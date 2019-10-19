 中国请求WTO准许对美国采取报复性制裁 | 经济纵横 | DW | 21.10.2019

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经济纵横

中国请求WTO准许对美国采取报复性制裁

世贸组织公布的一份文件显示，中国正在寻求对美国采取价值24亿美元的报复性制裁，理由是美国没有执行世界贸易组织对始于奥巴马时期的一起关税案的裁决。

USA China Symbolbild Wirtschaftskrieg (imago/C. Ohde)

（德国之声中文网）据路透社报道，世贸组织（WTO）上诉法官今年7月曾表示，美国没有完全遵守世贸组织的裁决。如果美方不取消针对太阳能面板、风力发电塔、钢瓶和铝型材的关税，可能面临来自中国方面的制裁。

作为对于美国持续不遵守争端解决机制的建议和裁定的回应，中国要求世贸组织的争端解决机制（DSB）授权，暂停对美国的相关优惠和义务，涉及的年度金额总额为24亿美元。

2012年，中国向世贸组织指控美国对中国出口商品滥用反补贴关税，涉及的出口额高达73亿美元，涉及的商品包括太阳能面板、风力发电塔、钢瓶和铝型材等。

世贸组织争端解决机制将于10月28日召开例会。美方代表可能会在会议上对报复性制裁的数额提出质疑。

美国贸易谈判代表莱特希泽表示，世贸组织的裁决已经确认，美国实际证明了中国对国有企业给与补贴，令其价格扭曲。

但是世贸组织的裁决中也表示，即便美国方面认为中国的价格"扭曲"，但美方也必须先接受中国的价格，以此来衡量中国补贴的程度。

美国总统特朗普上周末表示，美中双方可能在今年11月中旬召开的APEC峰会期间就贸易战达成并签署协议。

洪沙/达扬 （路透社）

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