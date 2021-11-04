中国试射超高音速导弹震惊西方世界

(德国之声中文网）媒体报道称，今年七月中国方面在南中国海域成功发射抛射物，并以五倍音速环绕地球，此次试验令五角大楼极度震惊。

美国、俄罗斯和中国等军事大国都在从事所谓"高超音速滑翔飞行器"（hypersonic glide vehicles）的研发试验，即飞行速度至少达到音速的五倍。但迄今为止，尚未实现在导弹高速飞行状态下发射一个与之分离的抛射物。

超高音速武器飞行速度快，而且灵活性极高，能够使敌方的导弹防御设施无法发挥作用。

防御战略问题专家、法国军事期刊《 DSI》主编亨罗廷（ Joseph Henrotin）对法新社表示："中国人似乎已经能够掌控同超高音速技术相关的热能和空气动力冲击效应。而要做到这一点，需要拥有超强的运算能力。"

《金融时报》援引知情者提供的信息报道称，美国国防部官员对中国的导弹试验感到震惊。中国此次导弹试验的细节外界了解不多，专家们甚至不确定抛射物是否预设并命中了目标。

不过，本次试验显示中国已在这一领域取得了惊人的进展。斯德哥尔摩安全与发展研究所所长、中国问题专家施万斯特罗姆（ Niklas Swanstrom）表示："中国近来的一系列试验显示中国已经取得重大技术突破。"不过他同时也表示，即便中国确实掌握了这种技术，但这并不意味着中国也有能力将其有效运用于军事行动中。施万斯特罗姆强调，或许中国在超高音速武器方面已经处于领先地位，但这并不足于打破当今世界的军事均衡。"我们必须清楚一点，就军事技术整体水平而言，美国仍遥遥领先于中国。"

中国并不隐瞒该国已拥有至少一台可用于超高音速武器研发的气动力风洞。中国航空工业集团本月宣布，速度可达8马赫的FL-64风洞已经建设完毕，可从事"武器分离和投放"等多种试验。今年八月，中国官方的中央电视台还曾报道称，中国科学家正在建造 JF-22风洞，届时该风洞将可进行三十倍音速的飞行模拟。中国科学院的研究人员姜宗林对中央电视台表示："借助这一风洞可以研发出新型飞机，能够在一到两个小时内抵达世界任何地点。"

新加坡南洋科技大学的中国军事问题专家查尔（James Char）表示，中国在航天技术领域发展也非常快，因此有关中国从事超高音速导弹试验的报道是有一定可信度的。但另一种可能性也不能排除，那就是美国国防部官员在故意夸大中国构成的军事威胁，以便获取更多的研发资金。

查尔说："过去几年来，美国军界一直在夸大来自中国的军事威胁，这次有关中国超高音速导弹技术的说辞，可能又是他们提升国防预算的一次尝试。"他表示，美国政府明年的预算中，用于太空军（Space Force ）的支出提高了13.1%，提升幅度远高于其他四个军种。

美国方面也在其ARRW项目中从事高超音速滑翔器的研发，但今年四月的一次发射试验以失败告终。

俄罗斯前不久曾从潜艇发射了名为Zircon的超高音速导弹，并在2019年推出了可携带核弹头的"先锋"型超高音速弹道导弹系统。

（法新社）

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