。

在2022年底取消疫情限制后中国经济依然疲弱。房地产市场的长期低迷打击了消费者信心，政府虽出台提振举措，但这些措施未能刺激经济增长。9月底，随着北京祭出的一系列刺激措施，推动了中国股市的强劲上涨。不过，由于人们担心这些举措是否足以带来可持续的经济复苏，这波反弹随后有所降温。

投资者原本希望中国财政部长周六会宣布一项规模高达2万亿元人民币的新财政刺激计划。不过蓝佛安在记者会上并未具体提及。他表示，中国财政部在加快落实已确定政策的基础上，围绕稳增长、扩内需、化风险，将在近期陆续推出一揽子有针对性增量政策举措，包括加力支持地方，发行特别国债等等。

分析师对最新宣布的财政刺激措施表示谨慎欢迎，认为这些措施旨在复苏疲软的经济，但警告称，在获得更多细节和具体的关键数据之前，难以全面评估其效果。穆迪分析经济学家林师顺(Heron Lim)对法新社表示，中国政府似乎仍在敲定财政刺激计划的细节。他说：“不幸的是，对中国来说，问题的关键往往隐藏在具体细节中。最好能提供一些关键的数字让人们有依据进行分析和思考。”

保银资产管理有限公司(Pinpoint Asset Management)首席经济学家张智威在一份报告中表示：“这些政策方向是正确的。”不过他也表示，新政策对中国整体经济前景的影响将取决于其“规模和具体结构“。这些细节尚未公布。

新加坡华侨银行投资策略部董事总经理梅农（Vasu Menon）表示，这次新闻发布会“表达了强烈的决心，但有关财政措施缺乏具体数字”。他指出：“投资者并没有等来能够持续股市反弹的大规模财政刺激计划，这可能会令一些投资人感到失望”。

（美联社，路透社，法新社等）

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