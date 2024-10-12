中国财政部记者会无惊喜 专家：措施缺乏具体数字令部分投资人失望

中国财政部记者会无惊喜 专家：措施缺乏具体数字令部分投资人失望2024年10月12日
（德国之声中文网）中国财政部长蓝佛安本周六（10月12日）表示，政府正在研究进一步提振经济的方法，但他并未公布分析师和股票投资者所期待的大规模新刺激计划。
市场聚焦的中国国务院新闻办公室当天举行新闻发布会，中国财政部长蓝佛安参加并回答了记者问题。根据中国政府网，他表示财政部将在近期陆续推出一揽子有针对性的增量政策举措。不过并没有透露具体内容，他还补充，还有其他政策工具也正在研究中，比如中央财政还有较大的举债空间和赤字提升空间。
在2022年底取消疫情限制后中国经济依然疲弱。房地产市场的长期低迷打击了消费者信心，政府虽出台提振举措，但这些措施未能刺激经济增长。9月底，随着北京祭出的一系列刺激措施，推动了中国股市的强劲上涨。不过，由于人们担心这些举措是否足以带来可持续的经济复苏，这波反弹随后有所降温。
投资者原本希望中国财政部长周六会宣布一项规模高达2万亿元人民币的新财政刺激计划。不过蓝佛安在记者会上并未具体提及。他表示，中国财政部在加快落实已确定政策的基础上，围绕稳增长、扩内需、化风险，将在近期陆续推出一揽子有针对性增量政策举措，包括加力支持地方，发行特别国债等等。
分析师对最新宣布的财政刺激措施表示谨慎欢迎，认为这些措施旨在复苏疲软的经济，但警告称，在获得更多细节和具体的关键数据之前，难以全面评估其效果。穆迪分析经济学家林师顺(Heron Lim)对法新社表示，中国政府似乎仍在敲定财政刺激计划的细节。他说：“不幸的是，对中国来说，问题的关键往往隐藏在具体细节中。最好能提供一些关键的数字让人们有依据进行分析和思考。”
保银资产管理有限公司(Pinpoint Asset Management)首席经济学家张智威在一份报告中表示：“这些政策方向是正确的。”不过他也表示，新政策对中国整体经济前景的影响将取决于其“规模和具体结构“。这些细节尚未公布。
新加坡华侨银行投资策略部董事总经理梅农（Vasu Menon）表示，这次新闻发布会“表达了强烈的决心，但有关财政措施缺乏具体数字”。他指出：“投资者并没有等来能够持续股市反弹的大规模财政刺激计划，这可能会令一些投资人感到失望”。
（美联社，路透社，法新社等）
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