 中国诗人王藏因「煽颠罪」被捕 妻小推特发文求援 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.06.2020

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中国诗人王藏因「煽颠罪」被捕 妻小推特发文求援

中国诗人王藏2014年曾因举办诗歌朗诵会声援香港占中运动，而被中国政府关押9个月。他在5月30日再次被云南警方以「煽动颠覆罪」为由逮补关押，至今下落不明。他的妻子为了声援丈夫，在推特上发文呼吁各界关注王藏的案件。

China Dichter Wang Zang | Familie (DW/W. Li)

(德国之声中文网) 中国诗人王藏自5月30日被云南楚雄当地国保带走至今已超过10天，他的家人至今仍不知他被关押於何处。王藏的妻子王丽近日为了寻求各界的支持，在推特上注册了帐号，并发文呼吁各界关注王藏被强迫失踪ㄧ事。王丽告诉德国之声，王藏被楚雄当地派出所以「煽动颠覆罪」带走并关押，但她并不清楚王藏被关押何处。

王丽6月8日在推特上发布公开信，表示王藏在5月30日当天下午四点半，被40至50个人从家中带走，而对方当时未出示任何证件或书面文件。她写道：「当时有20至30人守在我家楼下，另外约20人冲入我家，将王藏按倒，戴上手铐与黑头套，接着把我丶4个孩子与婆婆按住，将我跟王藏带走後，他们把4个孩子与婆婆留下。」

王丽告诉德国之声，她当时在派出所被讯问了长达十几个小时，直到5月31日凌晨才被放回家，而王藏的弟弟丶表姊丶表哥与多名家人也被带到王藏家中强制软禁。王丽説：「接下来两天，派出所以『带孩子』为由，派人到我家住了两天，而自那天起，他们也派人在我家楼下与小区出口监控我的一举一动。」

王丽还说，国保得知她6月1日买了新手机後，当晚再次把她与王藏的弟弟传讯至派出所，要求她交出当天买的手机与手机号码。虽然她一开始顽强抵抗，但後来派出所仍派七八名国保到她家去找寻手机，後来被寻获後，警方没收了手机，也註销了她的手机号码。

她告诉德国之声：「派出所的警察不断逼问我与王藏的手机密码，以及一些在北京仍与我们往来的朋友。我在被持续讯问的情况下，忽然昏过去。现在他们注销了我的手机号码，也封杀了我的微信。他们阻止我买手机，我出门到哪他们也都到处跟踪。」

王丽説，在王藏被强行带走的期间，孩子学校的校长与警察都强制要带她的孩子上学。此外，在讯问过程中，警察也威胁她与王藏的弟弟，如果他们不配合的话，也会被抓起来关，并把她的孩子送进孤儿院。

6月8日，王丽发布了一段4个孩子呼吁警方释放王藏的视频，影片中王藏的大儿子说道：「云南警方非法拘禁我爸爸王藏已第7天了。他们不给任何手续丶任何通知，还抢我们的手机，限制我们的人身自由与註销我们的电话号码。请全世界的叔叔阿姨关注我们，谢谢。」

王丽告诉德国之声，国保除了限制他们一家人的人身自由外，也严格禁止亲戚拜访王藏一家人。她指出，监视他们一家的国保会要求亲戚登记，并对他们进行搜身与检查手机内容後，才准他们送菜到王丽家。她説：「国保警告我亲戚不要与我们谈论国家大事，而亲戚离开时，国保都会逼问他们与我们的谈话内容。他们现在不仅控制我们一家的人身自由，也控制我亲戚的自由，不让他们轻易来家中拜访。」

王丽认为，虽然警察对王藏的打压一直没停过，但这次被警察以「煽动颠覆罪」起诉，可能与王藏不愿停止在推特等自媒体平台上发表敏感言论有关。她告诉德国之声：「王藏一直不停在自媒体平台上发布与敏感议题相关的言论，在收到当地国保的警告後，他仍未停止。我认为他们判他『煽动颠覆罪』是为了报复他不遵从指示。」

China Gefangenschaft Dichter Wang Zang | Ehefrau (DW/W. Li)

王丽认为，虽然警察对王藏的打压一直没停过，但这次被警察以「煽动颠覆罪」起诉，可能与王藏不愿停止在推特等自媒体平台上发表敏感言论有关。

王丽説自己去派出所与检察院询问王藏的下落与案件进度，但派出所仅表示，王藏犯了法，而该通知的时候，他们便会告知家属，但目前他们拒绝向王丽透露太多案件相关的讯息。她向德国之声表示：「我现在希望恳求云南楚雄的警方停止迫害我们家人，立即无罪释放王藏。」

总部位於美国华盛顿的人权组织「中国人权捍卫者」(Chinese Human Rights Defender) 的中国人权顾问蓝宁向德国之声表示，目前各界仍不清楚王藏被逮补的确切原因，但中国政府在未确切说明的情况下便逮补他，显示中国政府无法容忍一个诗人透过文字来表达看法。

蓝宁説：「从他们以『煽动颠覆罪』起诉王藏这一点，我们便能看到中国政府有多惧怕任何形式的批评。虽然中国政府试图继续打压异议人士，但不少异议人士仍选择勇敢表达意见。我认为这代表，不论一个极权政府有多强大，他们不可能逼迫整个社会中的所有人都噤声。」

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