 中国试射超高音速导弹震惊西方世界 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.11.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

新闻广角

中国试射超高音速导弹震惊西方世界

今年七月中国进行的高超音速导弹试验，显示该国在这一技术领域已取得重大突破。不过专家也表示，该技术是否已达到实战需要仍值得怀疑。

随着综合国力提升 中国军武装备力量最近几年进步飞快（资料图片）

随着综合国力提升 中国军武装备力量最近几年进步飞快（资料图片）

(德国之声中文网）媒体报道称，今年七月中国方面在南中国海域成功发射抛射物，并以五倍音速环绕地球，此次试验令五角大楼极度震惊。

美国、俄罗斯和中国等军事大国都在从事所谓"高超音速滑翔飞行器"（hypersonic glide vehicles）的研发试验，即飞行速度至少达到音速的五倍。但迄今为止，尚未实现在导弹高速飞行状态下发射一个与之分离的抛射物。

超高音速武器飞行速度快，而且灵活性极高，能够使敌方的导弹防御设施无法发挥作用。

防御战略问题专家、法国军事期刊《 DSI》主编亨罗廷（ Joseph Henrotin）对法新社表示："中国人似乎已经能够掌控同超高音速技术相关的热能和空气动力冲击效应。而要做到这一点，需要拥有超强的运算能力。"

《金融时报》援引知情者提供的信息报道称，美国国防部官员对中国的导弹试验感到震惊。中国此次导弹试验的细节外界了解不多，专家们甚至不确定抛射物是否预设并命中了目标。

不过，本次试验显示中国已在这一领域取得了惊人的进展。斯德哥尔摩安全与发展研究所所长、中国问题专家施万斯特罗姆（ Niklas Swanstrom）表示："中国近来的一系列试验显示中国已经取得重大技术突破。"不过他同时也表示，即便中国确实掌握了这种技术，但这并不意味着中国也有能力将其有效运用于军事行动中。施万斯特罗姆强调，或许中国在超高音速武器方面已经处于领先地位，但这并不足于打破当今世界的军事均衡。"我们必须清楚一点，就军事技术整体水平而言，美国仍遥遥领先于中国。"

中国并不隐瞒该国已拥有至少一台可用于超高音速武器研发的气动力风洞。中国航空工业集团本月宣布，速度可达8马赫的FL-64风洞已经建设完毕，可从事"武器分离和投放"等多种试验。今年八月，中国官方的中央电视台还曾报道称，中国科学家正在建造 JF-22风洞，届时该风洞将可进行三十倍音速的飞行模拟。中国科学院的研究人员姜宗林对中央电视台表示："借助这一风洞可以研发出新型飞机，能够在一到两个小时内抵达世界任何地点。"

Ein russischer MiG-31-Kampfflugzeug gibt die neue Kinzhal-Hyperschall-Rakete während eines Tests an einem unbekannten Ort in Russland frei

中美俄都在开展超高音速导弹技术研发。图为俄制米格31战机分离抛射物的瞬间。

新加坡南洋科技大学的中国军事问题专家查尔（James Char）表示，中国在航天技术领域发展也非常快，因此有关中国从事超高音速导弹试验的报道是有一定可信度的。但另一种可能性也不能排除，那就是美国国防部官员在故意夸大中国构成的军事威胁，以便获取更多的研发资金。

查尔说："过去几年来，美国军界一直在夸大来自中国的军事威胁，这次有关中国超高音速导弹技术的说辞，可能又是他们提升国防预算的一次尝试。"他表示，美国政府明年的预算中，用于太空军（Space Force ）的支出提高了13.1%，提升幅度远高于其他四个军种。

美国方面也在其ARRW项目中从事高超音速滑翔器的研发，但今年四月的一次发射试验以失败告终。

俄罗斯前不久曾从潜艇发射了名为Zircon的超高音速导弹，并在2019年推出了可携带核弹头的"先锋"型超高音速弹道导弹系统。

（法新社） 

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。 

DW.COM

英媒爆料中国曾在8月秘密测试高超音速导弹

英国《金融时报》报道称，中国在今年8月测试过一枚可携带核弹头的在轨超高音速导弹，导弹最终落在偏离目标约32公里处。报道称，中国在超高音速武器发展方面的进展令“美国情报部门感到措手不及”。  

特朗普宣称研发“一级棒 超级牛”超高音速导弹

俄罗斯军方于2019年末发射了新型高超音速导弹。美国总统特朗普现在想研发一种新型导弹进行对抗，特朗普称，该超级导弹的飞行速度是其他国家高超音速导弹的三倍。  

朝鲜称发射「超高音速导弹」 刺激联合国

根据联合国决议，自称核国家的朝鲜不得研发弹道导弹。然而，平壤领导层置之不理，并称29日已试射一发超高音速导弹，惊动日韩。  

相关内容

Chinese look at the DF-1 and DF-2 ballistic missiles on display at the Military Museum in Beijing on February 6, 2018. China, which maintains the largest standing army in the world, has successfully conducted another anti-missile test amide rising tensions over North Korea's nuclear weapons program and the militarization of the South China Sea. Photo by Stephen Shaver/UPI Photo via Newscom picture alliance

美国防部：中国核弹量可於2030年达千枚 04.11.2021

美国国防部周三推出中国军力报告，警告中国的核弹头数量比之前预想还多，预计能在2030年增加至1000枚。此外，美国也引述中国媒体报告，预测中国可能在2027年逼台湾依其条件谈判。

Surveillance video camera in China February 03, 2020: Illustration of China s facial-recognition technology with the silhouette of a mock video camera in front of screen grabs taken from a promotional video by Megvii. Megvii is a Beijing-based Chinese technology company that designs image recognition and deep-learning software, whose Face product is used by Chinese security authorities. Beijing China PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xMehdixChebilx HLMCHEBIL993498

前美空军首席软件官：美国在AI上输给中国 11.10.2021

尼古拉斯·沙朗（Nicolas Chaillan）曾担任美国空军第一任首席软体官。他在上周离职后接受英国《金融时报》访问，说美中之间的AI之战，中国已取得胜利。

October 5, 2021, New Taipei, Taipei, Taiwan: A military helicopter carrying a tremendous Taiwan flag conducts a flyby rehearsal with other helicopters ahead of the Double-tenth national day celebration, near Taipei 101, amid ChinaÃ¢â¬â¢s growing military threats. China has been sending record number of warplanes to the ADIZ of the self ruled island, whilst Taiwan has been building better relations with the US, Australia, Japan, and other European countries including Lithuania, Poland, Czech Republic. (Credit Image: Â© Daniel Ceng Shou-Yi/ZUMA Press Wire

美国军队秘密驻台湾逾一年  训练海陆士兵 08.10.2021

美国官员证实美军在台湾驻军，并训练台湾地队的小型部队，而白宫和五角大楼官员则拒绝就美国军队部署发表评论。中国外交部已经迅速回应，表示“将采取一切必要措施捍卫主权和领土完整”。