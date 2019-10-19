中国请求WTO准许对美国采取报复性制裁

（德国之声中文网）据路透社报道，世贸组织（WTO）上诉法官今年7月曾表示，美国没有完全遵守世贸组织的裁决。如果美方不取消针对太阳能面板、风力发电塔、钢瓶和铝型材的关税，可能面临来自中国方面的制裁。

作为对于美国持续不遵守争端解决机制的建议和裁定的回应，中国要求世贸组织的争端解决机制（DSB）授权，暂停对美国的相关优惠和义务，涉及的年度金额总额为24亿美元。

2012年，中国向世贸组织指控美国对中国出口商品滥用反补贴关税，涉及的出口额高达73亿美元，涉及的商品包括太阳能面板、风力发电塔、钢瓶和铝型材等。

世贸组织争端解决机制将于10月28日召开例会。美方代表可能会在会议上对报复性制裁的数额提出质疑。

美国贸易谈判代表莱特希泽表示，世贸组织的裁决已经确认，美国实际证明了中国对国有企业给与补贴，令其价格扭曲。

但是世贸组织的裁决中也表示，即便美国方面认为中国的价格"扭曲"，但美方也必须先接受中国的价格，以此来衡量中国补贴的程度。

美国总统特朗普上周末表示，美中双方可能在今年11月中旬召开的APEC峰会期间就贸易战达成并签署协议。

洪沙/达扬 （路透社）