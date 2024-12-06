中国财政部：政府采购拟给予本国产品20%价格优惠

中国财政部发布草案，拟在政府采购中给予本国产品20%的价格优惠。与此同时，被认为给下周召开的中央经济工作会议定调的官媒社论称，“经过努力，在5%左一点或是右一点，都可以接受”，遭到网民嘲笑。

（德国之声中文网）中国政府正试图通过政策微调来提振经济，同时为即将到来的特朗普2.0时期中美关系的不确定性做准备。本周四（12月5日），中国财政部发布一份向社会公开征求意见的草案，拟在政府采购中给予本国产品20%的价格评审优惠。

据中国官媒新华社周五报道，财政部在这份"征求意见稿"中称，政府采购领域本国产品的标准包括，产品在中国境内生产，即在中国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变；还包括在中国境内生产组件成本达到规定比例要求的产品。土地、建筑物、文物、图书和档案、特种动植物及农林牧渔业产品等例外。

"征求意见稿"拟定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

下周闭门召开中央经济工作会议

据报道，中国最高领导层计划下周三（12月11日）闭门召开为期两天的年度中央经济工作会议，规划2025年经济发展目标及刺激计划。国家主席习近平和金融监管部门高层领导通常会出席会议。不过，具体经济目标可能不会立即公布，而是要留到明年3月"两会"召开期间。

据中国外交部网站公布，在中央经济工作会议之前，周一（12月9日）上午，国务院总理李强将在北京同新开发银行、世界银行、国际货币基金组织、世界贸易组织等10家国际经济组织负责人举行"1+10"对话会。对话会主题为"凝聚发展共识，促进全球共同繁荣"。

因对下周的中央经济工作会议可能出台更多刺激经济增长措施的期待，本周中国股市出现较大涨幅，香港恒生指数和上证综合指数的涨幅均超过2%。

"左一点或是右一点都可以接受"

分析人士认为，在特朗普重返白宫政策方向不明朗的情况下，中国政府可能不会采取重大变革。

"政策制定者可能会为特朗普政府的四年任期预留政策空间，"澳新银行集团（ANZ）经济学家发布的一份报告认为。该报告指出，中国经济的关键领域，是激励消费支出和为房地产行业提供更多支持。

分析人士认为，在特朗普重返白宫政策方向不明朗的情况下，中国政府可能不会采取重大变革。图为2017年特朗普访问北京与习近平会面。 图像来源: MAXPPP/Kyodo/picture alliance

中国领导人今年为经济增长设定的目标是"约5%"。前三季度，中国GDP平均增长率为4.8%，并呈现逐步放缓的趋势。

中共喉舌媒体《人民日报》周三（12月4日）发表的一篇社论，被认为是为下周的中央经济工作会议进行舆论铺垫。

该社论说，"看经济增速，不仅看当下、看一时，也要辩证看、长远看"。社论说，虽然今年全年经济增长目标是5%左右，但是"经过努力，在5%左一点或是右一点，都可以接受"。

该社论呼吁破除"速度崇拜"："速度再快一点，非不能也，而不为也。"

"左一点或是右一点都可以接受"的论调受到中国网民的嘲笑。有网民评论道："完不成就直接说嘛。"

（综合报道）

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